Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 30 gennaio.

Un Giove vivace e entusiastico sta per chiudere il mese in bellezza, specie se siete nati nella prima decade. Una conoscenza fatta di recente sta diventando per voi una storia seria. Chi ha un rapporto di lunga durata sperimenta, invece, un momento di intensa condivisione anche sotto il punto di vista erotico, con un deciso ritorno di fiamma. Chiusura mensile che mostra un bilancio positivo per voi, sia che svolgiate una professione libera e autonoma, sia che vi dedichiate a un’attività dipendente.

Il vostro carattere sensuale e avvolgente può oggi essere un po’ sottotono. Non ci date peso più di tanto, si tratta solo di un passaggio transitorio. Con la vostra dolce metà sviluppate in questa giornata la dimensione emotiva, romantica, poetica dell’amore. Se siete single non vi date pena più di tanto se una persona che avevate puntato, per il momento sembra assente o latitante. Tra qualche giorno vedrete il suo comportamento completamente mutato. I vostri capi vi tengono sotto pressione? Siate furbi e non avanzate rimostranze che avrebbero solo l’effetto di farvi inalberare un po’ di più.

Se avete un nuovo sentimento per una persona che vi sembra non vi abbia notato, vi sbagliate. Questa persona è solo in attesa di una vostra mossa significativa. Non esitate e non vi lasciate condizionare dalla timidezza, specie se appartenete alla prima e alla seconda decade gemellina. Potete oggi pensare di mettere da parte i vostri risparmi e, se eravate in procinto di farlo da tempo, i passaggi planetari vi assecondano. I più baciati dalla buona sorte sono però i Gemelli che festeggiano il compleanno dal 18 al 20 di giugno.

Giornata molto galvanizzante per voi, amicizie in grande risalto e si tratta delle amicizie affettive, speciali, quelle che si contano sulle dita di una mano. La corrispondenza amorosa di una persona cui tenete moltissimo vi riempie il cuore. È la conferma di quel che avevate sempre pensato, di quel che la vostra intuizione vi aveva soltanto sussurrato e voi non avevate voluto seguire, pensando di razionalizzare. Concludete i vostri impegni lavorativi con il senso del dovere che vi contraddistingue e raccogliete oggi i frutti delle vostre fatiche che sono anche di tipo economico e non solo morale, in special modo se fate parte della seconda decade.

Una fase molto bella, molto passionale per un nuovo straordinario amore che è fiorito per voi, vi caratterizza. Marte pur negativo dal Toro immette il suo sostanzioso contributo per un contatto di tipo elettrizzante con la persona che adesso è al vostro fianco. Concludete un impegno piuttosto gravoso in ufficio e restate in attesa dei risultati che arriveranno, gratificanti anche sotto il profilo economico. In modo più forte se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 8 al 13 del mese di agosto.

In amore siete dei conservatori e lo dimostrate preservando gli affetti autentici, quelli che da tempo avete costruito, quelli che nel tempo si sono strutturati. Avrete la possibilità, nel cuore dell’inverno, di rinforzare e dotare di autentico spessore, valore, contenuto, il vostro sentimento. Chi invece sia libero da impegni sentimentali, vive una fase di conquiste, sia pur combattute, che lo mettono di fronte a personaggi nuovi, che lo incuriosiscono particolarmente. In particolare se nasce tra 13 e 17 settembre. Quadro dei transiti che vi permette di raccogliere quanto avete in precedenza seminato.

In evidenza un clima familiare molto sereno e rilassato, che vi caratterizza e che potrete gestire molto bene. Le conoscenze nuove acquistano un valore dominante sposandosi con interessi artistici, sportivi, culturali in comune. Momento di condivisione particolarmente appassionante anche nelle unioni di vecchia durata, nelle nuove possibilità di costruire progetti significativi, una convivenza, un matrimonio, la nascita di un figlio. Vi arrivano oggi al lavoro conferme che sono superiori alle aspettative per una consegna, una committenza o un impegno avviati in precedenza, specie se siete nati in settembre.

Da un lato avvertite il desiderio di liberare alcune pulsioni e desideri, dall’altro vi sentite quasi intimiditi e con un passo a mezz’aria nello spingervi al di là. Per le coppie stabili e giovani, probabilmente emerge la necessità di seguire un progetto di ampio respiro in amore, che implichi anche un assumersi delle responsabilità. Evasione e gusto per l’avventura, che trovano ampia soddisfazione, non mancano, per tutti gli Scorpione che siano cuori solitari. C’è la volontà di tesaurizzare quanto prodotto in questi mesi di duro lavoro, per molti di voi.

Fiorisce un sentimento d’amore travolgente, espansivo, molto sentito. La vostra natura passionale non vi permette di frenarlo, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 3 al 12 del mese di dicembre. Vi giungono risultati economici abbastanza soddisfacenti provenienti dai frutti del vostro lavoro. Potrete pensare a come destinare questi vostri guadagni conquistati col sudore della fronte, chiedendo il sostegno di un amico che si occupa di investimenti.

Chi abbia figli piccoli o grandi, potrà manifestare il suo temperamento autorevole con un’educazione seria, ma illuminata, non particolarmente vincolante. Si privilegiano le unioni di lunga durata, quelle che hanno saputo resistere all’attacco delle difficoltà della vita. Il vostro è un segno che tiene alla stabilità e alla costruzione del rapporto d’amore, giorno per giorno. Chi invece è Capricorno single, si immerge in un vento di passioni che potrebbe completamente travolgerlo, specie se nasce dal 9 al 14 gennaio. Gli effetti di quanto avete prodotto negli ultimi tempi sono sotto gli occhi di tutti. Restano ora da consolidare, con la vostra classica pazienza, questi ottimi risultati raggiunti.

Avrete la possibilità questa giornata di incontrare amici che non sentivate da tempo. Siete ancora single? Il vostro carattere un po’ freddo, prudente nel lasciarsi andare alle relazioni sentimentali, può subire oggi una scossetta salutare e sentirsi investito da una ventata di energia travolgente, grazie a un nuovo incontro del tutto imprevisto. Raccogliete i frutti di quanto avete seminato e provate una bella soddisfazione per la vostra abilità, specie se siete nati nella terza decade.

Ottimi rapporti con gli amici, di vecchia e di nuova data. Bene per chi abbia figli che educa secondo i principi tradizionali, ma non troppo vincolanti. Il vostro è uno dei segni più romantici dello Zodiaco. Vedono la luce o si rinnovano magicamente amori intensi e lirici, specie per chi è già avanti con l’età ed è nato a marzo. Avventure inaspettate e coinvolgimenti intensamente passionali per i Pesci più giovani. Raccogliete oggi i frutti, anche economici, di quanto avete seminato in precedenza, in special modo se siete nati dal giorno 2 al 5 del mese di marzo.