Oroscopo del 16 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Moto astrologico parzialmente positivo e benefico. Giove continua a transitare in Acquario e vi darà forma fisica eccellente, specie se nati dall’8 al 13 aprile. Marte in Gemelli vi garantisce prontezza di scatto e capacità di essere pimpanti e vivaci, oltre che rapidità di decisione. Sarà una giornata molto fortunata per i nati dal 23 al 26 marzo. Giove in Acquario vi regala anche una condivisione tenera, esclusiva e romantica con la vostra dolce metà, specialmente se appartenete alla seconda decade. Chiudete con garbo e responsabilità alcuni impegni d’ufficio.

Cielo abbastanza discreto per voi oggi. Sole e Mercurio occupano Pesci e vi daranno la possibilità di ricevere e offrire equilibrio. I soli problemi potrebbero arrivare da Giove che vi porta in certi momenti a dire cosa che non pensate, quindi attenzione a esporvi specie se siete nati dal 9 al 13 maggio. In amore seguite il vostro istinto e non fatevi frastornare da alcune incertezze. Il vostro nuovo interesse amoroso vi corrisponde perfettamente. Ottimi risultati a lavoro nell’ambito prettamente operativo, specialmente se siete nati a inizio maggio.

Un po’ di irrequietezza nel corso della giornata ma nulla di grave, solo qualche atteggiamento frenetico che potrà condizionare lo scorrere del quotidiano. Da domani però vi sentirete più alleggeriti, specialmente se siete nati nel mese di giugno. In amore dovete un po’ sincronizzarvi con la vostra dolce metà a livello emotivo. A volte potrete essere distratti: sappiate dedicare più tempo al rapporto di coppia. Oggi lavorate duramente a un progetto che avete condiviso con altre persone: arriveranno ottimi risultati.

Siete in pole position per tante situazioni che si stanno presentando nel campo familiare ma anche in quello amichevole e sociale. Venere, Sole, Mercurio e Nettuno provvedono a fornirvi un ottimo equilibrio tra partite attiva-maschile e parte passiva-femminile, la più ricettiva. In amore create le condizioni affinché la vostra dolce metà possa percepire tutto il vostro affetto, in special modo se festeggiate gli anni dal 12 al 18 luglio. Oltre alla competenza che sempre mostrate lavorativamente, oggi avrete anche molta fantasia, specialmente se fate parte della seconda decade.

Una nuova giornata che pare densa di ottimi auspici planetari. La Luna in Gemelli vi favorisce rendendovi effervescenti e vitali, specialmente se fate gli anni dal 15 al 22 di agosto. In amore Venere in Pesci vi stimola alla comunicazione affettiva e alla grande sintonia che sapete di avere con la persona amata, soprattutto se il vostro compleanno avviene tra il 27 luglio e il 9 agosto. Se siete single brillante di autentico calore umano. Luna e Marte vi danno anche il modo di concretizzare svolte determinanti a lavoro, specie se fate parte della prima decade e svolgete una professione indipendente.

Un po’ di nervosismo e una certa confusione sia nell’ambito privato che in quello pubblico e professionale. I pianeti vi daranno una svolta salutare e vi aiuteranno a tirare fuori l’energia vitale e la grinta che nascondete. In amore la componente passionale ed erotica prevarrà oggi su quella sensibile e affettiva. Questo specialmente se appartenete alla seconda e terza decade. Se lavorate nell’ambiente del commercio o svolgete una libera professione, vedrete finalmente valorizzati i frutti del vostro impegno.

Costellazione astrale piuttosto buona in cui organizzate varie attività e iniziative. Giove in Acquario continua a splendere: programmate inviti a cena con amici fidati che non vedete da un po’. Marte e Giove si trovano in ottimo aspetto anche sentimentalmente. La dimensione emotiva si rivela molto congeniale: darete tante attenzioni alla persona amata e capire le sue esigenze, agendo in molto altruistico. Si realizza inoltre un accordo tra colleghi che vi avvantaggerà a lavoro, specie se siete nati nella terza decade.

Una giornata di alti e bassi che però non intralciano la positività di base della quale godete. Saprete mettere al posto giusto una questione familiare combinando intuizione, comprensione e fantasia. In amore tendete a volte a non mostrare ciò che provate verso la persona amata, specie quando siete all’inizio di una storia. Sta accadendo anche ora ma vi muoverete molto bene, sena fallire un colpo. Gli astri vi aiuteranno anche a trovare un compromesso durante un litigio tra due vostri colleghi di lavoro.

Giove sarà capace di motivarvi molto, specie se fate parte della prima decade. Avrete uno spirito combattivo e volitivo, in particolare se nati dal 6 al 15 dicembre. Il vostro partner chiede meno superficialità e meno atteggiamenti faciloni. Venere, Sole e Mercurio sono però negativi e vi provocano nel mettervi maggiormente in gioco, specialmente se nati tra il 3 e il 9 dicembre. Lavorativamente parlando concludete un impegno che vi aveva visto in ragionevole difficoltà ma che si conclude bene.

Una nuova combinazione di transiti vi vede in ottimo stato psicofisico e vitale dell’Io. La dimensione familiare appare vincente e anche la salute è discreta: state solo attenti a non mangiare troppo! Ritrovate pure una bella fusione emotiva con la vostra dolce metà, che nei giorni scorso sembrava più distante. Questo specialmente se fate parte della seconda decade. Oggi a lavoro ci sarà bisogno di fare un po’ di mediazione: Urano sarà al vostro fianco se appartenete alla prima decade.

Un’altra giornata in cui Giove è congiunto felicemente nel vostro segno. Sarete molto grintosi se nati tra il 9 il 14 febbraio. Contemporaneamente, Plutone in Capricorno stimola la voglia di sfida sportiva e atletica, specie per i nati nella terza decade. Venere, Sole e Mercurio in Pesci vi invitano a essere più profondi ed empatici con la persona amata, soprattutto se festeggiate gli anni nella terza decade. A lavoro collaborate in un progetto in team con altri colleghi. Saturno vi spalleggia se siete parte della prima decade.

Orizzonte astrale che vi vede in splendida forma psicofisica. Avrete equilibrio affettivo, intellettivo e anche tra vitalità e socialità, specialmente se festeggiate gli anni in questi giorni della terza decade. In amore Marte in Gemelli continua a disturbarvi e provocare possessività, specie se nati nella prima decade. Fate attenzione anche ai nervosismi generati da facili tensioni impreviste. Quadro positivo invece per i pesci di marzo. Lavorativamente – se fate parte della terza decade – arriverà una grande occasione di rivincita.