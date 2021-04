Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 13 aprile

Se il vostro compleanno arriva in questi giorni Mercurio vi dirà di non prendervi troppo sul serio e vivificherà la vostra esistenza, specie per chi è nato nella seconda decade. Se siete nati invece nella terza avrete Plutone imbronciato e dovrete fare attenzione a spina dorsale e denti. Saturno in Acquario vi dona la chance di risolvere nodi pratici all’interno della relazione, specialmente se festeggiate gli anni dal 29 marzo al 4 aprile. Se fate un’attività che maneggia liquidi attenzione a come vi muovete oggi.

Plutone è al vostro fianco specie se festeggiate gli anni dal 14 al 17 maggio e vi consentirà di calibrare le vostre energie per lanciarvi all’assalto di traguardi prestigiosi in ogni campo. Marte in Gemelli vi fa dedicare un’attitudine molto tenera al vostro partner. Siete bravi cuochi e prendete la vostra dolce metà per la gola. Un po’ di shopping selvaggio oggi ci può stare ma occhio a non sperperare soldi, specie se nati tra il 13 e il 19 maggio.

Il Sole in Ariete vi consente di brillare in tutto il vostro fascino, specialmente se nati tra il 28 maggio e 9 giugno. Avrete una notevole energia fisica unita a un carattere d’acciaio. Evitate però di imporvi in amore con la vostra dolce metà perché Mercurio oggi vi fa nascere una strana voglia di affermare il vostro modo di pensare. Venere per fortuna vi rende concilianti. Chi è single aspetti l’occasione giusta. Sempre Sole in Ariete vi dà notevole fermezza di polso in ufficio.

Nettuno in Pesci vi regala una fase di buonumore mentre la Luna in Toro raddoppia la vostra carica di espansività. Se siete nati dal 28 giugno al 3 luglio gli astri vi assicurano grandissimi exploit amorosi. Non lanciatevi invece in proposte di rinnovamento di svolta per quanto riguarda il mondo del lavoro.

Moti celesti discreti. Marte, Venere e Sole vi invitano a non esagerare con alcolici e dolci, specie se nati nella terza decade. La componente passionale dell’amore è oggi in netta evidente, specialmente se festeggiate gli anni nella seconda decade. In ambito lavorativo non esagerate oggi con le spese e lo shopping!

Configurazione planetaria abbastanza positiva con Plutone, Urano e Luna in angolo benefico. La Luna in Toro vi regala una bella espansività amoroso ma Marte in Gemelli vi rema contro, soprattutto se siete nati nella terza decade. Plutone inoltre transita ancora in posizione eccellente se nati tra il 14 e il 17 settembre, quindi in ambito professionale potrete attivare ottimamente la vostra vita.

Quadro variabile nel cielo di oggi. Plutone in Capricorno e il trio Mercurio-Venere-Sole in Ariete vi danno un po’ di pressione in amore. Ritagliatevi un momento di totale intimità con la vostra dolce metà della coppia. La vostra tenerezza farà poi la differenza, anche perché Marte in Gemelli e Giove in Saturno vi sosterranno se fate parte di seconda e terza decade. Gli astri vi consigliano inoltre di pazientare in ufficio se coltivate ambizioni di ampio respiro. Plutone è negativo per i nati in ottobre.

Un magico Nettuno in Pesci è il paladino di evoluzioni capitali nella vostra vita, specie se festeggiate gli anni dal 10 al 15 novembre. In amore coniugate la dimensione romantica con quella passionale. Plutone e Nettuno vi rendono sensibili e ricettivi alle atmosfere e gli stati d’animo della vostra dolce metà. Lavorativamente avviate un progetto molto importante e avrete grande lucidità, specie se fate parte della terza decade.

Marte in Gemelli è ancora dissonante e porterà qualche complicazione in famiglia. La vostra forma fisica è buona ma potreste avvertire stanchezza mentale. Nettuno vi rende invece distratti in amore e quindi cercate di avere degli slanci passionali nei confronti del vostro partner. Giove continua a rimanere al vostro fianco sotto il profilo lavorativo specie se festeggiate gli anni dal 10 al 15 dicembre.

Giornata di grandi soddisfazioni e discreta armonia con chi vi vuole bene grazie alla Luna in Toro. In amore Urano trionfa sempre dal segno del Toro e vi darà una grande voglia di amare, specie se avete iniziato da poco una relazione. Se invece siete single andrete incontro a un ritorno di fiamma, specie se nati tra il 2 e il 10 gennaio. Plutone affilerà le vostre armi se nati tra il 14 e il 18 dello stesso mese. Fate attenzione oggi a come spendete i vostri soldi, specialmente per chi è nato tra il 3 e il 13 gennaio.

Il vostro calore umano risalta particolarmente in questa giornata, così come pure l’ilarità che vi contraddistingue. In amore sentite una speciale sintonia con il vostro partner e mettete fine alla mancanza di comunicazione che si era verificata nei giorni precedenti. Aumenta il sex appeal se nati tra il 14 e il 17 febbraio. Un bel Marte in Gemelli positivo vi darà soddisfazioni lavorative se nati dal 10 al 15 febbraio.

Luna in Toro vi darà doti di intuizione e preveggenza ma accentuerà pure alcuni vostri difetti. Fate attenzione a ricordare ogni impegno preso con amici e familiari. Urano in Toro vi mette di fronte a una scelta se nati nella prima decade. Chi vuole costruire una relazione serie deve saper rinunciare ad alcune situazione. Plutone vi darà grande forza morale se nati tra il 13 e il 17 marzo. Con mano morbida ma ferma vi fate rispettare a lavoro anche oggi.