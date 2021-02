Oroscopo del 7 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Il vostro proverbio del giorno è “Abbastanza è quasi ricchezza”. Vivete un passaggio positivo di Giove e Venere che vi daranno soddisfazione e benessere, specie se siete nati tra l’8 e il 14 aprile. In amore ci sarà qualche piccolo screzio con la vostra dolce metà ma questo non dovrà turbarvi più di tanto. Soprassedete, se possibile, sulle questioni di principio. Lavorativamente Saturno vi guarda in maniera benevola, soprattutto se festeggiate gli anni a marzo: le vostre energie lavorative saranno inesauribili e nessuno riuscirà a starvi al passo!

Il miglior proverbio possibile oggi per voi è “Abilità e talento valgono più d’oro e d’argento”. La ricchezza infatti si può acquisire in vari modi, le abilità e il talento sono doti naturali. Marte vi darà tante occasioni per dimostrarlo, specie se siete nati tra il 3 e il 9 maggio. Plutone e Nettuno vi daranno l’opportunità di incontrare una persona che fa proprio al caso vostro se siete single. Non tiratevi indietro, specie se siete nati nella seconda o la terza decade. A lavoro anche se i capi vi strapazzano un po’ troppo opponete calma e resistenza: porterete a casa la giornata.

Il proverbio di oggi per voi è “accettare è cortesia”. La Luna vi è contraria, specie se appartenete alla seconda decade gemellare. Questo vi dà inquietudine e confusione nei rapporti familiari. Ma non tiratevi indietro nei confronti di chi vi chiede una mano, cercate quindi di essere aperti e disponibili. Venere, Mercurio e Giove vi spalleggiano promettendovi grandi successi in chiave erotica. Non voltatevi indietro e non restate ancorati al passato ma voltate lo sguardo al futuro, se siete single, verso nuovi interessi emotivi. Occhio allo shopping dopo una settimana di lavoro: attenzione dunque a come spendete il vostro denaro!

Il vostro proverbio di oggi è sicuramente “Nel campo dell’accidia non crescono che ortiche”. Niente negligenze e sentimenti negativi dunque, soltanto molto impegno per fare andare al meglio le situazioni. Un impegno che servirà soprattutto ai Cancro della terza decade, viste le resistenze di Plutone. Oggi è una di quelle giornate nelle quali dovrete essere attenti anche alla minima esigenza del vostro partner. Marte, Urano e Nettuno vi renderanno insostituibili per l’altro, specie se fate parte della seconda decade. In ambito post lavoro vi ritrovate con una discreta somma da gestire o spendere. Non fate tutto da soli ma affidatevi a un esperto per capire le prossime mosse.

Il vostro è un segno generoso e orgoglioso ma a volte basta poco per farvi arrabbiare. Per questo il proverbio di oggi può essere “con una piccola accetta s’atterra un grosso albero”. Non trascurate i pericoli, anche quelli che paiono più modesti. In amore Marte è contrario in Toro, ci potrebbero essere scaramucce con la vostra dolce metà: non siate sbrigativi ma cercate di capire cosa vuole comunicare. Serietà e rigore sono ancora una volta il volano del vostro successo professionale. Non lasciatevi frastornare da bizze di ufficio e pettegolezzi.

Il vostro motto di oggi è “l’abitudine è una tela di ragno che diventa catena”. Siete un segno noto come legato alle proprie sicurezze e ai propri tempi ma questo, alla lunga, potrebbe starvi stretto. Fate attenzione e trovatevi qualche via di fuga. Urano, Plutone e Marte sono in ottima posizione per voi nella seconda e terza decade. Saprete gestire le situazioni sentimentali che non sono molto facili con forza e coerenza. Non vanificate gli sforzi di raccolta economica nel post lavoro: siete bravi a non spendere molto ma oggi avrete questa tendenza. Quindi fate attenzione e siate prudenti, specie se siete nati nel corso della seconda decade.

