Giochi con me? I mostri di papà...

Un papà che ha paura dei mostri? Che vuole la luce accesa, un bacino per addormentarsi e si fa raccontare le storie dal figlioletto? Già proprio così! Questa è una delle tante avventure che vi regaliamo questa settimana! E ce ne sono altre 16 da scoprire.. Questa settimana abbiamo raddoppiato con i libri dedicati ai bambini per la Giornata della memoria. Insomma, come sempre, buona lettura!

IL MIO PAPA’ FA BRUTTI SOGNI di Hanieh Delecroix Ed. Clichy Età consigliata: da 3 anni Anche tu a volte non riesci a dormire perché il tuo papà ha gli incubi? Sei stanco, domattina devi andare a scuola, e tuo papà non vuole dormire. Ha paura dei mostri, ma tu lo sai... No! I mostri non esistono! (montaggio clip Fabio Ferri - lettura Samuele)

LA TRAVERSATA di Francesco D'Adamo ed. Il Castoro Età consigliata: da 5 anni Notte di tempesta. Un'imbarcazione si incaglia in prossimità della costa. Naufraghi giungono a riva, spaventati. Fuggono. Nella sabbia rimane uno zainetto, è di un bambino, Omar. Il vecchio pescatore Ezechiele, accompagnato dal nipote e dal cucciolo Spaghetti, decide di compiere "la traversata" al di là del mare, per riportare lo zainetto alla mamma e rassicurarla che il suo piccolo è arrivato sano e salvo sulle nostre coste. Ezechiele sente di doverlo fare, sente di dover compiere quel viaggio nel nome della condivisione, della fratellanza e dell'importanza dei piccoli gesti. La strana compagnia comincia un'avventura che li porterà alla malinconica Isola Che Non C'è, a sfuggire alla guardia costiera come in un film d'azione, e infine a trovare il modo di comunicare in un paese del tutto sconosciuto. Una grande favola che racconta un viaggio all'apparenza inutile, ma assolutamente necessario. Ed eroico.

LE AVVENTURE DLE GIOVANE LUPIN di Marta Palazzesi ed. Salani Edizioni Età consigliata: da 8 anni Scaltro, coraggioso e con un profondo senso dell’onore: Lupin ha solo quattordici anni ma è già una celebrità tra i malviventi di Parigi. La sua casa è la Forca, il palazzo più malfamato della città, e i suoi vicini sono falsari, rapinatori di banche e topi d’appartamento. Lupin, però, non ruberebbe mai senza un motivo e divide sempre il suo bottino con gli orfani del quartiere. Un giorno alla sua porta bussano Cyrano e Clarisse, lo scontroso domatore di elefanti e l’agile funambola del Circo d’Hiver, e per Lupin comincia un’avventura inaspettata. Il fratello di Cyrano è infatti scomparso nel nulla e la polizia si rifiuta di indagare. Quando Lupin capisce che dietro al rapimento si nasconde il fantomatico Dottor Moustache non può più tirarsi indietro perché, nessuno lo sa, ma i due hanno un vecchio conto in sospeso... Tra colpi di scena e fughe rocambolesche, travestimenti e astuzie, Marta Palazzesi ci conduce nell'avventuroso passato di Lupin per scoprire come ha fatto a diventare il ladro gentiluomo più famoso e amato del mondo.

MITI GRECI Ed Usborne Età consigliata: da 5 anni Un viaggio affascinante nel mondo dei miti greci. Per vederlo apparire basterà passare il pennellino bagnato con sola acqua sulle illustrazioni in bianco e nero raccolte nelle pagine di questo nuovo libro e voilà... Come per magia gli dei, gli eroi e i mostri più noti della mitologia greca prenderanno vita tingendosi di mille colori.

POMELO SOGNA di Ramona Badescu, Benjamin Chaud Ed. Terre di Mezzo Età consigliata: 8 anni Mondi a testa in giù, animali che non esistono, fragole giganti, ortaggi che parlano: quanti sogni incredibili nelle notti di Pomelo! Ma anche di giorno succedono cose bizzarre. Come quando uno sconosciuto personaggio a forma di patata arriva nel giardino: parla una strana lingua e non si capisce che cosa le piaccia, ma Pomelo è determinato a fare amicizia. E se invece è una giornata troppo tranquilla? Basta organizzare un bel Carnevale!

TUTTA COLPA DEL CONIGLIO di Judith Kerr Ed. Rizzoli Età consigliata: da 7 anni È cominciato tutto con il coniglio della scuola... A Tommy il coniglio della scuola non è mai piaciuto. È addirittura convinto che sia maledetto. E potrebbe anche avere ragione: quando lui e la sua famiglia si offrono di ospitare l'animale, infatti, tutto comincia ad andare storto. Malanni improvvisi, carriere sfumate, incontri ravvicinati con cani minacciosi... sono solo alcuni dei guai che si susseguono dal momento in cui il tenero musino di Fiocco di Neve varca la soglia di casa. Che Tommy e la sua famiglia siano vittime della "maledizione del coniglio"? Chissà. E se invece alla fine la cattiva sorte si tramutasse in fortuna?

