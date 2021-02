Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 28 febbraio

Un quadro dei moti celesti ancora una volta molto promettenti, positivi e dinamici per tutte le tre decadi. Venere darà una giornata molto esaltante e sarete anche predisposti a gestire ogni situazione vi capiti a tiro con spirito fresco e brillante. In amore qualcuno è rimasto soggiogato dal vostro fascino così impetuoso, solare e difficilmente imitabile. Però è importante capire se ve ne sarete accorti: uscite dal vostro personaggio e guardatevi attorno, riuscirete a rintracciare almeno un paio di sedotti e sedotte. Se lavorate anche in questa domenica Urano vi renderà svelti, efficienti e concreti.

Un bel momento in cui vi prendete cura del vostro corpo avverrà oggi ma smettetela con la scusa che la palestra sia lontana. Una persona a voi vicina vi provoca e genere nervosismo: sappiate reagire mantenendo la calma. Ritrovate gioia e comfort negli affetti familiari. In amore Venere continua a darvi manforte nel segno amico dei Pesci infondendovi voglia di mantenere la relazione d’amore, questo specialmente se il vostro compleanno arriva tra il 23 e il 27 aprile. Se siete ancora single non chiudetevi nel vostro recinto e anzi uscite alla ricerca. Sistemate anche alcune questioni di lavoro irrisolte per poi rilassarvi definitivamente in questa ultima domenica di febbraio.

Urano è ancora benefico in Toro e vi favorisce in senso di opportunità, capacità di immedesimazione e praticità, questo specialmente se siete nati nella prima decade. Fase di relativa serenità in famiglia. Non preoccupatevi se non tutto dovesse andare come previsto. I nati nella prima decade si preparino a smaglianti successi mondani. Venere potrebbe invece rendervi particolarmente polemici con la vostra metà, quindi fate attenzione ai modi e ai toni che utilizzate, soprattutto se siete nati tra il 23 e il 27 maggio. Se lavorate anche questa domenica, un formidabile Giove vi donerà tutte le energie necessarie, soprattutto se fate parte della seconda decade.

La famiglia occupa tutti i vostri pensieri: dovete risolvere una questione di ordine pratico, patrimoniale o ambientale che vi tocca da vicino. Il vostro buon senso vi sostiene, dandovi una mano delle difficoltà. Venere vi garantisce uno stato di salute psicofisico molto buono, in special maniera se fate parte della prima decade. Plutone in Capricorno vi contrasta un po’ dal punto di vista affettivo ponendovi qualche stop se fate parte della terza decade. Necessario non alzare troppo la posta in palio e non aumentare le vostre ambizioni sentimentali: vivete piuttosto alla giornata. Se anche oggi lavorate, con perseveranza e spirito di collaborazione otterrete risultati di primo pelo, in particolar maniera se fate parte di prima e seconda decade.

La Luna vi sostiene anche oggi in modo affettuoso, dandovi la capacità di andare oltre le apparenze. I vostri riflessi mentali saranno pronti ed efficienti, specialmente se festeggiate il compleanno tra il 4 e il 17 agosto. In amore vivete una giornata molto gioiosa con la vostra metà. In particolare l’organizzazione di un viaggio insieme vi rende molto euforici. Se anche voi lavorate questa domenica, moti planetari propizi vi apriranno strade di facilitazione e successo, in special modo se fate parte della terza decade.

Venere è ancora un po’ con il broncio e non vi promette una giornata comodissima. Niente preoccupazioni eccessive, però. Possibile inoltre che dobbiate rinunciare per amore della famiglia a qualche invito di amici. Recupererete nei prossimi giorni. Se siete single, la Luna e Marte vi invitano alle avventure pure e semplici che non comportino un investimento emotivo. Lavorativamente parlando, invece, se svolgete una professione autonoma sarete euforici e ricompenserete anche un collega che vi ha consigliato per il meglio.

