Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 marzo segno per segno

Secondo giorno del mese con buone prospettive astrologiche. Il vostro pianeta tutelare Marte in Toro vi stimola ad agire e affermarvi in vari ambiti, soprattutto quello sociale e professionale e specialmente se siete nati tra il 17 e il 20 aprile. Contemporaneamente Plutone si pone in angolo dissonante, senza però danneggiarvi più di tanto (specie se fate parte della terza decade). In amore una nuova fiamma si è accesa nel vostro cuore e vi promette scintille per una primavera al top, specialmente se appartenete alla seconda decade. A livello musicale ogni segno ha una sua preferenza e, se dovessimo scegliere una cantante da abbinare alla vostra personalità, in questo caso sarebbe Lady Gaga.

Un quadro abbastanza positivo si accompagna in questo giorno di marzo. La Luna pare benevola così come il Sole. Garantito l’equilibrio interiore così come anche la vitalità esteriore. Qualche piccolo problema di insoddisfazione intima lo possono accusare invece i nati nella prima decade. In amore Nettuno e Venere vi daranno grandi capacità comunicative con il partner, specie se siete nati tra il 9 e il 13 maggio. Se siete single avrete nuovi incontri che ravviveranno la giornata. A livello musicale i cantanti con il vostro segno che possono assomigliarvi sono Ermal Meta ed Elodie, bravi e suadenti.

Qualche nube primaverile passeggera non intralcia il clima vivace e di buonumore che caratterizza la vostra giornata. Un po’ di tensione in famiglia ma con il vostro spirito leggero contribuirete a rilassare gli animi. Occhio agli eccessi gastronomici, soprattutto se fate parte della prima decade. Sentimentalmente esalterete la vostra tendenza al flirt e al gioco, con la capacità di immergervi convintamente nella seduzione. Il vostro cantante più “vicino”? Francesco Renga, appartenente proprio al vostro segno.

Continua il trend mediamente favorevole. Siete baciati da Sole, Venere, Nettuno, tutti in orbita favorevole e in Pesci. Plutone è contrario ma solo per mettere un po’ d’ordine alle vostre ambizioni e non farvi fare il passo più lungo della gamba. In amore Marte e Urano vi sostengono a spada tratta nelle imprese erotiche e sentimentali, soprattutto se festeggiate gli anni nella prima o nella terza decade. Sempre se siete della terza decade, la Luna vi invita a seguire realismo e razionalità. Nel mondo della canzone il vostro artista di riferimento può essere Achille Lauro, pirotecnico e anticonvenzionale.

Panorama di inizio marzo discreto. Marte vi guarda imbronciato in Toro dandovi un po’ di insoddisfazione in tutto ciò che fate, anche se lo fate bene. Se festeggiate gli anni tra il 17 e il 22 di agosto state attenti alle esagerazioni in fatto di cibo. In amore vi state lanciando in una grande avventura, specie se siete parte della seconda decade. Sarete audaci, energici e avrete anche personalità. La cantante che più si addice al vostro segno è la diva pop Dua Lipa, ormai artista planetaria.

Urano dal Toro torna nel vostro segno per darvi folgoranti intuizioni. Sarete però divisi tra la famiglia e gli stimoli esterni. Fate attenzione a non esporvi a mali di stagione come raffreddori e influenze, specialmente se festeggiate il vostro compleanno tra il 9 e il 13 settembre. Se invece fate parte della terza decade, Plutone vi spingerà verso importanti conquiste a livello amoroso. Troverete gratificazioni nel vostro fascino soprattutto se siete single. A livello musicale troverete affinità con la cantante del gruppo Florence and The Machine: anche lei, infatti, fa parte del vostro stesso segno.

Si aggiustano alcune questioni che erano state lasciate in sospeso, alcuni punti da chiudere e da mettere meglio a fuoco. Giove vi darà la possibilità di compiere veri e propri blitz da portare a casa con razionalità. Si risveglierà anche un amore antico che non vi ha mai abbandonato: vi metterete in gioco e prenderete una decisione? Gli astri, a prescindere dalla vostra decisione, sembrano favorevoli. A livello canoro notiamo una grande somiglianza con la cantante Arisa, dal carattere poetico e spontaneo.

Giornata discreta per voi. Tutto ciò che succede in questo momento ha una connotazione differente, illuminata da una luce che infonde ottimismo e slancio. A tratti siete un po’ umorali e tendete al malinconico ma porterete comunque a casa molte vittorie oggi. In amore Venere, Sole e Nettuno vi daranno una grande ventata di freschezza e forza comunicativa. Molto favoriti i single nati tra il 13 e il 16 novembre. David Guetta può essere un esempio calzante di artista musicale che tratteggia perfettamente la passionalità, lo slancio e il gusto della provocazione che possedete.

Profilo con alti e bassi oggi. Nettuno è ancora dissonante (ma niente di grave). Gestirete comunque tante situazioni con garbo ed efficienza, specialmente se fate parte di prima e terza decade. Non esagerate però con l’attività fisica! In amore non chiedete troppo a persone conosciute da poco: il rapporto va coltivato ancora con cura. Rischiate di essere irrequieti e frenetici, specie se il vostro compleanno arriva a novembre. Sappiate essere più pazienti. Musicalmente parlando la scoppiettante e convincente Miley Cyrus si avvicina molto alla vostra personalità.

Configurazione planetaria favorevole ma discreta. Sole e Venere si trovano in angolo benefico in Pesci e vi regaleranno una bella forma psicofisica e una splendida condizione mentale. In famiglia è tutto come piace a voi, scorrevole e quieto. Momento di grande positività anche in amore, specialmente se festeggiate gli anni tra il 9 e il 14 gennaio. Tradirete anche un po’ la vostra natura sobria e razionale, abbandonandovi ai sentimenti in maniera totalizzante e profonda. Il vostro cantante di riferimento al momento può essere individuato nel bravissimo artista britannico Marlon Roudette.

Orizzonte astrologico abbastanza discreto. Giove e Sole continuano a spalleggiarvi in maniera anche piuttosto incisiva, dando modo alla vostra personalità di emergere in maniera autentica. Il calore umano e il gusto per l’amicizia sono vostre qualità fondamentali. Occhio però a non esagerare in eccessi edonistici e gastronomici, specie se fate parte della terza decade. Sentimentalmente parlando ci sarà un interessante ritorno di fiamma che caratterizza il momento. Sarete chiamati a una decisione soprattutto se festeggiate gli anni tra il 29 e il 31 gennaio. Musicalmente avete tanti artisti perfettamente “in topic”: dalle italiane Noemi e Malika Ayane passando per la novità più interessante, ovvero The Weeknd”

Venere nel vostro segno gratifica la vita sociale e familiare. Tuttavia, a causa di Giove in Acquario, aumenteranno sia confusione che caos nel vostro modo di agire, specialmente se fate parte della seconda decade. D’altro canto, il vostro livello di intuizione può raggiungere vette di medianicità per recepire umori, emozioni e sensazioni. Un po’ di agitazione in famiglia ma niente di grave: con il vostro modo di fare ristabilirete l’armonia. In amore Nettuno, Sole e Venere vi permettono di vedere fiorire nuovi sentimenti n maniera sorprendente: giocatevi le vostre carte soprattutto se siete nati tra il 9 e il 14 marzo. Nell’ambito canoro non c’è forse un cantante di riferimento ma resterete sensibili e attratti da tutto ciò che si può ascoltare.