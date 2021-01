Oroscopo del giorno, le previsioni del 24 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 24 gennaio.

Moti planetari che vi regalano un’altra giornata in linea con le vostre corde. La Luna nei Gemelli è pronta a farvi arrivare quell’aria frizzante che tanto vi fa bene e spezza la monotonia. Gli astri favoriscono la vostra tendenza all’avventura. Chi di voi è single si muove in totale libertà, anche se non ha la possibilità di trovare l’anima gemella. Accontentatevi di sfarfalleggiare, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 7 di aprile. Anche le conferme al vostro fascino sono importanti e vi danno una riserva di energia. Il vostro segno si collega alla prima casa astrologica, casa dell’Io e della possibilità di sapersi muovere sul palcoscenico della vita. La vostra autonomia, il tipico individualismo, la capacità di dare quell’impronta personalistica che vi contraddistingue, trae la sua ragione d’essere proprio dall’appartenenza a questa casa.

Giornata abbastanza positiva che vede uno dei vostri pianeti numi tutelari, Venere, in angolo favorevole per il Toro, specie se siete nati in aprile. Situazione globale di armonia, stato di salute tonico e volontà di attivarvi con gli hobby tipici del vostro segno come il giardinaggio, la gastronomia, la cura degli animali domestici, se ne avete. Fase di espansione affettiva e di fusione emotiva, anche se non siete più tanto giovani, con la vostra dolce metà. La fortunata combinazione di Venere con Plutone vi dona una forte energia anche passionale che condividete insieme al partner. In special modo se siete nati nella terza decade. Il segno del Toro si riferisce all’immagine dell’Io, alle risorse personali e patrimoniali e ai rapporti che si intrattengono con l’ambiente. Andate forti in questi settori della vostra vita, che possono diventare centrali anche nelle questioni pratiche e lavorative.

Siete un po’ defilati in questa giornata dal flusso degli intrecci planetari che si muovono in cielo. Nettuno vi guarda un po’ storto, ma la luminosa Luna nel vostro segno vi gratifica. Una fase di alti a bassi si collega forse anche alla monotonia di inizio anno. In serata la scelta di un film leggero e brillante o di uno spettacolo televisivo di evasione vi alleggeriscono notevolmente lo spirito. Siete un po’ pigri e apatici e la vostra dolce metà se ne è accorta, lasciandovi smaltire lo stato un po’ di relax misto a ozio totale in cui siete immersi oggi. Questo in particolare se siete nati nella prima e nella seconda decade. I single invece si godono una fase avventurosa, in special modo se appartengono alla terza decade. Il segno dei Gemelli aderisce simbolicamente alla terza casa dell’oroscopo. Questa casa rappresenta la comunicazione immediata, gli scambi che avvengono tra fratelli e sorelle, i contatti sociali e mondani. In tutte queste caratteristiche, voi Gemelli, siete imbattibili.

Avvertite un po’ di stanchezza, forse la giornata non vi basterà per smaltire tutta la fatica e lo stress, per cui cercate di recuperare attraverso il sonno che sempre vi aiuta a ritemprarvi. Restate coperti e non vi esponete alle intemperie invernali. Per voi le occasioni di ammalarvi sono più alte ora che per gli altri segni. Urano e Nettuno vi invogliano a migliorare, se non proprio a desiderare intensamente di rivoluzionare la vostra vita affettiva. In special modo se nascete nella prima e nella seconda decade. I nati nella terza decade siano in questa giornata molto più equilibrati con la persona amata e adottino atteggiamenti distaccati. Nella successione dei segni dello Zodiaco al vostro spetta il numero 4, e quarta è la casa oroscopica che si associa al Cancro. In questa casa dell’oroscopo sono rappresentate le mura domestiche, le radici, la famiglia, i due genitori, fondamentali per voi cancerini.

La Luna in angolo splendido dai Gemelli fa alzare in voi il livello degli entusiasmi. Condividete questa vostra energia vitale con parenti, amici e conoscenti incontrati proprio in questa giornata, specie se siete nati in luglio. State facendo crescere un rapporto che vi dona molta soddisfazione emotiva e vi riscalda il cuore. La strada che avete intrapreso è piuttosto faticosa, ma a voi, si sa, piacciono le sfide e le situazioni difficili. Pianeti benefici vi fanno compiere mosse indovinate: telefonate e messaggi studiati, in questa giornata, trovano l’assistenza della buona sorte. Colpi di fulmine inaspettati per i nati in luglio. Attenzione invece ai passi falsi e moderazione per i nati dal 16 al 23 di agosto. Il vostro segno nella successione dello Zodiaco prende il numero 5 e quinta è la casa della successione oroscopica a partire dall’ascendente che corrisponde al vostro segno. La casa quinta è la vitalità, la sessualità, la possibilità di procreare e educare i figli. Siete infatti il massimo in tutte queste qualità dell’agire umano

