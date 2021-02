Oroscopo del giorno, le previsioni dell’11 febbraio segno per segno

Urano in Toro vi stimola ad agire sempre per il bene dei vostri cari, usando piglio aggressivo che vi permetterà di essere risolutivi e trovare la quadratura del cerchio, soprattutto se siete nati in marzo. In amore non tirate fuori il vostro temperamento un po’ troppo ruvido, specialmente se festeggiate gli anni sempre a marzo. Venere vi impone di usare più dolcezza e Plutone vi darà serietà e razionalità. Dopo il lavoro un bel film è proprio quello che ci vuole! Per esempio “Kill Bill”, uno dei film più belli del regista Quentin Tarantino, anch’egli un ariete.

Marte e Urano transitano nel vostro segno e vi fanno essere grintosi, soprattutto se siete nati nella terza decade. Potrete contare infatti su un momento decisamente positivo ma occhio perché gli astri, in tal senso, vi consigliano di tirare fuori il vostro dinamismo. Ottimo momento di armonia con famiglia e amici per i nati in maggio. Sentimentalmente, Plutone in Capricorno e Marte nel vostro segno portano una ventata di buone prospettive. Magari c’è una cicogna in arrivo per chi fa parte della seconda e della terza decade. Oggi potreste inoltre guardare un film classico, come per esempio il capolavoro di Roberto Rossellini – anche lui un Toro - “Roma città aperta” con la grandiosa Anna Magnani e Aldo Fabrizi.

Avvertite un’aria un po’ sonnacchiosa per il vostro temperamento vivace e frizzante. Giove, Venere e la Luna vi daranno molto beneficio e vi consentiranno di adattarvi al clima della giornata. A chi è nato nella prima decade: attenzione a influenze, virus, raffreddori e qualsiasi altro male stagionale. Capitolo amore: il transito della Luna e di Venere genererà un nuovo interesse sentimentale se siete single e festeggiate gli anni nella prima decade. Se invece avete un rapporto di coppia potrete vivacizzarlo in modo significativo grazie a una gita fuori porta. Il film da guardare oggi può essere “Youth – La giovinezza”, del Gemelli Paolo Sorrentino.

Marte in Toro vi allieta nel quotidiano. Sarete attivi senza farvi stancare, specialmente se fate parte della seconda decade. Non siete poi così pigri! In amore, se appartenete alla terza decade, Plutone potrebbe farvi un po’ adombrare ma la vostra capacità di ricreare un’atmosfera affettuosa riesce a mettere al riparo la coppia da qualsiasi screzio potenziale. A livello di film, oggi gli astri consigliano “La ciociara”, bellissimo film girato dal maestro Vittorio De Sica (anche lui del segno del Cancro) con Sofia Loren, che per questo film vinse l’Oscar alla migliore attrice protagonista.

Cielo abbastanza tranquillo per voi, continuano le sollecitazioni planetarie degli scorsi giorni che vi danno dinamicità, generosità e solarità. Ci sarà molta sintonia amorosa su tutti i livelli con la persona che avete scelto di avere accanto. Alcune interferenze esterne non previste potrebbero turbare lievemente il quadro: da recuperare il dialogo in serata, per voi l’amore è troppo importante. Magari poi potreste guardare con il vostro/la vostra partner un bel film classico, come per esempio “Gli spostati” del Leone John Huston, con Marilyn Monroe e Clark Gable.

Transiti odierni in configurazione abbastanza positiva, giusto qualche piccolo screzio in famiglia sarà presente ma nulla di grave o preoccupante. Marte vi protegge dal rischio di malanni di stagione e virus in circolazione, specie se siete nati dal 3 al 9 settembre. Fate comunque attenzione a mettervi al riparo da qualsiasi attacco. In amore c’è una momentanea apatia che può caratterizzare la vostra unione. Ma se appartenete alla terza decade Plutone sarà il vostro asso nella manica, dandovi la possibilità di arricchire la creatività per ogni interesse da condividere. Nella quiete del post lavoro recuperate un classico del cinema come “L’uccello dalle piume di cristallo” del maestro Dario Argento, appartenente anche lui alla Vergine.

