Oroscopo di oggi 1 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Secondo mese del 2021 che per l’Ariete si apre sotto ottimi auspici, con ben sette corpi celesti che orbitano a favore. Giove nel segno dell’Aquario promette notti di avventura a tutti gli Arieti nati nella seconda decade, sia che abbiamo storie consolidate che passioni occasionali. Mercurio stimola soprattutto le storie d’amore che vivono una fase di pienezza e di consapevolezza. E dona poesia e voglia di fusione con la dolce metà. Saturno, il Sole e Mercurio vi consentono un’attività che segue il motto: “il massimo risultato con il minimo sforzo possibile”. Ve ne avvantaggerete con grande efficacia.

La Luna è nel segno amico della Vergine oggi, ma un gruppo di pianeti in Aquario, tra gli altri il Sole cui si aggiunge il frizzante Mercurio, vi pongono situazioni un po’ complicate, specie da un punto di vista familiare. C’è da intavolare un dialogo chiarificatore con la vostra dolce metà con cui avete avuto qualche piccolo screzio nei giorni scorsi. Niente di grave, però. Un attivismo un po’ frenetico inaugura il nuovo mese di febbraio e fa presagire un periodo di infaticabile operosità. Luna e Sole, la prima in aspetto positivo, il secondo in angolo dinamico, vi inducono a una volontà di azione che non conosce ostacoli.

Un gruppo di pianeti che sono disposti in angolo armonico vi aiutano a gestire alcune situazioni “scomode” che oggi vi si presenteranno. Saturno, Giove, Sole in Aquario vi sorprenderanno generosi e accoglienti con la persona amata. Urano e Marte in Toro in angolo positivo per il vostro segno vi consentono successi consistenti specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 27 al 31 del mese di maggio e se avete abbracciato la libera professione. Chi di voi svolga invece un’attività dipendente si muove in modo del tutto agevole con colleghi, capi, collaboratori.

Il vostro pianeta nume tutelare, la Luna, è in angolo benefico dal segno vostro amico della Vergine fino alle 12 e vi stimola a rapporti con i familiari vivaci e generosi. Ci sono prove da superare per chi di voi festeggi il compleanno dal giorno 15 al 19 del mese di luglio. I cancerini nati nella terza decade si trovano tutti alle prese con una vita sentimentale e sessuale abbastanza movimentata. Ottime prospettive se svolgete la libera professione grazie al grande appoggio che proviene sia dalla Luna, sia da un magico Nettuno nel segno amico dei Pesci, se appartenete alla seconda decade.

Solari e coinvolgenti, volete che anche chi sta al vostro fianco si comporti nello stesso modo e sia spumeggiante, brioso e scintillante. Non vi preoccupate se questo non sempre succede come vorreste e continuate ad essere voi stessi, senza porvi troppi problemi. Chi di voi esercita una libera professione in ogni campo d’azione svolga la sua attività, inizia il mese di febbraio con prospettive di largo respiro. Specie se festeggia il suo compleanno dal giorno 18 al 23 del mese di agosto, trova il modo di afferrare un’opportunità che lo porterà lontano. In particolare se svolge una professione artistico creativa.

Prospetto della giornata in linea di massima discreto per voi, con una maggioranza di forze planetarie schierate al vostro fianco. I cambiamenti, che adesso le vostre vicende di coppia vi stanno chiedendo, sono una prova che riuscirete a superare abbastanza brillantemente il momento attuale. Avete scelto di abbracciare la libera professione? Ottimi aspetti planetari vi consentono oggi di procedere spediti verso orizzonti particolarmente promettenti per la vostra carriera.

Febbraio comincia in splendida compagnia astrologica. Se appartenete alla seconda decade un senso di avvolgente eros vi caratterizza. Lo donate completamente alla persona amata. Svolgete una professione di tipo artistico, creativo, che implica l’uso del vostro personale estro? Un’ottima posizione del pianeta vostro nume tutelare, Saturno specie se siete nati nella prima decade, vi consente di seguire le inclinazioni più indicate, quelle che vi consentiranno di raggiungere le mete che vi siete prefissati.

Panorama astrale che si mostra un po’ più sereno - variabile per voi Scorpioni. Sole e Mercurio entrambi imbronciati vi possono non fornire quella sensibilità con la persona amata che di solito non vi difetta davvero mai. Nettuno, Plutone e la Luna vi facilitano in ogni settore lavorativo, sia che abbiate abbracciato una libera professione sia svolgiate un’attività dipendente. Attenzione a non essere troppo frenetici se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 12 al 19 del mese di novembre.

Il secondo mese del 2021 comincia sotto ottimi auspici con quasi tutti i pianeti bendisposti per voi Sagittario. Giove amplifica la passionalità e la generosità che mettete in atto con la persona amata. Anche Mercurio esalta il lato comunicativo di voi stessi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 13 al 18 del mese di dicembre. Arrivate a una mediazione positiva, che è anche un significativo accordo in campo professionale specie se il vostro è un lavoro che si svolge a contatto con il pubblico e se ha a che fare con il commercio, la pubblicità o la vendita.

Cielo che si mostra benefico e favorevole e, se “il buon giorno si vede dal mattino”, inaugura un mese di febbraio estremamente positivo dall’inizio alla fine. Plutone, dio dell’eros e delle passioni travolgenti, continua a favorirvi con la sua rarissima presenza nel vostro segno. Siete manager o avete in mano un’azienda o un gruppo di dipendenti da gestire? Saturno forma un provvidenziale aspetto benefico per il vostro segno dal buon vicino Aquario e vi aiuta a tenere bene in mano il timone delle vostre iniziative e delle azioni che state intraprendendo, specie se festeggiate il vostro compleanno in dicembre.

Il vostro mese preferito, poiché quello in cui di solito festeggiate il compleanno, si apre con presagi incoraggianti. Nettuno e Plutone vi possono rendere più partecipativi, in completa sintonia con la persona amata: sia che siate legati da un rapporto di lunga durata, sia che condividiate una relazione occasionale. Notevoli successi per chi è single e cerca l’amore vero. Date aiuto a un collega che versa temporaneamente in condizione di difficoltà.

Quadro dei transiti che si mostra favorevole per voi teneri Pesci di tutte e tre le decadi in linea di massima. Plutone, dio dell’eros e del trasporto passionale, transita nel Capricorno in aspetto positivo per il vostro segno, specialmente se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 14 al 17 del mese di marzo. Siete liberi professionisti o fate un’attività artistica o collegata con l’estro, la creatività e la comunicazione? Venere, in splendido aspetto dal segno razionale del Capricorno, vi aiuta a coordinare in modo mirabile la vostra attività.