Oroscopo del giorno, le previsioni dell’11 marzo segno per segno

Giove guida i giochi in questo nuovo giorno di marzo. Vi dona grande energia vitale in famiglia e con gli amici promuovendo la vostra generosità e la capacità di interazione con il prossimo, specialmente se fate parte della seconda decade. In amore non fermatevi dinanzi a una nuova fiamma che sta invadendo il vostro cuore. Avete un po’ paura di perdere la testa e di non recuperare il controllo della situazione ma avete comunque la consapevolezza di essere completamente ricambiati. In ambito lavorativo Plutone, un po’ severo, vi mette alla prova nei vari campi professionali. Attenzione a non esporvi con i capi.

Ottimo stato psicofisico. Venere vi sorride in Pesci e vi aiuta anche con la stabilità e la serenità di un riposo notturno riequilibrante. La vita familiare è il vero perno, il punto di forza della vostra vita emotiva, materiale e morale. Una persona conosciuta da poco tempo vi coinvolge anima e corpo. Specie se siete nati in maggio cercate di non esagerare con una presenza assidue, mentre se siete nati nella seconda decade cercate di conoscere voi stessi più da vicino. Una grossa spesa vi fa un attimo incupire ma si tratta di un acquisto fondamentale.

Settimana che prosegue sotto ottimi auspici. Mercurio, Giove e Saturno vi guardano benevoli in Acquario e vi consentono di attivarvi produttivamente in ogni campo. Molto buoni i rapporti tra genitori e figli ma anche tra fratelli e sorelle. La vostra qualità più preziosa in amore è la comunicazione e oggi la mettete in campo nella relazione di coppia maniera impareggiabile. Vi dedicate a sciogliere un nodo che costituiva un’ombra frenante riuscendo a ricreare armonia, specie se siete nati tra il 23 e il 28 maggio. Alcune chiacchiere senza senso vi distraggono un po’ in ufficio, soprattutto se fate parte dell’ultima decade.

Configurazione molto simile a quella di ieri. Venere è ancora in angolo super positivo e vi ravviva un po’ in tutti i campi, specie se festeggiate gli anni nella seconda e nella terza decade. Da non sottovalutare i rapporti tra genitori e figli, specie se avete bimbi piccoli o assistete persone anziane. Urano vi investe di responsabilità in famiglia specie se festeggiate gli anni dal 27 al 30 giugno. In amore c’è bisogno di una maggiore comprensione da parte vostra delle esigenze della persona con cui state. Sappiate adattarvi senza fare pressioni, specie se fate parte della seconda decade. Se svolgete una libera professione sarete sottoposti a scelte abbastanza impegnative: dalla vostra parte avete però Nettuno, specie se fate parte della terza decade.

La giornata inizia in fase espansiva con Marte benefico e grintoso in Gemelli. Avrete espansività, temperamento e forza decisionale, specialmente se fate parte della prima decade. Chi invece nasce nella seconda decade faccia attenzione agli eccessi edonistici e gastronomici. In amore non trascurate chi vi vuole veramente bene e sta facendo di tutto per farvi accorgere dei suoi sentimenti per voi. Non pensate possa essere sempre a disposizione e non date le cose per scontate. Se avete abbracciato la strada della libera professionale otterrete grandi risultati, specie se festeggiate gli anni a luglio.

Un Urano in angolo positivo dal Toro vi regalerà una giornata colma di soddisfazioni piccole e grandi, se siete nati in agosto. La calma e la razionalità vi daranno risultati assolutamente apprezzabili. In amore, con dolcezza e delicatezza saprete avvicinarvi alla persona che vi interessa e che ha rubato di recente il vostro cuore. Plutone e Urano in aspetto trionfale per i nati nella prima e nella terza decade: favorite dunque sensualità e seduzione. A lavoro vi segnalerete per un piglio infaticabile e dinamico.