Venere e la Luna sono in angolatura felice, specialmente se siete nati a settembre. Avrete l’opportunità di mostrare il vostro fascino in tutte le occasioni che vi capiteranno. Anche Mercurio farà brillare le vostre facoltà intellettive e vi permette di leggere o comprendere opere artistiche di un discreto livello culturale, soprattutto se siete nati tra il 7 e il 18 ottobre. In amore manifesterete bella capacità di dialogo e di apertura alle vostre esigenze più profonde. Giove, Saturno e Mercurio vi faranno essere spigliati nelle conquiste da single, specie se siete nati tra il 13 e il 17 ottobre. Un bel film italiano è proprio quello che ci vuole per rilassarsi dopo il lavoro. Il consiglio degli astri è “L’imbalsamatore” di Matteo Garrone, talentuoso regista che appartiene al vostro segno.

Marte e Urano complicano un po’ la gestione della vita familiare. In compenso però Plutone vi garantirà buona salute, emotività molto tranquilla e la possibilità di avere una relazione amorosa soddisfacente. In tal senso Nettuno sta aprendo una fase decisamente positiva, specialmente per i nati nella terza decade che – se sono single – vedranno prodursi varie chance di innamoramento o facile conquista sulla loro strada. Un classico del cinema da poter guardare oggi è “Il danno” del maestro Louis Malle (anche lui Scorpione), con uno strepitoso Jeremy Irons e una bravissima Juliette Binoche.

Transiti planetari in un disegno soddisfacente per voi. La Luna in Acquario continua a favorirvi dandovi grinta, voglia di imporvi e protagonismo. Occhio ai malanni di stagione se siete nati tra la prima e la seconda decade. Parlando di amore, la parte passionale risulta quella più in evidenza. Siate teneri però perché la vostra dolce metà necessità anche di questo, soprattutto se fate parte della prima decade. Se siete single avrete grandi successi: tre pianeti predisposti all’azzardo come Plutone, Giove e Marte vi daranno charme da seduttore. Un bel film da vedere oggi è “The Terminal” del Sagittario Steven Spielberg, con Tom Hanks.

Giornata molto positiva per voi, sotto molti aspetti. La Luna, Venere, Giove, Mercurio, Saturno e il Sole vi rendono conviviali ma anche sobri. In famiglia sarete sintonizzati in modo felice con tutti dando e trovando equilibrio e razionalità. Vi avvicinerete alla vostra dolce metà con senso di protezione e di comfort, aprendo anche un dialogo sereno. Un film classico sposerà perfettamente le caratteristiche del vostro segno per la serata. “Per un pugno di dollari” è la scelta giusta, a firma del maestro Sergio Leone e con Clint Eastwood e Gian Maria Volontè.

Astri di ottimo auspicio per questa giornata di febbraio. Il Sole, la Luna, Mercurio, Venere, Giove e Saturno continuano a spalleggiarvi dandovi calore umano, specialmente in famiglia nella quale i rapporti migliori sono quelli con figlie, figlie, sorelle e fratelli. Luna e Mercurio sono nel vostro segno anche in amore, siete dunque comunicativi, amabili e disponibili. Se siete cuori solitari, vi lasciate andare a un corteggiamento che ha il sapore di sfida. Dopo il lavoro, godersi un po’ di relax attraverso un film è fondamentale! Il consiglio di oggi è “La signora della porta accanto” del maestro Francois Truffaut (anche lui un acquario), con protagonisti Gerard Depardieu e Fanny Ardant.

La Luna in Acquario vi stimola a dare molto rilievo alle amicizie e a una gestione serena della vita familiare. Il contatto affettivo con amici e famiglia avrà un ruolo predominante: sappiate approfittarne! In amore Giove, nel segno amico dell’Acquario, vi farà relazionare con chi vi è accanto con razionalità e rispetto delle esigenze altrui. Se siete nati in febbraio assaporerete una corrispondenza totale e appagante con il vostro partner. I single in cerca di avventure avranno riscontri strepitosi se nati dal 9 al 14 marzo. Per il relax serale gli astri vi consigliano il film “Tristana” di Luis Bunuel, regista appartenente al vostro segno, con Catherine Deneuve e Franco Nero.