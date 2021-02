Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 febbraio segno per segno

State per concludere un mese di febbraio con un bilancio abbastanza discreto, con risultati a vostro completo vantaggio. Marte e Urano con Venere e Nettuno vi fanno innalzare gli entusiasmi. Ottime prospettive per i viaggi che potreste organizzare con amici stretti molto simpatici. In amore il vento di passioni è quello che l’imminente primavera porta con sé. Se siete single potete contare su una stagione densa di incontri promettenti e di appuntamenti con amori nuovi, specialmente se nati nella prima decade. La vostra vita professionale riceve una bella accelerazione, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 25 al 31 marzo. Sono favorite tutte le professioni innovative e tecnologiche ma pure quelle che riguardano energie rinnovabili e tutela dei beni artistici.

Il secondo mese del 2021 si sta chiudendo in positivo. A supportarvi ci sono diversi corpi celesti, tra cui Venere pronta a dare benessere, salute e bellezza fisica. Non manca nemmeno il Sole a darvi manforte per la vostra intelligenza. Se siete genitori, non vi preoccupate di alcuni atteggiamenti troppo esuberanti dei vostri figli, specie quelli che attraversano una fase adolescenziale. In amore Plutone e Nettuno sono vostri pilastri celesti e vi favoriscono specialmente se appartenete a seconda o terza decade. Se avete scelto di abbracciare una libera professione accettate una committenza che, seppur faticosa, avrà il merito di darvi un cospicuo guardano. Questo soprattutto se festeggiate gli anni tra il 5 e il 12 maggio.

Cielo contrassegnato da un razionale Saturno in Acquario che vi garantisce una razionalità speculativa e la capacità di essere logici e convincenti in ambito familiare e sociale, se appartenete alla prima decade. Attenzione però a non chiedere troppo a voi stessi, specie se festeggiate gli anni tra il 2 e il 10 giugno. Dal punto di vista sentimentale la costruzione di un legame di coppia che avete cominciato da poco alimenta anima e corpo. Non lasciatevi tentare da qualche evasione di troppo che potrebbe distogliere energie preziose. Lavorativamente parlando Giove è in angolo felicissimo per voi e amplificherà la vostra voglia di fare e realizzare, in special modo se appartenete alla seconda decade.

Scena astrologica mediamente positiva. Dalla vostra ci sono ancora diversi pianeti a sostegno. Avete a disposizione un clima e uno scenario su cui potervi muovere con grande disinvoltura e sarete pure assistiti dalla buona sorte! In amore sarete sensibili e coinvolgenti con la persona che vi sta accanto. Chi di voi è single faccia attenzione alle mete sentimentali troppo ambiziose: Luna e Nettuno vi invitano a restare con i piedi per terra. Un nuovo progetto professionale vi sta riempiendo di energia e vi accende di entusiasmo, specie se il vostro compleanno capita tra il 7 e il 14 del mese di luglio.

Il mese si chiude in bellezza accompagnato da una bella Luna. Venere in Pesci vi crea un clima di romanticismo in qualsiasi rapporto ma avrete anche scatti aggressivi potenti e prontezza di riflessi mentali. In amore un viaggio in futuro con la persona amata vi sarà donato dagli astri, che vi consentiranno di realizzare un piccolo sogno. Se svolgete una professione annessa alla pubblicità o al commercio i numi celesti vi daranno la possibilità di affermarvi ed emergere, specie se festeggiate il compleanno tra il 24 e il 29 luglio.

Penultimo giorno di febbraio un po’ faticoso ma non negativo. Nel clan parentale ci saranno alcune discussioni e sarete obbligati a gestire i rapporti in famiglia con garbo e senso di equilibrio. Siete degli ottimi conciliatori e spendete queste risorse per riportare l’armonia. Occhio a tutelarvi contro raffreddori e influenze stagionali. Parlando di sentimenti, con la forza del dialogo arrivate a capirvi con il vostro amore e a sciogliere ogni dubbio che vi aveva messo in crisi nei mesi precedenti: la vostra metà apprezzerà. Lavorativamente siete sempre disciplinati ed è raro incontrare questa qualità negli altri segni dello Zodiaco.

