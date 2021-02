Giochi con me? I bimbi e San Valentino

Che cosa sia l'amore i più piccoli lo sanno e lo sanno fin dai primi minuti di vita. Quello materno e paterno, quello dei familiari. Ma poi anche quello dei primi amichetti, dei fidanzatini fino a diventare grandi. E i più piccoli conoscono bene anche i baci di cui sono inondati ripetutamente. Insomma, per i bambini l'amore è la cosa più naturale del mondo e per questo ci sono decine di storie dedicate a loro e ai milioni di baci che ricevono e che, un giorno, daranno. Buona lettura! Condividi:

IL MIO PRIMO LIBRO DI POESIE D’AMORE di Bernard Friot Ed. Il Castoro Con lo humor e l’ironia che lo contraddistinguono da sempre, Bernard Friot ci propone una raccolta di 54 poesie d’amore che è insieme poetica e divertente, e per questo adatta ai ragazzi, agli adolescenti e agli adulti. Una raccolta perfetta per introdurre i ragazzi alla poesia e per parlare con gli adolescenti di emozioni e sentimenti, sui banchi di scuola e fuori. Ma questa è una raccolta adatta anche agli adulti, per aiutarli a riscoprire una confidenza con la propria intimità e con il lato più puro e semplice dell’amore.

UN BACIO E ADDIO approfondimento Giochi con me? Tutte le puntate di Jimmy Liao Ed. Camelozampa Un bambino rimasto solo, con il suo cane, affronta il lungo viaggio in treno che lo porterà a vivere con il nonno. Non sarà un semplice viaggio nello spazio, ma anche e soprattutto un viaggio introspettivo, di crescita e cambiamento. Mentre affiorano i ricordi e, dentro e fuori dal treno, scorre un paesaggio sospeso tra realtà e fantasia, diventa possibile dare quel bacio di addio per schiudere una nuova vita. Un albo che segna uno dei momenti più alti della produzione di Jimmy Liao, per il perfetto intreccio tra parole e immagini, la profondità delle tematiche, affrontate con lievità ma senza edulcorazioni, la forza evocativa di ogni illustrazione (con rimandi a Mondrian e alla pittura paesaggistica) e di un testo toccante e poetico.

IL TUNNEL di Anthony Browne Ed. Camelozampa Diversi in tutto e per tutto, Jack e Rose non fanno che litigare. Finché, un giorno, la mamma non li costringe a uscire assieme. Fratello e sorella si dividono sulla soglia di un misterioso tunnel: lui si intrufola alla ricerca di avventure, lei lo aspetta fuori, timorosa. Ma il tempo passa e Jack non ritorna. Rose raccoglie il suo coraggio ed entra nel tunnel, per cercarlo. Un grande classico di Anthony Browne, finalmente anche in Italia. Un capolavoro che unisce i richiami alla fiaba, le illustrazioni ricche di dettagli surreali e un ritratto psicologico sincero dell’infanzia.

QUELLO SPECIALE di Chiara Lorenzoni, Francesca Dafne Vignaga Il primo nessuno lo ricorda, ma è per tutti uguale. Delicato, salato, un po' timoroso. Ci sono quelli magici, invisibili ma potentissimi. C'è chi li regala e subito se ne dimentica. E chi, invece, li ruba. E poi ce n'è uno speciale, che hai dentro da sempre anche se non lo sai...

ABBRACCIAMI di Eoin McLaughlin Ed. HarperCollins Porcospino era triste. Triste come solo un porcospino può esserlo. Così triste che una sola cosa avrebbe potuto risollevargli il morale... Tartaruga era molto triste. Triste come solo una tartaruga può sentirsi. Tanto triste che solo una cosa avrebbe potuto aiutarla... Porcospino e Tartaruga hanno bisogno di un abbraccio. Lungo la strada, ciascuno dei due lo chiede agli animali che incontra, però tutti con qualche pretesto si rifiutano. Finché un gufo saggio spiega loro perché: Porcospino è troppo pungente, e Tartaruga troppo dura. Ma proprio quando sono sul punto di rinunciare... gli aculei di Porcospino e la corazza di Tartaruga non sono più un problema, e loro possono abbracciarsi! In questo insolito, simpaticissimo libro illustrato, trascorri metà del libro con Porcospino e l'altra metà con Tartaruga, mentre entrambi cercano qualcuno che non abbia paura di abbracciarli: una storia di amicizia che si legge e rilegge in entrambe le direzioni, fino al grande abbraccio centrale!

INCONTRI E DISINCONTRI di Jimmy Liao Ed Terre di Mezzo Lei vive in un vecchio edificio in periferia. Ogni volta che esce di casa, gira a sinistra. Lui vive in un vecchio edificio in periferia. Ogni volta che esce di casa, gira a destra. Non si incontrano mai. Un giorno, però, le loro strade s'incrociano ed è come se si conoscessero da sempre. Trascorrono un pomeriggio meraviglioso e decidono di rivedersi. Ma il destino è già pronto a scombinare le carte...

