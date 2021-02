Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 3 febbraio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 febbraio.

I transiti oggi distribuiscono i loro favori in modo alterno. Dalla vostra c’è il Sole, in angolo armonico dell’Acquario, così come anche Venere e Mercurio. Contrari sono però la Luna in Bilancia (fino al primo pomeriggio) e Plutone in Capricorno, specie se siete nati nella terza decade. Giove vi fa inclini a dispensare consigli, dei quali gli amici saranno sorpresi. Non arrabbiatevi se non mi vi ascoltano, preferiscono la vostra versione da intrattenitori brillanti! Ritroverete un’energia speciale che vi rigenererà. Non trascurate la persona appena conosciuta e che vi interessa. La Luna in angolo dissonante potrebbe rendervi più timidi e frenarvi nelle iniziative amorose. Oltre al lavoro, cercate di dedicarvi alla visione di un bel film di avventura o azione, magari il mitico “Sentieri Selvaggi”.

Giornata colma del desiderio di riposo, quiete e armonia. Nettuno e Plutone favoriscono tali tendenze e aspettative specie se siete nati nella terza decade. Tenete sotto controllo la forma fisica, specie a livello alimentare: Giove vi fa indulgere molto facilmente nei piaceri gastronomici. In amore trovate la quadratura del cerchio in un problema che teneva sotto pressione il rapporto con la dolce metà. Recuperata la tranquillità potrete dedicarvi ai piaceri e alla ricerca del benessere. Plutone in Capricorno vi rende lungimiranti e realisti, soprattutto se siete nati tra il 16 e il 18 maggio. Godetevi un po’ di relax guardando un bel film classico, oppure una commedia brillante o romantica. Per esempio “The Marigold Hotel”, con Judi Dench.

Percepite subito un’aria diversa sotto il piano fisico e mentale: molti pianeti vi terranno compagnia. Luna in Bilancia, Sole in Acquario e Urano vi daranno positività. In amore confermate una vena non troppo sentimentale, anzi molto razionale poiché vagliate sempre ogni scelta o movimento. In questa giornata, però, potreste restare rapiti da occhi languidi e sospirosi per via di un Nettuno birichino. Vi dedicherete alla visione di un film congeniale alle vostre corde, come per esempio “1855, la prima grande rapina al treno”, con un grandioso Sean Connery.

La Luna in angolo dissonante provocherà piccoli incidenti di percorso non previsti. Questa negatività si somma a quella di Plutone, da tempo in contrasto con il vostro segno. L’ambito familiare viene investito di qualche difficoltà: cercate di intavolare dialoghi costruttivi per raggiungere punti di accordo. In serata, anche grazie alla vostra volontà, il clima sarà più sereno. In amore non fate progetti impegnativi e non puntate troppo in alte per quanto riguarda le mete sentimentali. In questa fase è bene aspettare. In questa giornata di metà inverno sarebbe auspicabile guardare un bel film, magari una commedia romantica con sfondo sociale e politico come “Indovina chi viene a cena?”, con Katharine Hepburn, Spencer Tracy e Sidney Poitier.

La Luna in angolo benefico dal segno della Bilancia darà un momento abbastanza positivo. Se festeggiate il compleanno dal 15 al 23 agosto avrete buone indicazioni in ambito familiare e farete nuove conoscenze. La Luna è la vostra lampada di Aladino, può darvi sorprese e allargare gli spazi d’azione rinnovando ciò che non vi convince da tempo. In amore Mercurio continua a osteggiarvi ma solo per provocarvi e darvi l’occasione di mettervi alla prova. Una nuova relazione d’amore infatti vi sta facendo impegnare seriamente, anche se ci sono alcuni ostacoli che si frappongono al rapporto (soprattutto se festeggiate gli anni nella seconda decade). Un bel film da vedere oggi potrebbe essere “La mia africa”, con la grandiosa Meryl Streep e il mitico Robert Redford, anch’egli un Leone.

Urano, Marte e Plutone vi assicureranno un momento astrologico di tutto rispetto. Solo Nettuno vi guarda un po’ imbronciato, dando qualche nervosismo nell’ambito dei contatti sociali. Nulla di preoccupante, però, solo piccoli incidenti di percorso. Non vi mancano infatti calore affettivo e slancio erotico grazie a Urano e alla Luna nel segno amico del Toro e in Scorpione, indipendentemente dalla tipologia di relazione che abbiate intrapreso. Nel dopo lavoro desiderate rilassarvi guardando un film di fantascienza magari con spunti fantasy. Per esempio il classico primo capitolo di Matrix, del 1999, con la star Keanu Reeves.

