Oroscopo dell’1 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

La scena planetaria mostra Giove e Saturno in Acquario: vi sosterranno con tutto i loro vigore in questo primo giorno della primavera metereologica. Siete gratificati da una bella spinta energetica tanto nel fisico quanto nella mente. Avrete modo di esibirvi in grosse prodezze sportive specialmente se festeggiate gli anni tra il 4 e il 9 di aprile. In amore Venere in Pesci vi gratifica moltissimo. Se state provando un sentimento nuovo, molti transiti faranno il tifo per voi. Chi di voi ha un rapporto stabile è alle prese con progetti di ampio respiro, come una possibile futura vacanza insieme. Anche a lavoro giornata produttiva, in special modo se siete nati a marzo.

Mese di marzo che inizia con una bella Venere in Pesci a voi favorevole. Vi incoraggia a una volontà di rinnovamento, di sviluppo positivo e di intuizioni azzeccate. La stessa Venere e Nettuno sono in angolo positivo per quanto riguarda l’amore e vi predisporranno a vivere i sentimenti in libertà e armonia con il vostro partner. Non restate indifferenti alle richieste della persona che avete accanto, specialmente se festeggiate tra il 9 e il 13 di maggio il vostro compleanno. In ambito lavorativo ancora Venere vi dona un pizzico di genialità in più, soprattutto se fate parte della prima decade.

In questo primo giorno di marzo c’è qualche nube passeggera dovuta a Venere in Pesci. Fate attenzione a non esporvi troppo verbalmente, in qualsiasi ambiente, con le vostre opinioni politiche, ideologiche o religiose. C’è anche la necessità di aggiustare una questione pratica per poi organizzare una vacanza con la propria dolce metà. Saprete attendere i tempi previsti e, mi raccomando, qualora servisse dotatevi di astuzia: la persona che avete al vostro fianco ne sarà deliziata. A lavoro vi farete notare il più possibile dai capi facendo il vostro dovere: riceverete molta stima tra domani e dopodomani.

Mese tra i più impegnativi dell’anno per voi quello di marzo. Nettuno in Pesci si riverbererà su di voi perché coadiuvato da Venere in Pesci. Questo soprattutto se siete nati tra il 12 e il 15 luglio. Il vostro cuore batte di passione specie se fate parte di seconda e terza decade. Marte, Venere, Luna e Plutone vi lanciano un guanto di sfida, che sia positivo o negativo: accettate e vincerete. Lavorativamente parlando molti si sono accorti della vostra efficienza in ambiente professionale, soprattutto per quanto riguarda i nati tra il 12 e il 15 luglio.

Quadro dei transiti abbastanza discreto per tutte le decadi. In particolare, per i nati nella seconda e nella terza si prospetta una giornata allegra e divertente anche in ambito familiare e sociale. La Luna in Bilancia vi fornisce vigore, slancio e voglia di conquista. Fate attenzione però a non esporvi troppo se siete nati nella prima decade. In amore ritroverete benessere insieme alla persona amata, specialmente se festeggiato il compleanno dal 7 al 16 agosto. Attenzione solo a non chiedere troppo alla vostra dolce metà. Lavorativamente parlando evitate le polemiche sterili: qualcuno vorrà provocarvi ma voi lasciate stare e passate oltre.

Nel segno amico della Bilancia la Luna vi dona sensibilità e intuito, così come anche appartenenza verso la vostra famiglia. Se siete ragazzi potreste desiderare un po’ di calma e quiete domestica: in tal senso saranno ottimi i rapporti tra genitori e figli, specie se festeggiate il compleanno tra il 24 e il 29 agosto. In amore Venere potrà portare qualche piccola scaramuccia ma la situazione non andrà a inficiare il quadro sentimentale generale. Bene però non esagerare in pretese dominatrici! Capitolo lavoro: Nettuno vi rema contro e c’è un po’ un’aria di disorganizzazione in ufficio, quindi questo vi fa sentire sotto stress. Piccole tensioni anche nel rapporto tra colleghi e collaboratori, specialmente se festeggiate gli anni dal 12 al 15 settembre.

