Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 febbraio

Profilo dei transiti odierni molto felice. Plutone vi provoca qualche variazione di umore ma niente di grave, alti e bassi passeggeri. Marte vi dona carica intensa a cui sarete in grado di abbinare grinta per farvi valere. Attenzione a prendere posizioni troppo nette su famiglia, opinioni politiche, ideologiche e sociali, anche se questo dovrà costare un po’ di fatica. In amore ci sono molti film che potrebbero caratterizzare la personalità del vostro segno. Quello di oggi è senz’altro Casablanca, con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Il film parla di un espatriato americano durante la seconda guerra mondiale che, dopo un passato nel contrabbando di armi, si dedica alla gestione di un locale.

Al lavoro siate pazienti e non vi irritate su un collega non dimostra la vostra medesima efficienza.

Positività degli aspetti planetari per il Toro. Urano, Nettuno e Plutone sono schierati con vigore dalla vostra parte, favorendovi emotivamente e creativamente. Il vostro film sentimentale di oggi potrebbe essere Romeo + Juliet, pellicola di Baz Luhrmann che porta inscena una rielaborazione postmoderna della celebre opera di Shakespeare, con protagonista un bravissimo (e ancora molto giovane) Leonardo Di Caprio. Lavorativamente parlando dimostrate la solita brillantezza mentale grazie al tempo composto da Urano e Marte.

Cielo luminoso nonostante abbiate una Luna in Pesci che rema contro. La vostra verve è anche la vostra carta vincente: giocatela con successo superando le sfide. Il vostro film d’amore odierno è anche in questo caso una pellicola di Baz Luhrmann, ossia “Moulin Rouge”, con Nicole Kidman e Ewan McGregor. Un musical che racconta la storia di un amore tormentato. La Kidman, peraltro, è un Gemelli come voi. Capitolo lavoro: se fate una professione che si occupa di comunicazione o di scambia di notizie e merci, il team di pianeti dell’amico Acquario vi darà enormi successi.

La Luna oggi è super benefica in Pesci e vi allieterà la giornata, soprattutto se siete dei Cancro nati in giugno. In amore, il vostro film sentimentale di oggi è “Le pagine della nostra vita”, pellicola con la coppia composta da Ryan Gosling e Rachel McAdams. Il film – tratto da un romanzo di Nicholas Sparks – racconta la storia tra due giovani americani durante gli anni ’40. Un amore tormentato che, tra alti e bassi, troverà il suo senso. In ambito lavorativo avvertite un po’ il peso della fatica in ufficio e non vedrete l’ora di chiudere i battenti per tornare alla quiete domestica.

Transiti che in ogni campo si fanno più leggeri, dal momento che la Luna non è più nel segno a voi opposto. Si aggiusteranno eventuali screzi familiari. “La vita di Adele” è il film scelto per voi dagli astri, una profonda storia d’amore tra due ragazze francesi che vivranno una travolgente passione per poi doversi allontanare. Parlando di lavoro, dimostrate la vostra bravura a chi pensava di metterla in discussione. Vi distinguerete – come sempre – per l’efficienza dei risultati prodotti.

Configurazione planetaria che vi favorisce. Marte in Toro vi prepara a saper gestire le emozioni e in famiglia ci sarà un momento di grande calma e serenità. La Luna vi invita a saper gestire con attenzione ed equilibrio i rapporti sociali con fratelli, sorelle, figli e figlie, specie se siete nati nella prima decade. In amore il film che rappresenta meglio il vostro modus amandi oggi è “Il Laureato”, classico intramontabile con Dustin Hoffman e Anne Bancroft (quest’ultima proprio del segno della Vergine). Nella pellicola, un giovane viene sedotto dalla madre della sua compagna. Sotto il profilo lavorativo la vostra professionalità si esprime pienamente oggi e sorgeranno nuove idee da mettere in pratica specie se il vostro compleanno avviene tra il giorno 9 e il giorno 14 di settembre.

