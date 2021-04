Oroscopo del giorno, le previsioni del 3 aprile segno per segno

Oggi sarete veloci come il vento e saltate sul treno pilotato da Marte in Gemelli per realizzare progetti che avevate in mente, specie se festeggiate gli anni nella seconda decade. In amore svolazzate leggeri grazie a Venere nel vostro segno che vi dona grande spirito e fa alzare pure la carica di sex-appeal. Lavorativamente avrete mete ambiziose da raggiungere, specie se siete nati tra il 25 marzo e il 3 aprile.

Urano nel vostro segno è molto benefico e anche simbolico. Vi concentrerete su obiettivi mirati pianificando ogni passo. Non esagerate troppo con le pressioni amorose nei confronti del vostro partner: la possessività per cui siete famosi potrebbe farsi vedere se nati tra il 30 aprile e il 3 maggio. Successi erotici per chi appartiene alla terza decade. A lavoro si delineeranno possibilità inattesa grazie a una formazione di pianeti in angolo armonico. Questo specie se festeggiate gli anni tra il 25 e il 30 aprile e tra il 13 e il 18 maggio.

Una giornata della quale avvertite il divertimento e il batticuore, specie se nati nella seconda decade. Marte nel vostro segno farà da regista per regalarvi situazioni sorprendenti. Lasciatevi tentare da un’occasione che tocca la sfera dei sentimenti: si rivelerà irripetibile! Alcuni intoppi burocratici vi impediranno di chiudere un investimento: chiedete consiglio una persona competente.

Una giornata decisamente avvincente grazie a Urano e Nettuno. Saranno costantemente al vostro fianco, non fallirete un colpo! Mercurio vi obbliga a non strafare in amore, ponendo limiti alle vostre ambizioni e dando loro coerenza, specie se siete nati a luglio. Luna e Venere vi pungolano sul fattore affettività: fate in modo che venga sempre riconosciuta, specie se nati sempre a luglio. A lavoro la strada per progetti di lungo respiro sembra tracciata: Nettuno fornirà stratagemmi utili.

Il Sole vi illumina in ogni vostra iniziativa e tirerà fuori l’asso della manica in ogni situazione. Venere invece è artefice di una giornata ottima sentimentalmente parlando, specie se siete ancora cuori solitari e nati nella seconda decade. La stessa Venere vi darà grande sensibilità e intuito anche sotto il profilo lavorativo, specie per chi festeggia gli anni dal 27 luglio al 6 agosto.

Marte, Mercurio e Nettuno sono in orbita contraria ma ci vuole ben altro per scalfire la vostra serena sicurezza. Saltate traguardi, superate prove, stupite addirittura voi stessi grazie a un incredibile Plutone in Capricorno, che vi aiuterà soprattutto se festeggiate gli anni dal 14 al 18 settembre. Il vostro cuore è tornato a battere con chi più vi piace. Urano in Toro vi darà grande aiuto, specie se siete nati dal 28 agosto al 4 settembre. Nettuno vi darà la possibilità di avvicinare una meta professionale che appare ancora lontana.

Approdate finalmente in un lido tranquillo dopo cieli un po’ coperti. Giove in Acquario vi darà decisione e scelte controcorrente. In amore profondità e sensibilità d’animo non vi difettano, specie se festeggiate gli anni tra il 24 settembre e il 4 ottobre. Se appartenete alla terza decade Plutone vi proporrà una sfida in campo lavorativo che supererete con calma e sangue freddo, anche nel caso in cui siate liberi professionisti.

Giornata in cui potete inanellare diverse conquiste. Mercurio e Nettuno sono predisposti e vi renderanno lucidi e percettivi più del solito. Lo stesso Mercurio vi darà lumi anche sul campo sentimentale, specie se festeggiate il compleanno tra il 30 ottobre e il 6 novembre. Saturno e Giove vi contrasteranno però dall’Acquario. Vi affermate in campo lavorativo mostrando la vostra personalità, specie se nati nella terza decade.

Giove in Acquario vi promette espansività e ottimismo, oltre che ricchezza e fortuna. Questo specialmente se festeggiate gli anni dal 14 al 18 dicembre. Siete cuori solitari? La dimensione erotica riceverà grande supporto da Plutone in Capricorno, che accenderà i vostri desideri specie se nati nella terza decade. Galvanizzati dalla fiducia nelle vostre possibilità, anche a lavoro cercherete di alzare la posta in palio.

Determinazione, sicurezza nei mezzi fisici e mentali e ambizione vi arriveranno oggi, specialmente da Mercurio in Pesci e soprattutto se festeggiate gli anni dal 14 al 20 gennaio. Il vostro saper tenere un rapporto serio è la sorpresa di oggi. Giove, Luna, Nettuno, Plutone e Urano sono i vostri benefattori celesti e in particolare Plutone vi darà tanta fortuna a livello lavorativo, soprattutto se fate parte della terza decade.

Venere in Ariete e l’accoppiata Giove-Saturno in Acquario vi daranno basi solide su cui impostare la giornata e lanciarvi in imprese varie. Questo specialmente se fate parte della prima decade.

Nettuno in Pesci vi invita a prendere il meglio dal legame sentimentale che state vivendo adesso: sappiate essere elastici. Saturno non perde occasione per farvi cogliere importanti chance in ambito lavorativo: sarete ricompensati ampiamenti degli sforzi compiuti di recente.

Mercurio e Nettuno nel vostro segno vi rendono veloci e scattanti. In realtà quasi tutto il piano planetario vi sorride! Soltanto Marte in Gemelli vi contrasta ma moderatamente. Avrete inoltre una lungimiranza notevole da Nettuno. L’amore è al primo posto nella vostra vita e finalmente gli riservate lo spazio che merita, specie se appartenete alla terza decade. Se invece nascete in marzo Plutone darà corpo ai vostri sogni e farà volare l’eros come mai prima d’ora. Se fate parte della terza decade, inoltre, a livello lavorativo ogni vostra azione sarà illuminata dal buonsenso e dalla razionalità.