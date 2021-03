Oroscopo del giorno, le previsioni del 24 marzo segno per segno

Un inizio molto buono di giornata con la Luna che vi guarda sorridente e benevola sotto ogni punto di vista, dandovi manforte e contribuendo a non farvi perdere la bussola. Venere sempre positiva vi garantisce una perfetta forma fisica. In amore Marte in Gemelli vi alleggerisce di molti dubbi, specialmente se siete nati nella seconda decade. Chi di voi è ancora incerta dell’anima gemella faccia un giro sui social media per scoprire contatti allettanti. Continuate anche l’attività in ufficio con personalità dinamica.

Una giornata, la vostra, suddivisa in due metà. Nella prima parte sarete disturbati in ambito amicale e socievole, nella seconda ritroverete invece convivialità. Buona forma fisica grazie a Nettuno e Plutone, specie se fate parte di seconda e terza decade. In amore la vostra energia inesauribile si attiva per fa scoccare un colpo di fulmine: sappiate dichiararvi! A lavoro sarete tra i più infaticabili e smaltirete le fatiche senza fiatare.

Venere continua a spalleggiarvi, specie se siete nati nella prima decade. Romanticismo e poesia vivranno una fase di esaltazione e anche in amore una nuova storia vi scalda: non vi fate dubbi inutili e concentratevi su questo rapporto, che rappresenta ciò che desideravate da tempo. Chi di voi non è in coppia non si scoraggi: la ricerca sta per finire con esito positivo, specie per chi festeggia gli anni dal 24 di maggio al 4 giugno. Lavorativamente siete frenetici e iperattivi. Urano vi dona l’energia necessaria per svolgere tutto, specie se il vostro compleanno arriva tra il 27 e il 31 maggio.

Mercurio in Pesci vi gratifica se siete parte della seconda decade. Buoni i rapporti con le persone vicine, specialmente i familiari. Se avete animali domestici godete particolarmente della loro compagnia oggi. In amore se il vostro cuore è ancora solitario non mantenetevi in una posizione di chiusura. Se siete nati tra il 26 e il 30 giugno date modo a Urano in Toro di colpirvi positivamente con le frecce della buona sorte. Se siete responsabili del rendimento di altre persone a lavoro il vostro obiettivo giornaliero si rivelerà di facile raggiungimento, specie se festeggiate gli anni tra il 12 e il 15 luglio.

La Luna è entrata nel vostro segno ieri e vi darà voglia di muovervi e agire. A moderare però i bollenti spiriti ci pensa Saturno in Acquario, che vi riporterà con i piedi per terra specie se siete nati nella seconda decade. In amore la vostra anima cerca il modo di esprimersi: dichiaratevi, osate, non ponetevi limiti, specie se festeggiate gli anni tra il 26 e il 30 luglio e tra il 7 e il 12 agosto. La Luna positiva influenzerà anche il lavoro, specie se occupate una posizione professionale riguardante le idee e i pensieri.

Fase di questo inizio primavera percepita come un crescendo di traguardi da superare. Ottenete ciò che altri hanno pensato di mollare ben prima e al vostro fianco avrete Plutone e Urano, specie se fate parte della prima e della terza decade. In amore con cautela e gentilezza d’animo vi avvicinate alla persona che vi ha preso il cuore. Non fermatevi adesso, anzi proponetevi! Continuate a essere molto propositivi anche a lavoro e saprete prendere scelte importanti, specie se festeggiate gli anni dal 27 al 31 agosto.

Un cielo di fine mese abbastanza radioso anche per questo giorno. La Luna in Leone vi è accanto insieme a Marte in Gemelli, specie se fate parte della seconda decade. Innalzato il livello di tono e umore. Sentimentalmente troverete più confidenza con il vostro lato emotivo e comprenderete meglio alcuni atteggiamenti della persona amata. Ciò vi consentirà anche di capire i vostri difetti e metterli da parte. Lavorativamente parlando il vostro faro è la logica, grazie a Giove che protegge i nati in ottobre.

Una volta planetaria con un movimento di transiti mutato. Non siete più tra i primi posti dello Zodiaco ma scendete solo di qualche gradino vista la presenza di Giove, Saturno e Urano. Che vi daranno qualche stop nelle vostre fortune, specie se siete parte della seconda decade. In amore la vostra natura umana e calda ha modo di esprimersi specialmente se fate parte della seconda decade. Cercate però non di mettere in scena troppa gelosia e, a livello professionale, di non dare troppo peso ad alcuni comportamenti di colleghi in ufficio.

Luna in Leone vi apre a scenari di grandi promesse, soprattutto se fate parte della prima e della terza decade. Il cielo amoroso sarà un esplosivo ma proporzionate le vostre ambizioni alle reali possibilità. Lavorativamente le vostre energie vi permetteranno di dare il meglio di voi nel caso in cui svolgiate una libera professione o abbiate da svolgere delle mansioni burocratiche. Previsione ancor più netta per chi festeggia gli anni tra il 9 e il 16 di dicembre.

Un nuovo giorno in cui la Luna smette di essere negativa per il vostro segno. A partire dalla serata migliorerà il vostro umore e lo spirito si farà più lieto grazie a Urano, Mercurio e Nettuno che vi promettono cambiamenti su ogni fronte. In amore una persona di cui non sospettavate ha un interesse concreto per voi. Prendetevi un po’ di tempo prima di decidere il da farsi. Riprendete anche le redini delle vostre attività d’ufficio. Qualche collega potrebbe non risultare molto collaborativo ma non fateci troppo caso.

Luna in Leone può comportarvi qualche piccolo contrattempo familiare ma, tranquilli, niente di serio. C’è però un po’ di mancanza di comunicazione tra genitori e figli: risolverete tutto con garbo e capacità di stemperare. In amore la vostra dolce metà potrebbe essere in vena di capricci, specie se fate parte della seconda decade. Sappiate soprassedere e accogliete con divertimento queste stravaganze che poi capirete meglio dopo. Potreste avere un po’ di problemi in ufficio ma non date loro troppo peso: si tratta di normale affaticamento.

Mercurio si insedia nel vostro segno e vi arricchite di intelligenza e acume. Anche Venere sarà positiva in Ariete e vi fornirà intuizioni illuminanti, specie ai nati in febbraio. Ottime indicazioni dalla vita familiare. In amore la sfera emotiva è pronta a darvi soddisfazioni notevoli e mantenervi sul podio dei segni preferiti dello Zodiaco. Il successo continua ad arridervi anche se avete cominciato da poco una relazione. Saturno vi guarda benevolo in tema professionale e vi consente di procedere con modi garbati e seri, specie se siete nati in febbraio o fate parte della terza decade.