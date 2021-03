Oroscopo del giorno, le previsioni del 31 marzo segno per segno

Un responso planetario dell’ultimo giorno di marzo discreto per voi, in ogni decade. Plutone in Capricorno vi tiene su l’umore specie se fate parte della terza decade. Avete dalla vostra anche il Sole e Marte. In amore Venere vi fa sentire effetti benefici. Specie se fate parte della seconda decade sperimenterete una bella serata insieme alla persona amata. L’organizzazione lavorativa è un po’ in fibrillazione ma sicuramente prenderete le decisioni più corrette, specie se siete nati tra il 2 e il 7 aprile.

Un avvenimento che vi tocca molto da vicino è l’ingresso della Luna in Scorpione. Il luminare vi obbliga a occuparvi delle questioni familiari e dell’organizzazione della giornata. Venere in Ariete è invece molto propizia a livello di buona salute, specie se festeggiate gli anni nella prima decade. In amore giornata molto positiva, sia a livello sentimentale che di eros. Lavorativamente vi dedicate non solo alle mansioni di ufficio ma, una volta tornati a casa, anche alla cucina e all’allestimento della tavola.

Ultima giornata di marzo governata da influssi planetari benefici. Venere in Ariete vi rende l’aria leggiadra e il cuore allegro in un clima di amabilità e bellezza, specie se festeggiate gli anni dal 2 al 5 giugno. Sono favorite le nuove relazioni amorose, specie se fate parte dei nati tra il 2 e il 7 giugno. Decisamente avvantaggiati i nati nella prima decade che cercheranno dei flirt. Dopo il lavoro organizzerete una serata in compagnia in maniera impeccabile!

Una bella giornata di fine mese in cui la Luna in Scorpione vi favorirà in termini di buona salute, armonia, canto, poesia e letteratura, specialmente se siete nati in giugno. In amore sperimentate un’aria di maggiore completezza con la persona che avete scelto al vostro fianco, specie se fate parte della prima decade. Dopo il lavoro cerca un po’ di relax e provate a trovarla nell’amabilità con le altre persone, in special maniera se siete nati a giugno.

Un orizzonte dei transiti piuttosto buono oggi con Sole, Venere e Marte in angolo positivo, specie se nascete dal 4 al 7 di agosto. Sperimentate una fase di grande accordo con la persona che avete al vostro fianco oggi. I nati nella prima decade facciano però attenzione a non aumentare le loro pressioni possessive. I nati nella terza decade single avranno successi come non accadeva da tempo. Trascorrete la serata dopo il lavoro in maniera gioiosa e senza farvi mancare lusso e magnificenza.

Un giorno di fine mese che vede i pianeti disposti in angolo variabile. Urano e Plutone vi donano decisione, grinta e razionalità. Marte in Gemelli vi promette di superare sfide a livello sociale e familiare, specie se appartenete alla seconda decade. Momenti di alti e bassi per voi in amore, che siate in una coppia stabile o single. Lieve momento di insofferenza per tutti. Con il vostro temperamento organizzato siete i candidati ideali per plasmare una serata con familiari o amici.

Transiti che lanciano pedine utili a farvi gioco in tutti i campi. Giove e Saturno vi danno buoni influssi specialmente se nati a settembre. Favorita la vita familiare e amichevole, discrete indicazioni anche per la salute, specialmente per chi aveva contratto mali primaverili di stagione. Giove vi dà un irrefrenabile senso di romanticismo e tenerezza con la persona che avete al vostro fianco. Marte invece darà positività ai single che non faticheranno a trovare compagnia. I vostri capi apprezzano il modo di fare preciso e rigoroso che possedete, specie se siete nati tra il 28 settembre e il 3 ottobre.

Transiti sempre discreti soprattutto per ciò che riguarda l’intesa con l’ambiente familiare. La Luna entra inoltre nel vostro segno e, insieme a Plutone e Nettuno, sarà dalla vostra parte. Fate attenzione a non sviluppare ansie possessive, specie se siete nati tra il 4 e il 9 novembre. Dopo una faticosa giornata di lavoro desiderate preparare una cena elaborata per parenti e amici. La Luna vi darà empatia e battute di spirito.

Sole e Venere in Ariete vi danno slancio, calore umano e una volontà di primeggiare. Attenti anche al benessere della persona amata, che forse avete un po’ lasciato dietro per ragioni di lavoro o impegni familiari. Ritroverete dinamiche romantiche, mentre i single non avranno problemi di sorta a trovare nuovi lidi erotici. Il vostro animo generoso e affabile vi rende perfetti per l’organizzazione di una serata post lavoro.

Luna in Scorpione vi dà ottima salute fisica e morale con innalzamento degli entusiasmi, specie se siete nati a dicembre. Avvertirete qualche piccola stanchezza lavorativa che però il relax serale farà svanire. In amore armonizzate la componente familiare della dimensione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Dopo il lavoro deciderete di avere parenti e amici a cena: occupatevi della selezione di vini.

Marte in Gemelli vi rende spumeggianti, briosi, grintosi e irresistibili, specie se fate parte della seconda decade. In amore un tocco di romanticismo non guasta: magari una cena a lume di candela o un concerto di musica classica potrebbero aiutare. I vostri capi vi danno grossa stima in ambito lavorativo e avrete grandi possibilità di realizzazione se siete nati tra il 29 gennaio e il 4 febbraio.

Prosegue felicemente il viaggio di Luna in Scorpione per i nati della terza decade. Il luminare si occuperà del vostro stato morale e di salute e vi darà la possibilità di aggiustare qualche situazione familiare ingarbugliata. Riuscite a tenere insieme la parte romantica e lirica dell’amore con quella più intensa, specialmente se fate parte di prima e seconda decade. Dopo il lavoro organizzate una serata gastronomica molto fruttuosa, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 25 al 28 febbraio.