Oroscopo del 17 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Marte e Sole vi danno carica aggressiva e vita e sono in felice posizione per il vostro segno. Riuscite a intervenire sulle piccole incongruenze della vita familiare con garbo ma pure con decisione. In amore si innalza il livello del vostro calore umano e darete prova del vostro slancio incendiario. I vostri capi in ufficio pretendono un po’ troppo? Fateglielo presente con gentilezza, in special modo se festeggiate gli anni tra il 15 e il 18 aprile.

Un cielo serenissimo si apre davanti a voi con Plutone e Urano in angolo benefico. Bisognerà tenere un po’ saldo il vostro temperamento e cercare di non scantonare. In amore costanza, fedeltà e ottima disposizione d’animo saranno le vostre carte per oggi, specialmente se fate parte della prima decade. A lavoro dovrete brigare un po’ per vedervi riconosciuti i vostri meriti ma ce la farete.

Luna, Saturno e Marte vi danno un’illuminante energia se nati nella seconda decade. Se festeggiate gli anni dal 24 al 30 maggio potrete fare un po’ di sport all’aria aperta. “Sintonia” è il termine giusto per il rapporto di oggi con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Mercurio vi rende particolarmente simpatici ai colleghi durante le mansioni da ufficio.

Giornata vivace in cui i tratti positivi e negativi si mescolano. Plutone, Mercurio e Sole sono contrari ma per fortuna dalla vostra parte ci sono Luna, Venere, Urano e Nettuno, specie se nati nella prima e nella seconda decade. In amore ci saranno segni felici ma chi è nato tra il 15 e il 18 luglio dovrà non farsi condizionare da un po’ di insicurezza che potrà emergere. In ufficio siete stimolati a non sentirvi paghi e desidererete sempre di più!

La Luna vi sorride in Gemelli e vi apre una giornata di esaltanti emozioni. Godetevi la famiglia e gli amici più cari. Per le coppie di lungo corso arriveranno miracoli di unione senza noia e ripetitività, mentre invece chi si è unito da poco ha modo di sperimentare un legame profondo con la nuova conoscenza. Sarete stabili e concreti a lavoro specie se festeggiate il compleanno tra il 13 e il 18 agosto.

Venere e Plutone sono entrambi in angolo favorevole e accendono le luci di questa giornata. Luna invece è in posizione di contrasto e potrà farvi mancare un po’ di lucidità in alcuni momenti. Vi sentite particolarmente bene dal punto di vista fisico. La Luna influisce un po’ anche nel rapporto d’amore, portando qualche piccola conseguenza negativa che però gli astri suggeriscono di minimizzare. In ambito professionale siete letteralmente perfetti oggi.

Una splendida Luna in Gemelli vi allieta la giornata specialmente nell’ambito familiare. Uno stato fisico di generale benessere si accompagna alle buone sensazioni di oggi. Sempre la Luna vi concede una fase di maggiore relax e condivisione di intenti con la persona amata. Avrete anche la possibilità di impostare discussioni su opinioni, politiche, sociali, ideologiche e religiose. Cambiamenti in vista per il profilo lavorativo specialmente per chi festeggia gli anni dal 15 al 18 ottobre.

I pianeti si dispongono in modo pressoché armonico per la maggior parte, in particolare Nettuno in Pesci che vi dà aspetto benefico se appartenete alla terza decade. Avrete anche un benessere interiore ed esteriore con ottime protezioni astrologiche. In amore, dotati di una notevole sicurezza, vi sentirete in grado di scalare montagne sentimentali e con tale spirito vi attrezzate per colpire il cuore della persona a voi cara. Per chi svolge un’attività autonoma oggi è giornata di investimenti e collaborazioni.

Potreste avere un calo di socievolezza per via di una Luna in aspetto zodiacale contrario dai Gemelli. Questo però solo fino all’ora di cena. Presenti però sbalzi di umore e strani momenti di isolamento, abbinati però a una forma fisica eccellente. Saturno in Acquario vi favorisce in amore, specie se nati dal 29 novembre al 4 dicembre. Abbiate però cura di quel tatto e quella gentilezza che fanno di voi le persone che siete. In ambito professionale siate particolarmente vigili con transazioni e scambi se svolgete una professione che riguarda lo smistamento di denaro.

Una prospettiva planetaria decisamente discreta per voi. La salute è mediamente buona, fate solo attenzione all’apparato cardiocircolatorio e quello osteoarticolare se nati nella terza decade. La tenerezza di cui siete capaci è la vostra maggiore eccellenza in amore. Caricate con il romanticismo dunque, soprattutto se siete nati tra il 14 e il 17 gennaio. Un fortissimo Plutone vi aiuta a gestire al meglio una situazione professionale complicata, soprattutto se fate parte della terza decade.

Previsione astrale positiva con Luna e Marte in Gemelli che vi daranno equilibrio nelle scelte e fluidità nei rapporti, oltre che un’ottima forma psicofisica. Sperimenterete anche momenti di rara intensità con la persona che avete scelto al vostro fianco. Se siete ancora single, invece, sarete pervasi dal gusto dell’avventura. Luna e Saturno vi daranno una grossa mano nell’attività lavorativa, specie se siete imprenditori e nati tra il 9 e il 16 febbraio.

Quadro planetario che mostra maggioranza di aspetti positivi su quelli negativi. Possibili però alcuni momenti di nervosismo che però allontanerete in serata con facilità. La forma fisica può risentire di qualche piccolo disturbo intestinale ma niente di grave, moderatevi solo nell’alimentazione. In amore, dotati del vostro indiscusso sex appeal, vi potete lanciare in appassionanti conquiste, soprattutto se nati dal 9 a 12 marzo. Se invece siete nati tra il 13 e il 17 marzo ci saranno ottime possibilità di nuove collaborazioni.