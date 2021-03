Pokémon, carta di Charizard olografica venduta a oltre 300mila dollari

Si tratta di una Shadowless 1st Edition Holo variant del 1999, una prima edizione rara e in condizioni perfette: è stata valutata "10 Gem Mint" da Psa. L’asta su eBay si è chiusa dopo 124 offerte, raggiungendo la cifra di 311.800 dollari. Ma non è record: la carta di Blastoise è stata venduta nel gennaio 2021 per 360mila dollari

Oltre 300mila dollari: è questa la cifra a cui è stata venduta su eBay una carta collezionabile dei Pokémon . Si tratta di una carta in versione olografica di Charizard, una prima edizione rara e in condizioni perfette. L’asta si è chiusa dopo 124 offerte, raggiungendo la cifra di 311.800 dollari.

La carta di Charizard

La carta di Charizard è una Shadowless 1st Edition Holo variant del 1999, appartenente al primo set Carte Pokémon lanciato in quell’anno da Wizards of the Coast. Ha ottenuto una votazione "10 Gem Mint": vuol dire che la carta è stata autenticata e valutata dall’azienda americana Psa, il più famoso degli enti che certifica questo tipo di carte, ottenendo il massimo del punteggio. Secondo alcuni siti specializzati, oltre 2.600 copie di questa carta sono state inviate a Psa per la valutazione ma solo 122 hanno ottenuto un "10 Gem Mint". Quindi: non è solo una carta rara, ma è anche tenuta nella miglior condizione estetica possibile.