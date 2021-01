Oroscopo di oggi 27 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 gennaio.

Profilo astrale molto positivo in cui il vostro nume tutelare, il Sole, splende per voi dal segno dell’Aquario a infondervi generosità, ardore vitale, energia vincente. Al Sole si aggiunge anche Marte, massiccio dominatore del vostro segno, benefico dal buon vicino Toro se festeggiate il vostro compleanno nel mese di marzo. Nettuno favorisce una bella combinazione di sentimento e di eros, se siete nati nella seconda decade. Avete davanti una giornata in cui gli affetti stabili saranno tutelati dando un valore molto forte alle unioni di lunga data. Questa giornata osserviamo come i professionisti della carta stampata vengono “letti” nello Zodiaco. Mai come in questo segno il giornalista può diventare un vero condottiero, esporsi in prima persona, appassionarsi a sfide temerarie, indagare su temi scottanti. Le qualità migliori dell’Ariete: il coraggio e l’autonomia di pensiero (quando non si abbracci la visione unilaterale o di parte del segno). Una firma sferzante per tutte: Eugenio Scalfari. E aggiungiamo anche Lilli Gruber, Maria Luisa Busi, Maria Rosaria de’ Medici: tutte “signore” dotate del tipico carisma arietino.

Situazione astrale con alcune forze planetarie che remano quasi tutte a vostro favore. In particolare la Luna nel Cancro tende a farvi occupare con più solerzia della famiglia. Accogliete le richieste dei vostri cari. Ritrovate, nella seconda metà di quest’oggi, una piena corresponsione emotiva col partner, in particolar modo se appartenete alla seconda decade. Guardiamo oggi come i giornalisti vengono letti in relazione a ciascun segno. Nel segno governato dal pianeta dell’economia, Giove, lo sguardo si posa sulla realtà terrestre nei suoi aspetti più materiali e si osservano le leggi della finanza da vicino, spesso con occhio competente (lo provano le firme di Ferruccio de Bortoli e Alan Friedman). Lucida l’analisi dell’attualità, specie quando si pongano questioni di carattere economico, regole del vivere civile, rispetto della polis. La presenza di Giove nel Toro, simbolo della parola, dà la tentazione di commentare le notizie dopo averle date. Tra le donne troviamo una componente incisiva e solidamente femminista: spiccano, sia pure su due piani radicalmente diversi, l’intellettuale ormai scomparsa Rossana Rossanda e l’esperta di bon ton Lina Sotis.

Momento frizzante e in linea con le vostre corde, grazie a un bel Mercurio unito al Sole nel segno dell’Aquario. I nati dal 9 al 13 di giugno stiano oggi attenti col partner e non si lascino travolgere da polemiche e prese di posizione ideologiche: Nettuno infatti è in angolo per loro contrario. In linea generale oggi per diverse situazioni di coppia è giusto soprassedere. Leggiamo, con il contributo dei nostri fidati astri, come viene vista l’attività del giornalista dallo Zodiaco. Quello dei gemelli è il segno più tagliato per questa professione, indirizzato alla stampa in modo inequivocabile: troviamo giornalisti di fama, dalla compianta Ilaria Alpi a Bruno Vespa, da Milena Gabanelli a Maria Latella, fino a Giovanna Botteri. Segno capace di ascoltare il vero battito del presente e di comunicarlo, diffonderlo. È qui che possiamo davvero riscontrare la febbre della notizia: che sia sempre la più fresca, immediata, sensazionale. Il limite di questa eccellenza sta nel consumo veloce delle news stesse e nel passaggio troppo rapido da una notizia all’altra, senza un vero approfondimento, perché la notizia di oggi è già vecchia e vale meno di quella di domani.

Il vostro pianeta nume tutelare, la Luna, è proprio nel segno del Cancro e vi rende la giornata positiva e speciale. Il bianco satellite porta serenità emotiva e ottimi rapporti con la famiglia. Un desiderio di intimità vi caratterizza e trova la corrispondenza piena con la vostra dolce metà. Vivete appieno questo momento magico, grazie al contributo della Luna vostra madrina. Oggi vediamo come il vostro segno legge la professione del giornalista. La sensazione di avvertire una voce narrante ci fa capire che stiamo leggendo le righe di un giornalista del Cancro: la notizia è raccontata con garbo, con quieto spirito, con vivida ironia (troviamo qui molti giornalisti prestigiosi come Michele Serra, Antonio Padellaro, la sempre attuale Oriana Fallaci) ma sempre con quel gusto della narrazione tipico di questo segno, collegato astrologicamente al romanzo. Molto spesso si allaccia al lato affettivo del Cancro, pensiamo a Natalia Aspesi, altra celebre esponente, con la sua fortunata “Posta del cuore”. Non mancano però tanti giornalisti grintosi che abbracciano l’amor di patria del segno e si espongono coraggiosamente per amore della verità.