Una configurazione in linea di massima armonica vi fa godere di questo weekend in modo pieno in base alle vostre prerogative. Il cielo alleggerisce il vostro presente, che negli scorsi giorni è stato connotato da problematiche familiari e interpersonali. Un’amicizia di vecchia data fa capolino nuovamente e siete particolarmente contenti di ritrovare un sentimento amicale che si era allontanato per ragioni pratiche o lavorative. Nella vita di coppia non mancherà una forte componente erotica con estro e fantasia. Sappiate farne tesoro per rinsaldare felicemente il vostro rapporto. Attenti però a non dare peso a qualche piccolo screzio che Plutone genererà in serata. Se lavorate anche di domenica una bella Venere non vi farà pesare più di tanto la fatica.

Lo Zodiaco non smette di favorirvi con tanto di effetti speciali. Grandi movimenti e notevoli aperture per voi, con nuove vie che si prospettano per gli Scorpione. In amore una nuova fiamma si fa strada, soprattutto se siete nati tra il 9 e il 14 novembre. Non chiedete però tutto e subito: il tempo servirà a capire se questa storia funziona. Chi ha invece una relazione consolidata può fare programmi di vita abbastanza impegnativi come matrimoni o serie convivenze. Se svolgete un’attività legata alla comunicazione o all’insegnamento, Plutone in Capricorno vi donerà la possibilità di andare molto lontano, soprattutto se il vostro compleanno è a novembre.

Oggi subite un po’ il corruccio di Venere e Nettuno in Pesci. Sarete quindi costretti ad adattarvi ad alcune situazione che la domenica vi proporrà. In particolare dovrete scegliere tra famiglia e amici che non vedevate da tempo. Il vostro buon senso non vi farà scontentare nessuno. Fate sport soprattutto se siete nati tra il 6 e il 13 dicembre. In amore un Saturno positivo vi invita alla prudenza: se siete single non lanciatevi in conquiste troppo esaltanti e se siete già in coppia non avanzate richieste eccessive. Professionalmente dovrete portare un po’ di pazienza: specie se siete nati da 3 al 9 dicembre la giornata sarà infatti un po’ faticosa.

Profilo astrale molto allegro e spensierato per voi oggi. Clima scanzonato presente anche in famiglia e questo non vi dispiace: assaporerete ludo, svago e disimpegno. La vostra forma mentale sarà limpida e sveglia, così come anche la salute fisica sarà buona. Tutto questo specialmente se siete nati tra il 23 e il 26 dicembre. In amore mostrate grande dedizione e forza per la vostra affettività nei confronti del partner. Avvertite infatti una compenetrazione fortissima con la vostra dolce metà. Se anche oggi lavorate avrete la possibilità di macinare grandi risultati senza stancarvi.

Cielo particolarmente vivace e scanzonato per gli Acquario di tutte le decadi. In particolare ci saranno grandi successi mondani per chi è nato tra il 14 e il 19 febbraio. Altrimenti farete comunque bene a godervi una serata serena e rilassata con gli amici. Ottimo stato di salute psicofisica e buone possibilità anche di cimentarsi negli sport. Sentimentalmente siete completamente conquistati da una persona che avete conosciuto sui social. Prima di pensare che sia l’amore della vostra vita, però, datevi dei tempi di conoscenza e assimilazione, specialmente se siete nati dal 24 al 29 di gennaio. Se svolgete una professione lavorativa anche di domenica i moti planetari non vi faranno sentire la fatica.

Splendida domenica in aspetti planetari per voi. Nel vostro segno abita il team di Venere, Nettuno e Sole, che vi faranno approcciare in maniera serena eventuali contrattempi. In famiglia ci sarà la possibilità di dover contemperare le esigenze di vari componenti del clan, magari di figli, figlie, sorelle o fratelli. La vostra salute è molto buona, favorita dalla presenza di Venere (soprattutto nella prima decade). Una serata in intimità, in compagna del vostro amore, non guasta, anzi: l’avevate cercata da tempo, quindi godetevela! Se lavorate pure oggi, la fatica peserà un po’ soprattutto mentalmente e specialmente se il vostro lavoro consiste in qualcosa che riguardi l’insegnamento, le informazioni o la parola.