La Luna è ospitata nel vostro segno e vi rende propositivi e grintosi! Risolvete alcune questioni di carattere sociale e privato con insolito atteggiamento spavaldo, soprattutto se siete giovani e audaci. Plutone in Capricorno vi costringe a essere precisi, puntali, capaci di analizzare ogni situazione con efficienza. Occhio però a non essere troppo rigidi o puntigliosi. La vostra dolce metà vi mette di fronte alla possibilità di una futura escursione all’aperto insieme a un’altra coppia. Siete un po’ titubanti all’inizio ma poi vi lasciate trascinare con entusiasmo. Per i single della terza decade scappatelle fugaci ma soddisfacenti. A lavoro l’arguzia che dimostrate oggi vi aprirà felicemente molte porti, specie se siete nati tra il 3 e il 13 ottobre.

Oggi aspetto raro e fortunato per il vostro segno, cioè Nettuno e Venere entrambi in Pesci. Quasi tutto sarà favorevole allo Scorpione: potrete quindi avere molte frecce nel vostro arco e diversi piani d’azione per raggiungere ogni meta. Sapete anche adattarvi – sentimentalmente parlando – alle esigenze del vostro partner in maniera impeccabile. Se invece siete ancora alla ricerca potrete cogliere occasioni d’oro da sfruttare soprattutto se fate parte della terza decade. Il rapporto con colleghi e collaboratori di lavoro si nutre si reciproca stima e amicizia. Giornata lavorativa quindi fluida e serena.

Cielo con vari aspetti benefici. Giove in Acquario vi rallegra accendendo gli entusiasmi in diversi ambiti, soprattutto per chi fa parte della seconda decade. Nettuno invece obbligherà quelli della terza decade a far sentire maggiormente la loro presenza in famiglia. Lo stesso Nettuno, insieme a Venere, porterà qualche incertezza in ambito affettivo ma niente che un illuminante dialogo con la vostra dolce metà non possa risolvere. Questo specie se siete nati tra l’8 e il 14 dicembre. A lavoro fate attenzione a uno slancio eccessivo per non urtare troppo chi vi sta davanti.

Oggi avrete salute e benessere grazie al transito in Pesci di Venere e Nettuno. Vi mettete amorevolmente a disposizione delle persone care, specie quelle di famiglia. In amore invece vi sintonizzate con particolare sensibilità con la persona amata riuscendo a trovare svariati punti di raccordo. Ci sarà grossa intesa sessuale soprattutto per chi fa parte della terza decade. Oggi darete anche il meglio di voi in ufficio, con successi che raccoglierete anche nell’interezza del mese di marzo.

Oggi sarete pimpanti e baciati dalle migliori promesse astrologiche. Se appartenete alla seconda decade sarete inoltre al centro dell’attenzione in ogni campo ma occhio, tuttavia, a non esprimere con troppa libertà opinioni politiche, religiose e ideologiche. Urano infatti potrebbe farvi andare in certi momenti fuori dal seminato, specie se festeggiate gli anni tra il 25 e il 31 gennaio. In amore Venere in Pesci vi darà più romanticismo e tenerezza del solito. Non vi adombrate invece se non riuscite a portare a termine una conquista: tempo al tempo. In ambito professionale grazie a Saturno realizzate alcuni progetti che avevate in mente.

Giornata positiva nel primo giorno di marzo grazie alla splendida e fortunata combinazione di Venere e Nettuno nel vostro segno. Giove vi invita alla prudenza e a non esagerare nei comportamenti a volte estrosi e stravaganti che vi caratterizzano. In amore si verifica una spetto molto bello: entusiasmo e gusto per la sperimentazione erotica non vi mancheranno, specie se siete single. I rapporti consolidati vedranno un momento di rifioritura della passione, soprattutto per chi fa parte della terza decade. Lavorativamente, Venere benefica vi farà sentire capiti e apprezzati in ufficio: capitalizzate il momento d’oro!