Oroscopo del 23 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Venere transita proprio nel vostro segno donandovi freschezza mentale e animo lieto, specie se nati nella prima decade. Nel vostro segno c’è anche il Sole, che vi dà voglia di protagonismo e di piacere, senza dimenticare la lucidità intellettuale. La vostra inclinazione a essere un segno passionale non si discute. Occhio però a non esagerare in atteggiamenti troppo esplosivi, specie se nati tra il 14 e il 17 aprile. Siete molto bravi nel manovrare i computer e nelle mansioni da social media, merito di Giove in Acquario specie per chi festeggia gli anni dall’8 al 13 aprile.

Lettura dei transiti odierna positiva. Mercurio in Pesci vi allieta la vita familiare, sono possibili arrivi di parenti che vengono per farvi visita. In amore giornata abbastanza soddisfacente, anche se più dal punto di vista passionale che sentimentale. Questo soprattutto per i nati dal giorno 14 al giorno 17 maggio. Le donne possono conquistare uomini attraenti in maniera molto facile. Lavorativamente uno straordinario Mercurio vi consente di programmare tutte le vostre attività, specie se nati tra il 7 e il 12 di maggio.

Venere in Ariete vivacizza il vostro quotidiano. Vi mettete in piazza nel trovare momenti di svago e vi farete promotori di iniziative che raccoglieranno adesioni. In amore il quadro dei transiti vi favorisce pienamente, specie se siete single. Eccezioni per i nati dall’11 a 13 di giugno, gravati dall’aspetto negativo di Nettuno. Se svolgete una professione connessa alle comunicazioni avrete una giornata da non dimenticare per il buon esito delle vostre sortite lavorative.

La Luna nel vostro segno innalza il livello di lucidità mentale. Oggi sarete portati a trovare soluzioni nuove e speciali ma anche vincenti. Discretamente serena la vita familiare. Una bella combinazione di passione e romanticismo caratterizza il vostro rapporto di coppia oggi. Se avete una frequentazione occasionale sperimenterete un senso di abbandono emotivo travolgente. Le coppie stabili saranno inoltre rinvigorite da un momento di ritorno di fiamma. Se svolgete una professione artistica sarete protetti dagli astri, soprattutto se festeggiate gli anni dal 5 al 9 luglio.

Momento positivo per voi della prima decade, con Sole e Venere in angolo benefico a riempirvi la vita di buonumore. I nati nella seconda decade subiscono due influenze contrastanti: la prima da parte di Marte e la seconda da parte di Saturno. Bisognerà pazientare per veder fiorire iniziative brillanti. La persona che vi ha colpito il cuore, intanto, non vi ha abbandonato: è solo in attesa e aspetta da voi ulteriori mosse. Decidetevi ad agire prima che sia troppo tardi. Anche oggi sarete attivi e capaci a lavoro, con un particolare spirito decisionista se festeggiate gli anni nella terza decade.

Subite ancora le conseguenze di un Marte corrucciato che vi provoca lievi forme di nervosismo. In famiglia alcune faccende patrimoniali potranno generare un po’ di seccature e la necessità di procedere affinché la situazione si sblocchi. La vostra pazienza sarà essenziale. In amore c’è una forte attrazione sia passionale che fisica con il vostro partner. Un incontro piuttosto coinvolgente per i single mette in moto sensi e corpo. A lavoro non lottate con situazioni che appaiono più grandi di voi, specie se fate parte della seconda decade.

Saturno è sempre positivo e vi promette una bella verve da giocare in situazioni disparate. Non siete propriamente un segno mondano ma oggi vi piacerà mettervi in mostra e stare al centro dell’attenzione. In amore Giove in Acquario minimizza gli intoppi sentimentali degli scorsi giorni e fa ritornare una completa sintonia con la vostra dolce metà. A lavoro mettete in mostra il vostro lato più duro senza farvi scalfire da nulla. Di fronte alle ingiustizie e alla prepotenza sfoderate la spada della giustizia.

Un progetto dei moti planetari moderatamente positivo con Plutone, Nettuno, Mercurio e Luna al vostro fianco. Urano, Saturno e Giove vi contrastano ma solo per mettere un po’ di pepe alla vostra esistenza quotidiana. Anche lo Scorpione può manifestare, come altri segni, la dolcezza e la tenerezza. E infatti oggi manifestate queste qualità al vostro partner perché Nettuno in Pesci vi dona grande romanticismo, specie se fate parte della seconda decade. I capi si congratuleranno con voi per il lavoro svolto. Al contrario, se siete nati a ottobre vi terranno un po’ sotto pressione.

Giornata in cui dovrete reggere alla negatività di Nettuno e Mercurio, che abitano in simultanea il segno del Sagittario. Sperimenterete momenti di lieve confusione, con lapsus di memoria anche frequenti. Nulla di grave però, perché Giove vi fa resistere a questa giornata un po’ pesante. Potrà sopraggiungere un po’ di stanchezza a livello affettivo mentre invece se siete single vi lancerete in passioni stravaganti, non curandovi della stranezza delle persone che avete incontrato. Mercurio e Marte vi guardano lavorativamente un po’ con il broncio, specie se siete nati tra il 4 e il 9 dicembre.

Movimenti planetari segnati dalla prevalenza di Plutone che vi porterà molta fortuna. La razionalità logica, il senso del limite, la capacità di sapersi adattare intelligentemente alla realtà sono i doni di questo pianeta, specie se siete nati dal 14 al 17 gennaio. La tendenza passionale emerge e prevale nettamente su quella sentimentale. I nati nella prima decade fanno eccezione perché Urano fa vivere esperienze di sbandamento emotivo nei confronti del partner. A lavoro preferite le armi dell’equilibrio diplomatico a uno scontro frontale ma saprete comunque mettere in campo le vostre prerogative, specie se siete nati dal 16 al 20 gennaio.

Una splendida Venere in Ariete accende la parte più bella di voi stessi, cioè quella socievole, frizzante ed esuberante. Sarete camaleontici e in grado di divertire il prossimo, che si trovi in famiglia o tra gli amici. La vostra forma mentale è fresca e capace di sciorinare battute irresistibili. Per la forma fisica invece, se appartenete alla prima decade, non esagerate nei piaceri edonistici ed enogastronomici. La benevolenza di Venere quest’oggi faranno scattare scintilla e desiderio nel campo dell’amore. I nati nella seconda e terza decade sperimenteranno molti successi. In ambito professionale tenete testa a una situazione lavorativamente inizialmente era parsa molto difficoltà.

Solo Marte in angolo negativo per voi oggi. Tutti gli altri corpi celesti vi guardano invece di buon occhio. Fate solo attenzione a non distrarvi e non indulgere in atteggiamenti di svagatezza tipici del vostro segno. Insomma, fate attenzione a dove mettete i piedi (che poi sono la parte del corpo corrispondente proprio al vostro segno). In amore non vi adombrate se non tutto fila come avete programmato. Venere in Ariete darà un clima un po’ più scanzonato: adattatevi a questo mood, anche perché avrete capacità di seduzione e appeal erotico, specie se appartenete a prima e terza decade. A lavoro i capi vi tartassano? Reggete bene e manifestate equilibrio, specie se fate parte della seconda decade.