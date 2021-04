Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 aprile segno per segno

Il Sole nel vostro segno e Marte in Gemelli collaborano a donarvi versatilità. Unione tra sentimento e capacità erotica nel corso della giornata. Sarà un momento buono anche per i single, specialmente se festeggiate gli anni dal 25 marzo al 5 aprile. Lavorativamente Plutone vi pungolerà se nati dal 7 al 14 di aprile.

Venere in Ariete vi fa veleggiare con una straordinaria sicurezza nelle vostre possibilità. La Luna nel vostro segno vi darà una visione sfaccettata del reale, così come comprensione e intelligenza. Se non avete ancora incontrato l’anima gemella Nettuno vi fornirà oggi un’occasione irripetibile. Calma e sangue freddo a lavoro vi sorreggono in una questione delicata con i vostri capi, specie se nati tra il 14 e il 18 maggio.

Nuovo giorno di primavera in cui Nettuno si mostra ancora ostile in Pesci, specie se siete parte della terza decade. Dedicate più tempo ai vostri cari ma attenzione ai rapporti con i fratelli. Lasciate correre alcune rigidità in amore: con intelligenza voltate pagina dopo le incomprensioni. Cercate di non farvi trascinare in questioni di principio con i capi a lavoro, specie se siete nati tra il 12 e il 15 di giugno.

Gli astri promettono di alleggerirvi di alcune piccole tensioni. La Luna è in angolo benefico dal Toro e può rendervi lo spirito più leggero, specie se siete nati dal 14 al 19. La forma fisica risente però di qualche malanno stagionale. In amore c’è da venirsi maggiormente incontro con la vostra dolce metà per risolvere alcune questioni, specie se siete nati dal 26 al 30 giugno. Svolgete un lavoro che richiede contatti sociali? Mercurio è dissonante: non alzate troppo la posta.

Un quadro dei transiti un po’ ambiguo nel quale spiccano Sole, Mercurio e Venere in Ariete. Chi di voi nasce dal 9 al 16 agosto approfitti di una fase di slancio in ogni campo. In amore Urano dissonante in Toro vi darà un’affettività un po’ carente con il partner, specie se nati tra il 25 e il 31 luglio. I single invece godono della splendida posizione di Marte in Gemelli. Attenzione – a lavoro – se dovrete maneggiare soldi.

Clima un po’ irrequieto per voi perché Marte in Gemelli ha un po’ il broncio, specie se siete nati tra il 9 e il 15 di settembre. Per la sola giornata di oggi la vostra efficienza non sarà sempre al top. In amore vivete l’affettività con pacatezza e voglia di costruire. Urano in Toro vi favorisce nel crearsi una dimensione intima, calda e accogliente per la vostra dolce metà. Questo soprattutto se siete nati dal 25 agosto al 4 settembre. Plutone oggi in ottimo aspetto lavorativo, specie se nati nella terza decade.

Un quadro dei transiti non sempre facilissimi vi attendo ma ci vorrà ben altro per scalfirvi. Saturno in Acquario vi sosterrà con razionalità logica e buonsenso, specie se festeggiate gli anni dal 26 settembre al 3 ottobre. Siete single? Giove è un amico fidato, quindi osate! Lavorativamente situazione discreta specialmente se siete nati nella seconda decade. La vostra esperienza farà la differenza.

Oggi cielo sereno. Nettuno vi dona sensibilità, intuito ed empatia, anche se si fanno sentire alcune inquietudini vissute nel corso delle giornate precedenti. Plutone vi favorisce specie se nati tra il 14 e il 17 novembre: curate molto il vostro look e la forma fisica. Grande alchimia ed emozionalità in amore, che si tratti di una relazione fisse oppure occasionali. Non vi date pensiero per alcuni problemi in ufficio: risolverete tutto con atteggiamento calmo, equilibrato e coerente.

Gioco dei transiti che configura un po’ di sereno variabile con l’astro delle emozioni, dell’affettività e della socialità. Marte contrario in Gemelli potrebbe non darvi sempre gentilezza d’animo. In amore il Sole vi infonde una bella passionalità ma non basta solo avere lo slancio erotico, bisogna dare più largo spazio alla voce del sentimento con la vostra dolce metà specie se siete nati nella terza decade. Portate pazienza quest’oggi senza innervosirvi a lavoro: il vostro senso di responsabilità vi farà portare gli impegni a termine in tempi brevi.

Configurazione degli astri estremamente benefica in cui le forze celesti danno una marcia in più. Provate qualche nuovo hobby, per esempio il teatro. Vi avvicinate alla persona che avete scelto come compagna di vita con delicatezza e comprensione delle quali siete capaci. La Luna in Toro vi consente di organizzare progetti comuni futuri. Se siete nati dal 5 al 14 gennaio Sole, Mercurio e Venere in Ariete possono intralciare alcune buone iniziative. Per fortuna Saturno in Acquario vi sostiene, specie se fate parte della seconda decade.

Moti planetari altalenanti per voi. Urano è dissonante specie se festeggiate gli anni dal 28 gennaio al 3 febbraio. A chi è più goloso: occhio a non mettere su peso! Giove luminoso nel vostro segno vi dona un’affettività molto sana e scevra da ogni sentimentalismo. Una posizione delicata sempre di Urano vi espone al rischio di gaffe al lavoro, specie se festeggiate il compleanno dal 27 al 31 gennaio. Nettuno in buon aspetto però se siete nati nella terza decade.

La Luna vi sostiene dal segno del Toro. Clima mutato (e più sereno) soprattutto in famiglia. Una bella atmosfera di comprensione e di unione di coppia aleggia in questo giorno. Plutone in Capricorno promette scintille se avete una relazione fissa e se siete nella terza decade. Grazie all’influenza positiva di Nettuno riuscite ad adattarvi con flessibilità e un pizzico di estro a una situazione imprevista.