Prospetto dei moti planetari che vi favorisce, specie se siete nati nella seconda decade. Mercurio, pianeta dei bronchi, in angolo negativo, vi invita a tenere al riparo le vie respiratorie dagli attacchi che vengono dai virus di stagione. Momento sì nei sentimenti e nell’eros. La vostra espansività è in risalto e vi dona la capacità di comprendere profondamente la persona che vi è accanto. Approfittatene per rafforzare il legame, specie se siete della terza decade. Osserviamo in questa giornata come il vostro segno descrive i professionisti della carta stampata, i giornalisti. Una spettacolarizzazione delle notizie, il desiderio di stupire con effetti speciali si palesano chiaramente in questo segno solare, che ospita firme prestigiose, come lo scomparso Enzo Biagi. La penna è impugnata come uno scettro e a volte si può rivelare la tentazione di strafare schierandosi apertamente o pontificando. La prosa è chiara, lineare, comprensibile: ci mostra una visione d’insieme nitida e aspetti della cronaca poco noti, come il compianto Vittorio Zucconi. Il tipico coraggio e l’ardore del segno non tardano a manifestarsi, specie nelle donne: è qui che incontriamo infatti l’appassionata Lucia Annunziata.

Venere e Luna, entrambe molto belle, vi suggeriscono di essere cauti e prudenti nelle vostre mosse, in special modo in campo familiare e se appartenete alla seconda decade. Con pazienza e forza di volontà riuscite a chiarire una situazione che costituiva una sorta di peso sul cuore con la persona amata. Il dialogo si rivela di una forza illuminante. E l’orizzonte affettivo si schiarisce e illumina. In particolare per la prima decade. Osserviamo oggi come il vostro segno si esprima nella professione del giornalista. Il realismo si accompagna ad un’analisi precisa, puntuale dei fatti, con la classica attenzione per il dettaglio misconosciuto e, in realtà, significativo. I temi prescelti si indirizzano al lavoro e all’occupazione, alle regole del mercato, alla contrattazione sindacale; un esempio su tutti: Aldo Cazzullo. Un’ironia pungente e sagace può fare da contrappunto a un’esposizione piana, asciutta e razionale, si pensi alla firma di Giorgio Bocca. Molte le giornaliste televisive che sfoggiano grande professionalità ed equilibrio, spesso adattandosi a condizioni aspre di inviate speciali in Paesi dove imperversano guerre feroci, come Maria Cuffaro e Tiziana Ferrario.

Ottimi transiti planetari accompagnano questa giornata di pieno inverno che vi vede in forma smagliante. Dal Sole a Mercurio, per finire con un sontuoso Giove, un bel parterre planetario è schierato per la Bilancia. Una fase di maggiore intimità con la persona amata vi aiuta ritrovare una sintonia perfetta. L’eros è il carburante fondamentale che migliora la vostra intesa, in special modo se siete della prima decade. Guardiamo come il vostro segno si dedica all’arte dell’informazione, alla professione del giornalista. Un segno, la Bilancia, alla ricerca incessante dell’imparzialità, a volte impossibile da ottenere, come evidenziano i due lati del segno, le due facce di una stessa medaglia, le duplici versioni di una stessa verità. Il riscontro dell’obiettività diventa così la molla principale dei giornalisti di questo segno, proteso più di altri verso legalità e giustizia. Si possono infiammare allora le parole di articoli bollenti, condotti con una logica dialettica rigorosa, senza paura di incontrare le ostilità del potere. Un esempio su tutti può essere lo sferzante Marco Travaglio unito alla penna impugnata come una spada di Giampaolo Pansa.

Venere e la Luna si trovano al vostro fianco per darvi manforte, specie nella forma psicofisica. Ottimi rapporti in famiglia e anche nel clan delle vostre amicizie più fidate. Sfiorate le vette dell’intesa perfetta con la persona che avete accanto. In serata la Luna positiva vi rende più teneri del previsto. Dove è finita la vostra fama di essere un segno tenebroso? Ricevete omaggi tributati al vostro fascino, se siete single. Quest’oggi diamo uno sguardo ai giornalisti. Ambizione sostenuta da un’autentica passione per la professione: vero cronista lo Scorpione, immerso nella realtà della politica, poiché in questo segno, Plutone, signore della politica, ha il suo domicilio più forte. Il disinvolto Mercurio, invece, pianeta della velocità nel captare i messaggi e sapientemente pubblicizzarli, ha in Scorpione la sua simbolica esaltazione. La predisposizione a trattare argomenti scottanti, non di rado con ironia, è in primo piano nell’ottavo segno zodiacale. Una firma su tutte è quella di Ezio Mauro. Nella componente femminile del segno troviamo Concita de Gregorio, giornalista competente e sensibile.