Un’incoraggiante combinazione astrale vi infonde bell’entusiasmo e coinvolgente voglia di vivere, oltre a un sereno ottimismo. Il team Saturno-Giove vi stimola a mettere in gioco le vostre energie e diventare battaglieri, specie se siete nati nella prima e nella seconda decade. La vita familiare non darà grossi strattoni: discreti i rapporti con figlie e figli. In amore continua una fase molto buona sia per affettività che per eros. Venere, seppur defilato in Pesci, non intralcia lo scorrimento sereno della vostra relazione di coppia. Effetti positivi anche per i Bilancia single, che saranno gratificati da corteggiatori e corteggiatrici. Se svolgete un lavoro con connotazione artistica avrete la possibilità di migliorare considerevolmente la vostra attività, specie se festeggiate il compleanno tra il 3 e il 12 ottobre.

Quadro astrale con tante stimolazioni in cielo ma voi non siete minimamente scalfiti dal passaggio di Marte e Urano nel segno nemico del Toro. Sul piano interpersonale potrete dirvi anzi piuttosto soddisfatti, poiché avete raggiunto un certo grado di completezza sia familiare che nei rapporti con gli amici. Eros in primo piano per quanto concerne le relazioni, che siano stabili oppure libere. Tale ipotesi prevale soprattutto per chi è nato tra il 13 e il 16 di novembre. Lavorativamente parlando, Nettuno punta i riflettori su di voi facendo la vostra fortuna, in particolare per i banchieri, i politici, i registi e i produttori.

Febbraio è stato molto vivace e brioso come a voi piace, quindi bilancio positivo. Temi come velocità, dinamismo, scelta rapida e prontezza di riflessi sono stati sempre all’ordine del giorno. Oggi potrete inoltre concedervi un meritato relax. Si avverte invece aria di novità da un punto di vista sentimentale. Una persona molto affascinante che avete conosciuto poco tempo fa vi ricerca e vi chiede un appuntamento. Non tiratevi indietro, anche solo per vedere se questo banco di prova può funzionare. Ci saranno anche interessanti novità sul piano professionale, specie se siete parte della seconda decade.

Profilo dei transiti glorioso e trionfale. Il mese che si sta chiudendo vi ha dato notevoli soddisfazioni sul piano emotivo, familiare e amicale. Chi di voi ascolterà i consigli di razionalità e prudenza di Plutone raccoglierà presto gli effetti della buona sorte, soprattutto i nati nella terza decade. La vostra affettività, celata dietro la tristezza, ora si manifesta un po’ di più. Riceverete successi erotici molto gratificanti se siete single. Lavorativamente, se svolgete una professione dipendente non sentirete affatto il peso della routine, visto il clima sereno sul posto di lavoro.

Si sta per concludere il mese in cui è più probabile per voi celebrare il compleanno. Alcuni transiti positivi restituiscono il buonumore dopo una giornata di alti e bassi con qualche nervosismo. Qualche piccolo problema in famiglia verrà prontamente risolto con pazienza e razionalità. In amore ritrovate la sintonia fisica e mentale con la persona al vostro fianco. Chi di voi invece è un cuore solitario apprezzerà le soddisfazioni che arrivano dai flirt. Nel lavoro sarete ordinati e precisi, specialmente se festeggiate il compleanno proprio in questi giorni, quindi tra il 23 e il 28 febbraio.

Prospetto dei moti planetari trionfali per voi teneri Pesci. Non ci sono pianeti nemici oggi e anzi ospitate nel vostro Venere, Nettuno e il Sole. La vostra vivacità mentale e fisica, la vostra bellezza e l’amabilità – così come anche il vostro amore per arte e musica – non potranno che rifulgere del loro migliore smalto. Solo una raccomandazione: se fate sport come lo sci, il pattinaggio e la corsa, cercate di restare in piedi. Sentimentalmente ci sono ottime prospettive dipinte dai transiti. Riguarderanno sia la vita affettiva che erotica ma amorosa in generale. Con una raccomandazione d’obbligo: non chiedete troppo a voi stessi e alla vostra dolce metà. E, a volte, tollerate qualche momento di noia. Lavorativamente ci saranno buoni successi per chi svolge una professione legata al commercio, alla vendita o alla pubblicità.