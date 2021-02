Il 12-02-2021 è un giorno palindromo: ecco cosa significa

Per le date è un fenomeno raro, visto che in 10.000 anni si è verificato solo 366 volte ed una di queste è appunto oggi. Il dodici febbraio duemilaventuno è l'unico giorno palindromo dell'anno. Questo si verifica in Italia o ovunque si scriva la data indicando prima il giorno, poi il mese e infine l'anno. Negli Stati-Uniti e in Canada, invece, il modello che viene chiamato "little-endianness form", non viene seguito e al posto di scrivere la data per ordine di grandezza (giorno-mese-anno), gli americani scrivono il mese prima del giorno.