LA PICCOLA TINA E IL GIGANTE MARTINO di Daniela Palumbo Ed. Battello a Vapore Età consigliata: da 5 anni Di notte gli abitanti di Marechiaro non riescono più a chiudere occhio. Dalla torre diroccata in cima alla collina arrivano ululati, lamenti e gemiti terrificanti. È un fantasma? Un lupo mannaro? O forse un orco cattivo? Raccogliendo tutto il suo coraggio, la piccola Tina decide di andare a scoprirlo da sola!

L' INFERNO ALLE MEDIE. ESCAPE BOOK di Eva Grynszpan ed. ElectaJunior Età consigliata: da 11 anni Hai appena messo piede a scuola, e il tuo amico Adrien ti annuncia di aver scoperto il trucco di invincibilità che vi renderà imbattibili in Minecraft. Ma qualcosa va storto! Adrien ha combinato un disastro, e tu finisci dentro il videogioco! Adesso la scuola brulica di mob ostili! Avrai bisogno di sangue freddo e astuzia per risolvere gli enigmi e tornare al mondo reale!

SE MI CERCHI MI TROVI di Gio Evan Ed. Fabbri Età consigliata: da 8 anni «Il mandala, come la poesia, è un momento tuo. È saper stare con se stessi, non tutti arrivano a completarlo, alcuni si fermano prima. Io ti auguro di non fermarti mai, di continuarti sempre. E quando sarà finito questo piccolo strumento di meditazione, ti auguro di andare a colorare altrove, fuori dai bordi della vita.»

LE AVVENTURE DEL TOPINO DESPERAUX di Kate DiCamillo Ed. Il Castoro Età consigliata: da 9 anni Questa, caro lettore, è la storia di Desperaux Tilling, un topolino dalle orecchie insolitamente grandi, innamorato delle storie e di una principessa di nome Pri. È anche la storia di un ratto chiamato Roscuro, che vive nell'oscurità e brama un mondo pieno di luce. Ed è la storia di Maia, una povere domestica con un solo desiderio, semplice e impossibile. Insieme stanno per intraprendere un viaggio, pieno di amore, audacia e coraggio. Sei pronto a scoprire cosa accadrà?

UN PRANZO DA LUPI di Geoffroy de Pennart Ed. Babalibri Età consigliata: da 4 anni Quando Luca, il lupo sentimentale, cattura un maialino nella foresta, chiama subito sua madre per invitare lei e tutta la famiglia a un pranzo domenicale. Presto però scopre che Maurizio, così si chiama il maialino, è davvero speciale. Cucina divinamente bene, porta a Luca la colazione a letto, condivide con lui la passione per il canto e per la lettura... I giorni passano e i due diventano amici per la pelle. Luca non se la sente proprio di mangiare Maurizio. Come farà a spiegare alla sua famiglia che il pranzo non sarà più a base di maialino arrosto? Il papà di Luca sembra il più difficile da convincere, ma Maurizio troverà il modo di conquistare anche lui!

COMETE’ di Alice Caldarella Ed. Pane e Sale Età consigliata: da 6 anni Un albo illustrato d'esordio che segna una svolta e un nuovo punto di partenza per Alice Caldarella. Una piccola storia di speranza e apertura verso gli altri, una metafora lieve che incoraggia a credere di più in se stessi e a trovare il coraggio di mettersi in gioco.

SIETE TUTTI IMPOSTORI. Dieci parodie a fumetti di Among US Ed. Fabbri Età consigliata: da 10 anni Prendi l'oggetto più ridicolo che hai, mettitelo in testa e preparati a incontrare improbabili investigatori, supereroi famosi, vedove affrante, dottori incapaci... C'è stato un omicidio. Chi sarà l'impostore?

DOV’E’ IL MIO AUTOBUS? Di Fiona Watt ed. Usborne Età consigliata: da 6 mesi Un tenerissimo libro tattile da leggere e da accarezzare. Le illustrazioni dai colori vivaci e le figure grandi con inserti di materiali diversi sono studiate per aiutare lo sviluppo sensoriale del bebè

NEMICO A SORPRESA di Igor De Amicis, Paola Luciani Ed. Lapis Età consigliata: da 10 anni Tutti alzarono lo sguardo e videro un'ombra volteggiare nel buio. Un drone! Nel silenzio più assoluto, dopo un paio di giri sopra le loro teste, l'apparecchio si abbassò e sganciò il suo carico. Un piccolo paracadute si aprì, e il pacco che trasportava atterrò dolcemente. I ragazzi si precipitarono ad aprirlo. Dentro, c'era proprio quello che aspettavano... Le maschere da Luchador! E oltre a quelle, c'erano anche i loro costumi e i marchingegni ipertecnologici di Nguien. Alison sollevò la sua maschera a forma di teschio. La indossò e in un attimo si trasformò nella temibile Sombra de la noche. Poi si voltò verso i suoi amici. - Muoviamoci. Abbiamo una missione da compiere!

RIFIUTI E RICICLO Ed. Usborne Età consigliata: da 5 anni Un nuovo titolo dedicato alla cura dell’ambiente e alla salvaguardia del pianeta. Dopo La plastica, al centro della precedente uscita della collana, è la volta dei rifiuti e del riciclo. Cosa succede ai rifiuti che produciamo? Perché è importante fare la raccolta differenziata? Come funziona davvero il processo di recupero e di riutilizzo degli scarti? A queste e a molte altre domande dà risposta il libro, affrontando in modo divertente e accessibile, attraverso le alette da sollevare, un argomento di grande attualità.