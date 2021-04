Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 aprile segno per segno

Una domenica rallegrata da Marte in Gemelli, con Saturno e Giove in Acquario che vivificano lo spirito facendovi avvertire aria di primavera sia interiormente che esteriormente. Sappiate solo non esagerare nelle ambizioni se fate parte della terza decade. La negatività astrale della Luna potrebbe portare qualche problema di comunicazione nella coppia quindi non fatevi prendere da atteggiamenti burberi. In questa domenica rilassatevi con un bel film. Oggi potreste guardare “Ombre rosse” del 1939.

Un ottimo influsso di Luna, Urano e Plutone si riverbera sulla vostra giornata domenicale, che sarà felice e fortunata specie se nati tra il 14 e il 18 maggio. In famiglia riuscite a imporvi con forza caratteriale ma senza durezza. Urano e Luna amplificheranno anche le emozioni donandovi appagamento sentimentale. Se siete invece single esalteranno la vostra intraprendenza. Se cercate concentrazione per il superamento di un esame Nettuno e Mercurio saranno al vostro fianco.

Mercurio in Ariete vi dona intesa quasi perfetta con genitori e figli, il Sole invece vi doterà di prestazioni solide negli sport, specialmente, nuoto, tennis o canottaggio. Ancora Mercurio ha il potere di darvi uno slancio affettivo molto apprezzato, specialmente se siete nati tra il 24 maggio e 3 giugno. Il film consigliato per oggi è “Sesso, bugie e videotape” del bravissimo Steven Soderbergh.

La Luna vi guarda benevola con la vita familiare che chiede attenzione. Mercurio però è dissonante quindi attenzione ai rapporti con sorelle, fratelli, genitori e figli. Nessuna noia particolare a livello di forma fisica. In amore siete animati da uno slancio gioioso, specie se festeggiate gli anni dal 7 al 14 luglio. Il film per oggi? “Neruda”, del 2016, dedicato proprio al poeta che faceva parte del vostro segno.

Godete del transito di Marte in Gemelli, una posizione astrale particolarmente congeniale. Mercurio inoltre vi assicura nuove fortunate conoscenze. Occhio a non esagerare con il cibo e con il vino, però! Una stupenda Luna in Cancro vi rende capaci di ascoltare le esigenze e le ragioni del vostro partner. Ci potrà essere un po’ di tensione ma lunedì si ristabilirà la calma. Il film giusto per oggi è “The Artist”, pellicola del 2011 vincitrice dell’Oscar al miglior film.

Una mattinata ancora variabile per ciò che concerne l’umore. Alcuni problemi o piccoli contrattempi inerenti alla famiglia sono in fase di risoluzione. Oggi date libero sfogo al vostro charme e alla voglia di conquista, specialmente se siete single. Plutone, Luna e Urano vi sorreggeranno. Il film da vedere oggi? “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” con Mariangela Melato, anche lei Vergine.

Una domenica come questa è un ottimo escamotage per uscire un po’ evitando incidenti diplomatici in famiglia o con gli amici. Potreste avere un po’ di nervosismo ma restate calmi e non perdete la pazienza. Giove incendia i vostri sensi se siete single. Se qualcuno ha toccato le corde della vostra sensibilità, attendete con delicatezza e sarete ricompensati. Il film domenicale consigliato dagli astri è “Filadelfia” del 1993 con Tom Hanks e Denzel Washington.

Una splendida posizione della Luna in Cancro vi rende particolarmente volitivi e determinati in questa domenica, senza però diventare prepotenti. La salute in generale appare solida, solo qualche disturbo alla gola e alle vie respiratorie potrebbe infastidirvi. Luna e Nettuno vi rendono anche conviviali nella vita privata, peraltro dimostrerete di essere ottimi cuochi cucinando succulente pietanze alla vostra dolce metà, questo specialmente se siete nati tra il 14 e il 17 novembre. “Indovina chi viene a cena”, per l’appunto, può essere il giusto film di oggi!

Saturno e Mercurio vi daranno ottimo aspetto, però Marte e Nettuno saranno imbronciati per chi è nato nella terza decade. Evitate quindi discussioni e non vi intestardite sulle vostre posizioni. Il vostro istinto sociale a volte può tenervi lontano dal partner di vita quindi dedicatevi con più impegno alla persona amata. I single vivranno invece scoppiettanti successi. Il film giusto per questa giornata è “Passaggio in India” del 1985.

Una giornata che vi chiede di fermarvi dopo una settimana frenetica. La vostra operosità non vi farà stare fermi comunque ma almeno potrete stare in famiglia. Venere in Toro vi fa rivoluzionare la comunicazione con il vostro partner. Se invece siete single accettate un invito a cena in serata. Saturno vi darà grande lucidità se siete sotto esame, specie se nati nella seconda decade.

Mercurio e Plutone sono completamente a vostro favore: vi daranno sicurezza, rigore, rispetto per altri e buon cuore. Ottima giornata anche se siete single, specialmente se siete donne e siete nate in febbraio. Marte, Giove e Saturno vi daranno la forza e l’energia per affrontare gli studi o i concorsi in cui siete impegnati.

Un parterre di pianeti in angolo armonico vi pone ancora sul podio dei vincitori dello Zodiaco per oggi. In particolare Luna pilota la volontà di cambiamento che tocca tutti gli ambiti della vostra vita. Non smettete di pensare a una persona che avete rivisto dopo molto tempo e che vi prende anima e corpo. Cercate dunque di creare la situazione per rivederla! Se siete già all’interno di una relazione apprezzerete i doni che vi sono stati fatti, specie se il vostro compleanno avviene tra il 7 e il 14 marzo. Il film consigliato dagli astri è “Chocolat” con Johnny Depp e la rappresentante del vostro segno Juliette Binoche.