Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 marzo segno per segno

Panorama dei transiti odierni con aspetti stupendi per voi. La Luna è in angolo benefico nel vostro segno e altri numi celesti vi porteranno qualche variazione imprevista di programma ma anche alti e bassi nell’umore. Non esagerate inoltre con i piaceri enogastronomici. Piccoli inconvenienti in famiglia ma nulla di realmente serio. Venere e Mercurio vi promettono buona comunicazione in ambito sentimentale. Ci saranno nuove basi di fiducia e comprensione reciproca, specialmente se festeggiate gli anni dal 2 al 0 aprile. Oggi, dopo il lavoro, un film è ben consigliato. In particolare, una pellicola che si sposa bene con le caratteristiche del vostro segno è “La guerra dei Roses” del 1989.

La Luna in Ariete vi fa sentire particolarmente vivificati da un’aria nuova. Venite un po’ meno al vostro temperamento e alla socialità che è in voi più di carattere familiare e territoriale. Una persona speciale in amore tocca le corde della vostra sensibilità, regalandovi consapevolezza e una spontanea naturalezza. Se siete nati tra il 9 e il 14 maggio fate attenzione a un passaggio ostile che potrebbe evidenziare note di possessività in serata. Il film che meglio risponde alle caratteristiche del Toro è “Suffragette”, del 2015.

Profilo dei transiti che prepara una giornata fresca e pimpante come piace a voi, specialmente se festeggiate il compleanno nella prima e nella seconda decade. Avrete sempre la battuta pronta ma mai dominatrice e prevaricante. Se siete single potrete godere di una bella ventata di conquiste e di piaceri. Se avete invece un rapporto stabile e appartenete alla terza decade, potreste avvertire un po’ di noia passeggera. Il film giusto per voi oggi è “Frantic”, thriller d’azione del 1988.

Venere in Pesci regala un aumento di sensibilità e di intuito. Non fatevi inquietare dagli alti e bassi d’umore e da lievi forme di distanza emotiva dalle persone care. La calma e l’equilibrio vi verranno sempre in soccorso. Nettuno vi sosterrà consentendovi di essere flessibili e disinvolti. In amore Luna e Plutone pongono freni ad alcune vostre ambizioni e attese in campo sentimentale. Non mirate troppo in alto, almeno per oggi. Il film in linea con il vostro segno zodiacale è “La casa degli spiriti” del 1993.

Oggi siete particolarmente raggianti e stimolati da ottimi aspetti planetari. La Luna in particolare propone una impostazione frizzante, gioiosa e divertente della giornata, specie se festeggiate gli anni nella terza decade. Anche se non lo volete sperimentate inoltre una intensa fase di fusione emotiva con il partner. Se siete nati ad agosto vi troverete a gestire una situazione quasi romanzata. Occhio però a non amplificare alcuni aspetti e a recuperare lucidità e senso di realtà. Il film giusto per voi in questa giornata è “Ferdinando e Carolina” del 1999, con la regista Lina Wertmuller che fa parte anche lei del segno Leone.

Non vi mancheranno oggi determinazione e forza di volontà, così come anche la voglia di stupire e di far ascoltare la vostra voce. La vostra consueta timidezza sembra sparita, soprattutto se fate parte dei nati in agosto. In amore, se siete single… lo sarete ancora per poco! Plutone e Urano vi infondono una notevole sicurezza in voi stessi, quella che ci vuole per proporvi a chi vi piace. Il film che gli astri consigliano oggi? “Bellissima” del 1951, un manifesto classico del Neorealismo italiano.

Atmosfera leggermente disturbata dal transito di Luna in Ariete, che può dare malumori passeggeri e difficoltà di comprensione con le persone che vi circondano. Niente di grave in realtà, solo la necessità di essere più diplomatici e di non dire proprio come la pensate alle persone che vi sono accanto. Oggi, prima di parlare, è opportuno contare almeno fino a 50 se non proprio a 100! In amore il rigore e l’impegno che dimostrate rappresentano dei punti a favore. Gli astri però vi dicono di essere oggi più flessibili nei riguardi della vostra dolce metà. Un film che può rappresentare le caratteristiche dei Bilancia è “Padre d’Italia” con Luca Marinelli, che appartiene proprio al vostro stesso segno.

Prospetto dei transiti che vi vuole favorire pur con pianeti che occupano segni a voi contrari come Urano, Saturno e Giove. Per fortuna Sole, Venere, Nettuno e Plutone occupano segni a voi alleati e vi danno forza morale, sicurezza e capacità di sfida. In amore un Sole romantico e tenerissimo vi promette un grande appagamento sentimentale ed erotico, specie se fate parte dei nati tra il 15 e il 22 di novembre. Sappiate però calibrare sempre le vostre ambizioni sentimentali, in particolare se siete nati a ottobre. “Cronaca di una morte annunciata” del 1987 è il film consigliato per oggi.

Fase astrologica con un momento di ottimismo intenso e di leggerezza di spirito. Fanno eccezione solo colo i quali sono nati dal 23 al 28 novembre perché Marte gli rema contro. Per tutti gli altri Giove regala grandi possibilità di divertimento, specialmente per chi fa parte della seconda decade. In amore il fuoco e il calore umano del vostro carattere trovano canale di scorrimento nella relazione, specie se appartenete alla seconda decade. Se invece siete in una relazione fissa, questa apparirà vivificata da una sintonia speciale. Il film giusto per oggi? “Nuovomondo”, pellicola nostrana del 2006.

Venere in Pesci vi apre a una giornata in cui sarete al centro della scena familiare, amichevole e sociale, senza però apparire come dominatori. Solo qualche astro dissonante potrebbe disturbare lievemente chi è nato in dicembre. Occhio agli acciacchi di stagione e ai raffreddori e le influenze. In amore vive un momento di perdita del controllo emotivo in cui vi lascerete andare un po’ di più alle emozioni, soprattutto se fate parte di seconda e terza decade. Il film associato al vostro segno per questa giornata è “Un cuore in inverno” del 1992.

Scena astrale in cui potrete dare sfogo al meglio di voi stessi. Vi conquisterete ammirazione, stima e plausi per la vostra intelligenza, amabilità e senso dell’umorismo. I nati in febbraio sono dotati di un carisma speciale e di una forza interiore che affascina anche i diffidenti. Se siete nati nella seconda decade di questo segno potete contare anche su Giove e Nettuno che vi daranno una grande iniezione di passionalità e coinvolgimento emotivo. Il vostro partner saprà stare al passo? Dopo il lavoro, rilassatevi guardando il film del 1985 “Cocoon, l’energia dell’universo”.

Un nuovo giorno di metà marzo in cui siete accompagnati da Venere vi dona equilibrio, cautela, leggerezza di tocco e razionalità. Questo soprattutto se festeggiate gli anni dal 4 all’8 marzo. Qualche piccolo fraintendimento potrebbe sorgere in amore per i nati della prima decade ma è anche un momento sì per gli affetti seri. Il film che gli astri vi consigliano è “Il favoloso mondo di Amelie”, del 2001.