Saturno vi illumina il cammino se siete nati in settembre. Innalzati gli stimoli alla sfida, alla volontà di superamento di ostacoli e difficoltà, che verranno superate con razionalità e un pizzico d’astuzia. In famiglia ci sarà la necessità di lavorare per aggiustare un rapporto tra convivente che non si stanno capendo. Usate tatto e tenerezza con la persona amata che attraversa alcuni lievi intralci nella sua professione. L’attitudine a creare un’atmosfera armonica farà ritrovare il sorriso alla vostra dolce metà. Determinatissimi e disciplinati riuscite a mostrare la vostra efficienza dal punto di vista lavorativo. Questo soprattutto se fate parte della seconda decade e se svolgete una professione autonoma.

Giornata ancora una volta molto carica di promesse da parte dei transiti planetari. Venere e Sole in pesci, così come Plutone in Capricorno, vi daranno sicurezza creativa insieme a razionalità e intuito. Un’empatia fenomenale vi accompagna promettendovi la gestione dei vostri rapporti sociali tramite garbo, gentilezza e attenzione verso l’altro. In amore grandi capacità ammiccanti e di seduzione specie se siete nati nella seconda decade. Sarete anche molto espansivi con la persona amata se fate gli anni dal 7 al 14 novembre. La vostra affidabilità lavorativa è un elemento fondamentale dell’immagine sociale che viene fuori di voi. Incassate la stima di colleghi e capi se fate parte della terza decade.

Transiti planetari in ottimo stato in questa fase della settimana. Aspetti molto benefici vi consentono di esprimere il meglio delle vostre prerogative: non vi farete fermare da niente e nessuno, specie se fate parte della seconda decade. La Luna vi spalleggia in Acquario dandovi grandi successi in campo erotico, specie se siete nati dal 16 al 20 dicembre. Se appartenete al genere maschile un incontro galante può farvi approdare in un porto sicuro. Se invece fate parte del genere femminile e siete nella terza decade probabilmente state vivendo una fase di scelta sentimentale. Oggi incassate sul posto di lavoro la stima di un superiore. Saturno vi protegge dal firmamento.

Un’altra bella giornata inizia in compagnia della Luna in Acquario. Avrete sensibilità, intuito e un miglioramento del tono e dell’umore. Periodo denso di aspetti positivi in ogni campo. Occhio a non compiere passi falsi di cui potreste in seguito pentirvi. In amore ritrovate completezza e armonia con la vostra dolce metà, anche grazie all’organizzazione di una vacanza estiva. I single scoprono di tenere ancora a una vecchia fiamma che quasi per caso ritrovano sui social. Lavorativamente giocate una partita che vi porterà alla vittoria, specie se fate parte della prima decade.

Scena astrale abbastanza positiva con il duetto Luna-Mercurio che vi spalleggia nel vostro segno. Il vostro carattere deve farsi strada in molte situazioni. Urano in Toro vi invita a essere prudenti nelle decisioni, specie se festeggiate gli anni dal giorno 27 al giorno 30 di gennaio. In amore dovrete venire incontro alle esigenze della persona amata, che potrebbe avere qualche problema familiare. Saturno nel vostro segno vi fornirà capacità razionali per agire e qualità morale per stare accanto a chi necessita, soprattutto se siete nati in gennaio. Avete preso in carico un impegno difficile in ufficio: con pazienza e competenza lo porterete a termine.

Inizio di giornata in bellezza con la Luna e Venere che saranno nel vostro segno. Sensibilità e razionalità nel vostro mix di oggi, con un intuito quasi magico e una saggezza concreta. Il rapporto familiare si nutre di contenuti soldi: prendete in mano la situazione con lucido realismo. Una nuova storia affettiva vi tocca il cuore. Si tratta di qualcuno che avevate quasi del tutto dimenticato e che ora torna a farsi avanti. Se festeggiate il compleanno a marzo dovete fare i conti per prepararvi a ricevere grande gioia dal punto di vista sentimentale. Se svolgete una professione artistica o comunicativa trovate oggi una felice occasione di far vedere e provare chi siete e quanto valete.