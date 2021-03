Palestre chiuse per covid, l'allenamento perfetto da fare a casa

Persiste l’incertezza circa la riapertura di palestre, piscine e centri sportivi ad oggi ancora inaccessibili a chi pratica attività fisica a livello dilettantistico. Questa situazione ha stimolato, nel corso dell’ultimo anno specialmente, la nascita di numerose community dello sport virtuali che si sono sviluppate grazie soprattutto al contributo di palestre lungimiranti, istruttori e personal trainer che hanno reinventato la professione in modo da organizzare corsi online dispensati sulle principali piattaforme di condivisione o sui social media. Un vero e proprio boom di corsi di ogni genere, spesso accessibili a tutti gratuitamente, non solo a chi era già iscritto in palestra o seguito da un istruttore professionista. Un tipo di fruizione che fa gola a moltissimi utenti, vista la praticità, la possibilità di riprendere la lezione quando si ha tempo e ripeterla diverse volte praticamente ovunque. Non è però tutto così semplice come sembra e, trattandosi del nostro benessere, cerchiamo di capire come orientarci in questa giungla di corsi, soprattutto per non correre il rischio di farsi male o imbattersi in un allentamento che per la nostra preparazione o situazione fisica si potrebbe rivelare addirittura dannoso.

Stiramenti e strappi muscolari fra gli infortuni più frequenti

Come ci spiega Sara Campana, istruttrice fitness laureata in scienze motorie, “uno sportivo allenato potrà scegliere il proprio workout in base ad un vissuto fisico – muscolare e ad una conoscenza del proprio corpo e delle proprie capacità ormai consolidate; gli basterà ritrovare online la tipologia di attività fisica abitualmente praticata o comunque adattata ad un ambiente domestico”. Diverso invece è il ragionamento per un principiante: “la scelta risulta più complessa in quanto chi approccia all'attività fisica per la prima volta o non ha un vissuto sportivo sul quale basarsi, dovrà affidarsi al consiglio di conoscenze competenti o ricercare una tipologia di allenamento a basso impatto muscolare, con un istruttore che dia largo spazio ad un riscaldamento pre-allenamento, ad una spiegazione degli esercizi esaustiva, con termini semplici ma precisi, che non tralasci indicazioni chiare sulla postura e che suggerisca regressioni e adattamenti ad ogni esercizio e che esegua sempre il necessario stretching finale”. Questo significa che sarebbe bene investire un po’ di tempo per scegliere l’allenamento che fa al caso nostro, anche perché gli infortuni sono dietro l’angolo ci spiega Sara: “gli infortuni tipici riguardano stiramenti e strappi muscolari, distorsioni o lesioni muscolari dovute ad un gesto atletico scorretto o ad un sovraccarico da lavoro muscolare o più comunemente ad una postura errata”.