IL LIBRO CHE TI SPIEGA TUTTO SULL’AMORE di Françoize Boucher Ed. Il Castoro A che età possiamo innamorarci? Servono davvero delle scarpe speciali per fare il primo passo in amore? Come prepararsi al meglio per il primo bacio? Perché l'amore a volte mette le ali, e a volte fa venire le vertigini? Françoize Boucher, con inconfondibile ironia, affronta il tema cruciale e un po' spinoso dell'amore, quello con la A maiuscola! E questa volta, grazie alla consulenza della Dottoressa Love, specialista di fama mondiale, risponderà alle domande più scottanti sull'amore, anche quando le cose non vanno per il verso giusto.

ASCOLTA di Cori Doerrfeld Ed. Il Castoro Tutto si supera, se c'è un amico vero che ti ascolta. Anche i momenti più difficili. E il piccolo Timmy è già pronto a ripartire!

LA SCATOLA DEI BACI DELLA BUONOTTE di Benoit Marchon Ed. La Margherita (disponibile presso La Città del Sole) Un gioco pieno di coccole e di bacetti, da fare primo di addormentarsi, per augurare la buonanotte in modo divertente. Forza, scegli una carta e dai il bacio indicato sulla figura!

A VOLTE... di Emma Dodd Ed. L'Ippocampo Ragazzi "A volte sei allegro, a volte sei triste. A volte sei buono, a volte sei cattivo ."... ma questo piccolo elefante, di una cosa può essere certo: dell'amore della sua mamma

UN AMORE OLTREOCEANO di Charlotte M. Ed. Fabbri Charlotte non riesce a crederci: è atterrata negli Stati Uniti, dove trascorrerà qualche giorno ospite della sua amica Clarissa, in una villa sulle colline di Los Angeles. Una vacanza fantastica, se solo Charlotte riuscisse a smettere di pensare a Diego, il suo ragazzo. Anche lui si trova negli USA per un'esperienza di studio all'estero, ma da quando è partito si sono sentiti pochissimo, quasi solo via messaggi. Che si stia dimenticando di lei? Per fortuna interviene Clarissa, pronta a qualsiasi cosa pur di vedere la sua amica allegra e sorridente: con l'aiuto della sorella maggiore Meg, le ragazze partiranno alla volta di Torrance, la cittadina in cui vive Diego, decise a fargli una sorpresa per il giorno di San Valentino. C'è solo un problema: Charlotte non ha la minima idea di dove andarlo a cercare... riuscirà a trovarlo? Ma soprattutto: Diego sarà felice di vederla?

IL MAGO DELLE BOLLE di Elisabetta Jankovic, Izumi Fujiwara Edizioni Corsare Una sera d’estate incontra Mabelle, violinista dalla voce d’usignolo, la creatura più bella che abbia mai visto, Izumiki è pronto a rivelarle il suo amore. Ma un’Ombra scippatrice ruba il suo sogno d’amore e il Maestro, nonché Mago delle Bolle, dovrà penare per realizzarlo. Lo spettacolo teatrale del Mago delle bolle diventa un albo illustrato traboccante di colori e figure, che fa entrare i bambini in un mondo incantato, e insegna loro come si gioca con le bolle di sapone.

TI RICORDI ANCORA di Zoran Drvenkar, Jutta Bauer Ed. terre di Mezzo Ti ricordi quando siamo partiti e la strada sembrava non finire mai? Ti ricordi quando è arrivato lo gnomo in bicicletta e aveva in testa un cappello ricoperto di tappi di sughero? Ti ricordi delle tre capre che giocavano a carte e dei cani che non volevano lasciarci passare? O quando di colpo si è fatto buio e ha cominciato a piovere? Ti ricordi che poi è tornato il sole e in mezzo al prato è spuntato un arcobaleno?

LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE di Agnès de Lestrade, Valeria Docampo Ed. Terre di Mezzo C'è un paese dove le persone parlano poco. In questo strano paese, per poter pronunciare le parole bisogna comprarle e inghiottirle. Le parole più importanti, però, costano molto e non tutti possono permettersele. Il piccolo Philéas è innamorato della dolce Cybelle e vorrebbe dirle "Ti amo", ma non ha abbastanza soldi nel salvadanaio. Al contrario Oscar, che è ricchissimo e spavaldo, ha deciso di far sapere alla bambina che un giorno la sposerà. Chi riuscirà a conquistare il cuore di Cybelle?

POMELO ELEFANTINO INNAMORATO di Ramona Badescu, Benjamin Chaud Ed. Terre di Mezzo Scopriamo tutti i suoi amori più grandi: la rana Rita (che però non lo guarda mai), l’undicesimo rapanello della terza fila, la pioggerella che ogni sera cade sull’orto da un tubo misterioso! E ci troviamo insieme a lui a osservare l’arrivo dell’inverno, quando il giardino si fa deserto, o ad ammirare i suoi superpoteri, tra cui diventare invisibile davanti a uno sfondo rosa!