Una Luna sorridente vi fa veleggiare nell’umorismo e nella leggerezza. Giove in Acquario vi esalta se siete nati nella seconda decade e vi fa attivare, comporre, armonizzare, vi rende mediatori pe progetti a lunga scadenza. La rete di contatti che avete in campo sociale vi permetterà un abbondante raccolto. Nonostante la marcatura sentimentale che possedete sarà difficile infittire la schiera dei sedotti e abbandonati, anche voi avete un cuore e non è di certo pavido: ora avrete l’opportunità per dimostrarlo! Se siete single potete riuscire dove molti hanno fallito e arrivare a sfiorare la vetta dell’Olimpo. Nella quiete del pomeriggio o della serata vi concedete un bel noir, come “Ascensore per il patibolo” di Louis Malle con Jeanne Moreau e Maurice Ronet.

Transiti planetari alternano aspetti positivi e negativi. Sole e Urano orbitano in aspetto contrario da Acquario e Toro ma solo per provocarvi con lo scopo di mettere un po’ di pepe nello scorrere dell’esistenza. Lo spiritello vivace e mai domato che è in voi sarà il responsabile delle vostre azioni trasformandovi in giocatori d’azzardo capaci di scommettere su più tavoli. D’altronde la fortuna aiuta gli audaci e questo succederà proprio oggi, con Plutone al vostro fianco e specie se siete nati nella terza decade. Non sarà una giornata noiosa, questo è certo! In amore sappiate attendere il vostro turno e non precorrete i tempi: aspettate con pazienza. Nettuno, Luna e Plutone sono i vostri protettori. Per un bel film da guardare, gli astri suggeriscono “Che fine ha fatto Baby Jane?”, thriller psicologico con Bette Davis e Joan Crawford.

Prospetto estremamente positivo per oggi. Giove, in buon aspetto dall’Acquario, vi rende volitivi e grintosi, persino troppo esuberanti a tratti! Questo soprattutto se festeggiate gli anni dal 5 al 9 dicembre. Plutone, Venere e il Sole vi spianano la strada verso nuove conquiste sentimentali. L’importante sarà mostrare pazienza e capacità di ascolto. Anche i rapporti già consolidati vivono una stagione positiva e colma di complicità di sensi. Chi nasce nella seconda decade con Giove positivo in Acquario progetta un viaggio a lungo desiderato con la sua dolce metà. In questa sonnacchiosa giornata gli astri consigliano un road movie, magari mistico e introspettivo. Per esempio “Sette anni in Tibet” con Brad Pitt, grande attore e appartenente come voi al segno del Sagittario.

Un clima di perfetta armonia vi caratterizza in questo giorno di inizio febbraio. La vita familiare e i rapporti con i conviventi attraversano una fase di quiete e pacifica sintonia. In amore, Nettuno in Pesci e Plutone vi daranno la possibilità di giocarvi bene le vostre carte in ambito erotico e sentimentale, anche se avrete a che fare con situazioni complesse e delicate. Chi vi ama non tarderà a farsi avanti e a dichiararsi. Grandi successi soprattutto per i single nati nel mese di dicembre. Dopo il lavoro concedetevi un film che avete visto e che volete rivedere. Una buona idea è “Solo chi cade può risorgere, con il grande Humphrey Bogart, anch’egli – come voi – un Capricorno.

Prospetto astrale positivo con Giove congiunto in angolo armonico, specie se siete nati nella seconda decade. Il Sole vi dona uno stato di salute tonico e una ricca mobilità fisica e mentale. Il vostro fisico è pimpante e può dare smaglianti prove di freschezza. Plutone è al vostro fianco e dal segno buon vicino e sportivo del Capricorno. Se siete single non vi sarà difficile prendere al volo il treno dei desideri. Nettuno continua a spalleggiarvi, specialmente se siete nati nella terza decade: ci saranno flirt, avventure, conoscenze. Dopo una lunga giornata di lavoro un film che non avete visto è l’ideale per concludere la serata. Per esempio “Il colore dei soldi” di Martin Scorsese, con l’Acquario Paul Newman come protagonista.

Transiti planetari mediamente positivi e rallegrati dalla presenza di pianeti tutelari come Giove, Nettuno e Venere. Nessun pianeta rema contro salvo i due pianeti ancora non avvistati ma richiesti dallo schema logico dello Zodiaco di 12 pianeti, 12 segni e 12 case. I vostri sentimenti stanno cominciando a diventare forti e sinceri per una persona incontrata tempo fa. Finalmente è arrivato il momento di prendere l’iniziativa e fare la prima mossa: non sbaglierete. Questo vostro slancio sarà valutato molto positivamente dalla persona che volete sedurre. Le coppie stabili facciano attenzione a qualche disturbo esterno, delle interferenze qua e là che potrebbero turbare un clima di totale serenità nel rapporto, specie per i nati in febbraio. In questa giornata riguardare un film classico è l’occasione di ritrovare alcune attitudini e caratteristiche del vostro segno. Un esempio può essere “Improvvisamente l’estate scorsa” con Katharine Hepburn ed Elisabeth Taylor, la quale apparteneva proprio al segno dei Pesci.