Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell’1 aprile

Il favore di Marte in Gemelli vi darà una bella sferzata di energia vitale, specialmente se festeggiate il compleanno proprio in questi giorni, cioè dal 4 al 9 aprile. Urano in Toro vi garantisce un’ottima armonia familiare. Venere nel vostro segno vi assiste nel farvi saltare su un treno imprevisto di un incontro fortuito, questo specie se siete nati dal 5 al 14 aprile. Clima positivo in ufficio nonostante Plutone in angolo discordante possa mettere i bastoni tra le ruote a chi è nato dal 13 al 16 aprile.

Inizio mese molto positivo con Urano trionfalmente nel vostro segno. Un diffuso benessere vi accompagna per tutta la giornata, permettendovi di contrastare ogni imprevisto. Mercurio vi rallegra la vita familiare. In amore ascoltate con pazienza ciò che la vostra dolce metà ha da dire. Se svolgete una professione che riguarda la gestione del denaro Nettuno e Plutone – specie per i nati della terza decade – potranno dare ottimi livelli di percezione del buono e del cattivo.

Un nuovo mese che inizia senza troppa fatica. La vostra prontezza di spirito vi aiuterà a non fermarvi e a dare una mano a parenti e amici che avranno bisogno di voi. Mercurio viaggia in posizione complicata dai Pesci e vi renderà stimolante e combattiva la ricerca dell’anima gemella. Le novità sentimentali o erotiche sono dietro l’angolo ma dovrete fare uno scatto in più. Se praticate un’attività che riguardi le comunicazioni, Sole e Giove vi renderanno svelti, attivi e determinati.

Giornata dalle previsioni decisamente positive, specie se siete nati nella terza decade. Ci saranno facilitazioni in tutti i campi, specie quello familiare. Le rappresentanti del gentil sesso risentiranno della presenza di Urano in Toro, specie se festeggiano gli anni dal 28 giugno al 2 luglio. Non potete fare a meno di scoprirvi inguaribili romantici e uno strepitoso Nettuno sarà al vostro fianco in amore. Ottimi rapporti con i vostri capi a lavoro, specie se siete nati a luglio.

Un giorno con transiti un po’ dispettosi. Non ci sono particolari inciampi o problemi pratici ma sicuramente l’umore sarà altalenante. Fate attenzione a non mostrare scatti troppo aggressivi. Prestate maggiormente ascolto alla persona amata se avete una relazione fissa. Se invece cercate il partner, da un’avventura occasionale potrebbe nascere un interesse sentimentale intrigante. Se svolgete una professione lavorativa indipendente o mansioni artistiche, Sole e Luna vi favoriranno, specie se siete nati tra il 2 e il 15 agosto.

Cielo di aprile in ottima condizione, con tanti pianeti schierati dalla vostra parte (in particolare Plutone e Urano). In amore Mercurio e Luna, oggi dissonanti, aprono il cuore a esperienze affettive sulle quali siete diffidenti, specie se single. Se invece fate parte di una coppia, vi mostrerete sensibili a ogni esigenza della vostra dolce metà. Chi nasce nella terza decade godrà di realismo e buonsenso. A lavoro sperimenterete ottime relazioni con i colleghi e avrete influssi potentissimi da Plutone specie se nati nella terza decade.

Beneficiate indirettamente della posizione di Urano in Toro e saprete quindi raccogliere forza di persuasione e attenzione all’ambiente circostante. Ne sarà avvantaggiata anche la vita familiare. In amore c’è la necessità di mostrare chiarezza alla persona che vi sta accanto. Non tiratevi indietro, specie se nell’ultimo periodo siete stati presi da altro. Il tran tran lavorativo non vi dispiace ma forse vi pesa un po’ cercare ambizioni e stimoli.

Splende il sole in maniera trionfale sul vostro cielo. Avrete grande razionalità e creatività, oltre che capacità di adattamento alle circostanze. Mercurio vi stimola ad aprire la mente e a tentare imprese dalle quali uscirete vincitori. Lo stesso Mercurio in pesci vi darà emozioni con la persona amata, sia dal punto di vista sentimentale che erotico. Questo soprattutto se fate parte della terza decade. In ufficio oggi vi presentate con aria scanzonata, dando serenità e gioia anche ai colleghi.

La Luna nel vostro segno e il Sole in Ariete vi danno la possibilità di cominciare il mese con allegria. Avrete un ruolo di primo piano in campo amicale, specie nell’organizzazione di un viaggio che vi appassiona. Sentimentalmente parlando apparite appassionati e delicati nei confronti della persona amata. Se siete liberi professionisti uno splendido Plutone in Capricorno vi indicherà le strade migliori per raggiungere gli obiettivi, specie se siete nati dal 13 al 15 dicembre.

Un nuovo mese che comincia in modo molto produttivo, con tante promesse benefiche e gioiose soddisfazioni materiali e morali. In amore saprete avvicinare una persona che da tempo ha colpito la vostra attenzione usando le ami della seduzione e lo farete con magnetismo, cultura e senso dell’umorismo. Seguite la routine lavorativa con diligenza e attivismo ma chi nasce tra il 5 e il 10 gennaio farà un po’ di fatica a riprendere il consueto ritmo.

Secondo mese di primavera che inizia con una fase un po’ annoiata e stanca, specie nei rapporti familiari e interpersonali. Niente di grave ma ci sarà una lieve apatia specie per chi è nato tra il 28 gennaio e il 3 febbraio e per chi appartiene alla prima decade. Giove e Saturno nel vostro segno possono creare una profonda intesa sessuale con il partner, specie se la relazione è stabile e se voi siete nati nella seconda decade. Chi invece è nato nella terza decade vive una fase di spigliatezza, avventura e flirt. Lavorativamente non andate dietro a una questione di principio che tocca alcuni ambienti della vostra professione e non esponetevi più di tanto.

Inizio di aprile che vi vede ancora sul podio dei segni vincitori di fortune zodiacali. In amore alcuni vostri sogni sono sul punto di realizzarsi e da parte vostra c’è un animo sereno e benefico, cioè proprio quello che gli astri si aspettano da voi, oltre che una volontà di amare come mai avete sperimentato prima. Momento particolarmente felice per chi non è più giovane e ritrova il battito del cuore per il sentimento. In ufficio sarete in grado di contraddistinguervi e mettervi in condizioni di essere amabili e concilianti.