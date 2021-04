Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 19 aprile

Scena planetaria abbastanza positiva, con una buona forma fisica accompagnata da una condizione psicologica eccellente. Sperimentate in amore una forte passione erotica con chi non avevate mai sospettato. Marte in Gemelli colora di dinamismo il rapporto creatosi da poco, specie per i nati in marzo. Lavorativamente portate più lontano possibile i termini di crescita della vostra attività, specie se siete liberi professionisti.

Configurazione abbastanza serena con una Bella Venere nel vostro segno che alza l’intelligenza se appartenete alla terza decade. Forma fisica discreta con Nettuno produttore di anticorpi specialmente se nati nella terza decade. Sempre se fate parte di questa decade non trascurate il partner anche grazie all’aiuto di Marte e Plutone. Saturno e Giove invece continuano a non favorirvi nell’attività professionale se siete lavoratori autonomi.

Giornata decisamente positiva, con Giove in Acquario che smussa la vostra natura acerba e spigolosa. Salute ottima, soprattutto se siete nati nella terza decade. Giove, Mercurio, Sole, Luna, Venere, Saturno e Marte sono tutti vostri alleati in amore: avrete la strada spianata! Oggi vi darete da fare come al solito in ufficio ma occhio a qualche pettegolezzo.

Moti planetari odierni che mostrano alcune nubi dei giorni scorsi che però si stanno diradando. La Luna in Cancro vi assicurerà ottimo riposo notturno. La fedeltà e il rispetto per il vostro partner sono le qualità migliori che mostrate in amore, specie se festeggiate gli anni nella terza decade. Mercurio contrario se appartenete proprio a questa decade, però, può mettervi i bastoni tra le ruote lavorativamente parlando.

Positività di Marte in Gemelli che vi fa trascorrere una giornata di benessere, con umore eccellente sia con gli amici che in famiglia e una forma fisica discreta, specie se siete nati nella prima decade. Attenzione però a qualche problema per le vie respiratorie. Se appartenete invece alla terza decade Mercurio in Ariete vi farà scagliare frecce importanti a livello sentimentale. Oggi attenzione allo shopping post lavoro: non spendete troppo e mostrate buonsenso!

Un panorama astrologico sereno-variabile per oggi. Marte in Gemelli è in angolo ostile e vi dà un po’ di negatività insieme a Nettuno. In amore però c’è un’atmosfera propizia per una serata da soli, specialmente se siete della prima decade. Pensate anche di programmare un viaggio in maniera quasi maniacale. La vostra forza di volontà vi darà ragione anche in ufficio.

Situazione planetaria in fase di miglioramento. Giove in Acquario migliora la vostra parte emotiva e Saturno è benefico se festeggiate gli anni tra il 27 settembre e il 3 ottobre. Vi avvicinate anche con dolcezza alla persona che avete accanto e riceverete in campo dedizione e comprensione. Marte e Giove vi daranno grande fortuna. Fate una professione che riguarda la comunicazione o la vendita? Potrebbe non andare tutto per il verso giusto ma Saturno e Marte vi assisteranno se fate parte della terza decade.

Transiti un po’ capricciosi oggi. Giove e Saturno vi ostacolano mentre Venere e Urano provocano alcune contrarietà e alti e bassi nell’umore, specie se fate parte della prima decade. Molta pazienza servirà soprattutto nei rapporti tra genitori e figli. La salute è buona ma tenete d’occhio zone fondamentali come gola, naso e occhi. Dialogo pacato oggi nel rapporto di coppia: agite con delicatezza ma sempre avendo mano ferma. Se siete lavorativamente a capo di personale sappiate oggi tenere un atteggiamento di equilibrato distacco.

Teatro dei transiti odierni con alti e bassi. Venere e Nettuno vi ostacolano ma Giove e Saturno vi spalleggiano. Marte potrebbe farvi fare qualche passo strano in amore: potreste avvertire momenti di nervosismo e difficoltà di comunicazione ma cercate di direzionare questa parte di voi in qualcosa di buono. Arrivate a concludere gli impegni in ufficio con sveltezza ed energia.

Disposizione dei transiti molto fortunata con tanti corpi celesti che fanno il tifo per voi dandovi virilità ma pure una grossa componente sensuale e affettiva della personalità. Riuscite anche a ottenere una solida alchimia con la vostra dolce metà, specialmente se siete nati nella terza decade. Sempre se fate parte di questa decade affronterete oggi una sfida molto interessante in campo lavorativo.

Scenario abbastanza positivo con Giove e Saturno che vi danno forma fisica vigorosa: approfittatene per fare un po’ di sport all’aria aperta! Urano vi tiene ancora il broncio dal Toro se appartenete alla terza decade: cercate di esplorare la parte sentimentale di voi stessi. In ufficio Urano contrario vi rende un po’ distratti se siete nati tra il 27 gennaio e il 3 febbraio.

Una tela dei transiti discreta, anche se Marte in Gemelli è ancora negativo e provoca alti e bassi nei rapporti familiari, specie tra fratelli e sorelle e se fate parte della terza decade. La forma psicofisica è buona con equilibrio delle funzioni organiche. I nati nella terza decade potranno contare su una grossa carica di energia conquistatrice se sono single. Invece chi fa parte della seconda decade può soppesare le scelte affettive. In ufficio non date peso alle chiacchiere passeggere di oggi e siate sempre in anticipo sui tempi previsti, in special modo se appartenete alla prima decade.