Firmamento dei transiti che presenta un quadro quasi trionfale dato da Venere e Saturno. Clima di concordia e ottimismo in famiglia grazie a Sole e Giove. In amore vivete un momento felicissimo, specialmente se fate parte della prima e della seconda decade. Il film giusto per voi oggi è “Colazione da Tiffany”, pellicola intramontabile tratta dall’omonimo romanzo di Truman Capote con Audrey Hepburn e George Peppard. Il film racconta la storia tra Holly e Paul, che dopo varie peripezie coroneranno il loro amore. Sia Peppard che Capote, peraltro, sono della Bilancia. E il vostro amore vale il gioiello che sarà anello di Tiffany. In ambito professionale la vostra competenza avrà modo di essere messa in luce dalle circostanze odierne: non avrete rivali sul campo, specie se festeggiate gli anni tra il 10 e il 16 ottobre.

Prospetto abbastanza positivo in questo giorno della prima metà di febbraio. Plutone è fortemente positivo in Capricorno e vi assicura un complessivo equilibrio. Nettuno e la Luna rappresentano i vostri successi in campo interpersonale, soprattutto se siete parte della terza decade. Il film che oggi rappresenta al meglio la vostra anima amorosa è “Ghost – Fantasma”, pellicola con l’indimenticato Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg che ottenne un insperato successo di pubblico e che vinse persino due Oscar (miglior sceneggiatura originale e miglior attrice non protagonista per la Goldberg). Peraltro sia Whoopi Goldberg che Demi Moore sono entrambe dello Scorpione. In ambito lavorativo situazione molto fluida: macinate una buona quantità di impegni senza fare una piega, specie se siete nati nella terza decade.

Venere, Mercurio, Giove, Saturno e il Sole vi danno uno sprint vincente in ogni azione in cui vi cimenterete, specialmente se il vostro compleanno si verifica tra il 4 e il 10 dicembre. In amore il film che meglio rappresenta il Sagittario innamorato è “Vacanze Romane” con Gregory Peck e Audrey Hepburn nel film che la rese famosa, poiché prima di allora aveva interpretato solo ruoli secondari (e che rese famosa anche la Vespa in tutto il mondo). Lavoro: siete sicuri di voi stessi e disinvolti: anche oggi non avete rivali in ufficio!

I transiti planetari vi doneranno uno stato d’animo gioioso e sereno per tutto il resto della settimana. La Luna di dona armonia per mente e corpo, in particolar modo se siete parte della prima o della seconda decade. In amore il film giusto per oggi è “Se mi lasci ti cancello”, film di Michel Gondry con Jim Carrey e Kate Winslet in cui un uomo, per dimenticare la sua ex, sceglie di farsi cancellare tramite il macchinario di un’azienda ogni ricordo di lei. Lo stesso Jim Carrey è peraltro un Capricorno, come voi. Capitolo lavorativo che presenta ottimi risultati professionali: darete ancora di più in ufficio. Plutone è al vostro fianco, specie se siete nati nella terza decade.

Indicazione astrale promettente per questa giornata. Il Sole rinforza la vitalità e splende alla grande nel vostro segno. Il film che vi rappresenta oggi? “Film d’amore e d’anarchia”, diretto da Lina Wertmuller e con protagonista un grande Giancarlo Giannini che vinse al 26° Festival di Cannes il premio per la migliore interpretazione maschile. Il film parla del rapporto tra un uomo e la prostituta che lo ospita (interpretata da Mariangela Melato). Il messaggio è chiaro: per voi in amore, senza un po’ di mood amatorio alternativo, non c’è soddisfazione completa. Lavoro che presenta un confronto con un collega in merito a una problematica da risolvere: troverete la soluzione. Siete dei fuoriclasse anche grazie al sostegno di Mercurio, Sole, Giove, Nettuno e la Luna. Solo Marte e Urano vi saranno contrari se siete nati in gennaio.

Splendide prospettive planetarie per i pesci. I vostri alleati Luna, Giove, Venere e Nettuno sono tutti bendisposti e vi daranno l’elmetto per affrontare le incombenze quotidiane con carattere e capacità di adattamento. Il film di amore che più si confà al vostro segno è “Titanic”, storico film di James Cameron con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. Ancora oggi è il secondo film con il più grane incasso nella storia del cinema e uno di quelli con più nomination agli Oscar (14). A lavoro seguite il solito tran tran senza che però vi pesi o vi annoi, anzi, trovate la maniera di immettere la vostra vena creativa nella routine quotidiana.