Mercurio nel segno amico dell’Aquario vi porta vivacità, ma anche una sottile irrequietezza, anche perché contemporaneamente a osteggiarvi resta sempre Nettuno, specie se appartenete alla seconda decade. Vi si affianca tuttavia un luminosissimo Giove, capace di rasserenarvi. C’è bisogno di ritrovare la forza dell’unione con la persona amata, in special modo se festeggiate il compleanno dal giorno 2 al 7 di dicembre. Recuperate coltivando l’esclusività del legame intimo. Osserviamo come siano guardati i professionisti della carta stampata, giornalisti, cronisti, reporter, dal vostro segno. Gli articoli “parlati”, più che freddamente esposti, sono il pane quotidiano del vostro segno. Il desiderio di amplificare i messaggi è intensissimo e, non a caso, qui troviamo il maggior numero di corrispondenti all’estero ed esperti in politica estera (come Gad Lerner). Le notizie di frequente vengono bonariamente commentate e, anziché la nuda esposizione della cronaca, troviamo spesso un linguaggio familiare e diretto (Fabio Fazio, Antonello Piroso); la parola si rende comprensibile, grazie al dono di una prosa semplice e immediata.

Transiti odierni piuttosto armonici favoriscono l’aspetto nascostamente edonistico che è pur sempre presente nel vostro segno. Ottime prospettive nel campo delle nuove conoscenze. Venere spiana i vostri passi. Plutone vi stimola a organizzare piccoli spostamenti ricreativi con la vostra dolce metà, specie se appartenete alla terza decade. Un momento felice vi fa brillare gli occhi e vi unisce armonicamente al vostro partner, specie se da poco conosciuto. Guardiamo come il Capricorno si mostra nella professione del giornalista. Concentrazione e forza di volontà sono il fiore all’occhiello di un segno dedito a questa professione, ambizioso quel tanto che basta per poter giungere alle redini del comando (la direzione dei giornali non di rado compete a personaggi nati sotto il segno del Capricorno). Non certo a caso, troviamo autorevoli personalità come Gianni Riotta, Giovanni Floris, Enrico Mentana. L’approfondimento razionale tende ad essere la punta di diamante di ricostruzioni logiche, severe, condotte pazientemente, quasi con spirito da detective. Il rovescio della medaglia di tanta competenza? La mancanza di leggerezza e ironia.

Il responso dei pianeti di questa giornata appare abbastanza buono. Dalla vostra parte ci sono Saturno, Giove, Sole e Mercurio tutti nell’Aquario. Uno stupendo Giove vi offre l’occasione giusta per conquistare o riconquistare chi desiderate, specie se appartenete alla seconda decade del segno. Il vostro fascino magnetico è oggi alle stelle. Sappiate approfittarne. La professione del giornalista: come viene vissuta dal vostro segno? Viva curiosità per tutto ciò che accade attorno, acume, capacità di valutare con distacco punti di vista spesso molto distanti tra loro e saperli comprendere, spiegare, conciliare: queste le qualità migliori che può riservare un giornalista Aquario. Tanti gli esempi che si possono trovare in un segno davvero prolifico per questa professione, da Corrado Augias ad Antonio Caprarica, da Mario Calabresi a Massimo Giannini. Devono far attenzione soltanto alla tendenza a privilegiare l’oggi tendendo a scordare le notizie di ieri. Tra le donne troviamo un temperamento audace, portato per la battaglia delle idee e incline alla dialettica; si pensi alla pungente Irene Bignardi e alla penna battagliera della scomparsa Camilla Cederna.

Un birichino aspetto celeste può non dare quella fluidità di comportamenti che spesso sapete immettere nei rapporti personali e familiari. Siate pazienti, in serata la situazione si schiarirà permettendovi di essere disinvolti come sempre. La vostra tenerezza aiuta il partner a superare un momento di malumore dovuto a stress lavorativo. Venere e Luna sono felicemente al vostro fianco e vi rendono invincibili nel riportare la letizia e lo slancio erotico. Successi nelle avventure per i nati nella seconda decade. Osserviamo oggi come i Pesci “impugnano la penna”. È un segno, il vostro, che ama raccontare più che fare fredda cronaca: è capace di descrivere le vicende di attualità immergendosi nel particolare stato d’animo del fatto. La partecipazione emotiva diventa un canale privilegiato del giornalista dei Pesci. Ma come non rimanere impressionati dalla profondità, dall’analisi condotta fuori dai luoghi comuni, che danno spessore alle vicende di cronaca, pur riuscendo a mantenersi su piani di gentilezza e di garbo? Pensiamo al nome di Paolo Mieli. Il merito risiede nella natura del segno che ha una visione spesso complessa e sfaccettata del reale.