Domenica gioiosa e vivace per la Bilancia. Non a caso, il proverbio di oggi è “Lascia che l’acqua scenda e il fumo salga”. Le cose devono seguire il loro corso: non vi opponete alla tendenza della natura né alle volontà che non potete combattere, ciò vale in vari ambiti della vostra vita. Splendide forze planetarie vi daranno grande intensa con il partner, stabile oppure occasionale. Siete animati da grande slancio, specie se nati tra il 24 e il 29 settembre. Se lavorate anche di domenica troverete punti di contatti e mediazione con colleghi di lavoro e gli stessi risultati ottenuti ve ne daranno conferma. Anche gli introiti in arrivo saranno di tutto rispetto, specialmente se state lavorando come liberi professionisti.

Nettuno e Plutone si trovano in aspetto benefico per il vostro segno e il vostro proverbio per questo giorno di febbraio non a caso è “acquisto risparmiato, denaro guadagnato”. Dovendo fare un acquisto sarà preferibile che scegliate la merce migliore anche se la pagherete di più, perché evidentemente sarà una garanzia superiore in qualità e durata. E non ci riferiamo solo all’ambito materiale ma pure a quello metaforico. In amore date ascolto alle richieste del partner in questa giornata per lui o lei particolarmente delicata. Marte in Toro è contrario: non fate passi falsi. Se lavorate anche di domenica avrete tempi perfetti di chiusura e consegna.

Nuovo giorno gratificato dalla Luna, con Nettuno che invece vi tiene sulla corda da tanto tempo. “Lascia che l’acqua vada per la china” è il vostro proverbio oggi: fate sì che le cose seguano il loro percorso natura. Bisogna prendere il mondo come viene, anche se a volte non ci piace. In amore scioglierete alcuni nodi che in campo affettivo vi avevano dato da pensare. Passerete una piacevole serata in compagnia del vostro partner, mentre se siete single (soprattutto se giovanissimi) sperimenterete successi mai incontrati prima. Se lavorate anche oggi risulterete comunque attrezzati per una questione che sembrava piuttosto complicata. E alla quale, ancora una volta, troverete la quadratura del cerchio!

Marte in Toro vi aiuta alla grande in questa giornata e il motto di oggi è “Chi si adira ha torto”. Plutone ha deciso di donarvi la saggezza di moderare gli scatti di questa fase, specie se fate parte della terza decade. Il calore e lo slancio di cui siete dotati piacciono molto alla persona che state frequentando, specie se siete nati nella prima decade. Non vi limitate di fronte alle possibilità di esternare affetto liberamente. Urano, Luna, Marte, Giove e Venere vi garantiranno grande capacità di rapportarvi in ambiente lavorativo, persino se lavorate di domenica.

La Luna vi è molto propizia dal segno amico del Sagittario e vi aprirà nuove prospettive in campo amichevole e familiare. “Gli affari sono affari” è il proverbio di oggi. Gli affari intesi anche come rapporti di fiducia nell’ambito amicale e familiare, senza clausole precise. Mercurio in congiunzione con il vostro segno allieta la vita amorosa, specie se avete iniziato una relazione da poco tempo. Mettete in atto il vostro slancio ora perché gli astri vi sorridono e sarete ricambiati. Lavorativamente parlando ci sarà un’occasione molto promettente per progredire nella vostra attività. Se siete liberi professionisti Giove sarà paladino dei vostri successi, specie se appartenete alla seconda decade.

“Aiutati che Dio ti aiuta” è il proverbio di questa domenica. Sembra arrivato il momento di darvi da fare, come suggerì Agnese per sua bocca ma su suggerimento di Alessandro Manzoni. Peraltro proprio Manzoni aveva il vostro segno zodiacale! In amore mostrerete dedizione e sensibilità che miglioreranno la vostra vita sentimentale. Nettuno e Marte ora sono vostri protettori insostituibili, specie per i nati della seconda decade. A lavoro ottenete un’importante committenza se siete liberi professionisti e se festeggiate il compleanno nella terza decade. Plutone vi aprirà strade creative che soddisferanno la vostra personalità se siete artisti o musicisti.