Continuate ad essere spalleggiati potentemente da molti numi celesti. Tra questi la splendida Venere è schierata decisamente dalla vostra parte facendo sì che molto vi sia concesso, permettendovi di organizzare al meglio i vostri intenti e propositi. Non date peso a qualche malumore passeggero del partner: in serata sparirà del tutto. Un’avventura recente, per chi è single, potrebbe trasformarsi in una storia seria grazie a una combinazione casuale di incontri, specie se appartenete alla prima e terza decade. Venere, Urano, Marte e Plutone lavorano per voi. Tra un po’ ne assaporerete i frutti. Il vostro segno è il numero 6 della successione zodiacale e si associa alla sesta casa astrologica dell’oroscopo. Questo settore, cui il vostro segno simbolicamente si lega, parla di rapporto con il quotidiano e l’ambiente di lavoro, di relazione con il proprio corpo, con la salute e il modo di vestire. Vivete meglio lo scorrere della vita quotidiana piuttosto che le giornate di festa e le deroghe alla norma, che per voi sono sempre un po’ destabilizzanti.

Luna, Giove e Saturno vi portano una giornata mediamente gioiosa. Certo, ci possono essere alti e bassi nel tono e nell’umore, specie se siete nati nella terza decade, ma l’ambiente circostante attorno a voi è talmente congeniale da farvi allontanare immediatamente ogni nube di malinconia. C’è da aggiustare una questione legata a uno spostamento o un viaggio organizzato con la persona che vi è accanto. Non vi sarà difficile. Con il vostro tipico carattere conciliante e, nello stesso tempo molto razionale, riuscite a trovare, nel pomeriggio, la quadratura del cerchio. Successi erotici clamorosi per i nati in settembre gratificati da Giove. Il vostro segno è il numero 7 della successione oroscopica e settima è la casa dell’oroscopo che si associa alla Bilancia. È il campo delle associazioni, delle unioni, della risoluzione o meno delle controversie. È inoltre la casa del matrimonio e di tutte unioni che si svolgono alla luce del sole. Per voi è essenziale la compagnia degli altri, siete un segno sociale che tiene alla condivisione col suo prossimo.

Un cielo un po’ nuvoloso non ha il potere di scalfire il vostro ardente ottimismo. Ora avete ben sei pianeti su dodici a contrastarvi, ma per il vostro spirito indomabile ci vuole ben altro. Plutone e Nettuno sono i vostri veri sponsor astrali. Potete osare oggi e farvi avanti con chi vi ha colpito il cuore, specie se siete giovanissimi. Gli astri vi danno una grande occasione per riuscire, in special modo se siete nati nella terza decade. Se appartenete alla prima decade invece sappiate agire con circospezione e magari rimandate qualsiasi impresa troppo ardita. Il vostro segno è il numero 8 della successione zodiacale, la casa ottava corrisponde alla capacità di sganciarsi dall’habitat dove si è nati e cresciuti, di andare fuori dai confini del paese e della città che ci ha visto nascere. È la casa che si occupa di gestire i soldi degli altri e di amministrare la cosa pubblica. Vi trovate meglio di altri segni andando fuori dal vostro habitat abituale, a volte scoprite un’assistenza della fortuna se vi siete staccati dalle posizioni natali di partenza.

Nuovo giorno che vi vede in ottima forma ricevendo benefici dal pianeta ricettivo, il signore dell’ascolto, Mercurio, ancora nel segno amico dell’Aquario. In primo piano i contatti nuovi quest’oggi, o quelli rinnovati con le persone che più vi stanno a cuore. Gestite un sentimento d’amore nato e cresciuto da poco con tutta la vostra enfasi, la voglia di immergervi potentemente nel mondo dell’altro. Sappiate però non essere invadenti e date spazio anche a chi avete accanto, soprattutto nella possibilità di parola e di comunicazione. Questo in special modo se siete nati nella seconda decade. Eros al top per i nati in novembre. Il vostro è il segno numero 9 che si lega alla casa nona dell’oroscopo, facendo partire la linea di inizio dall’ascendente. Questo settore corrisponde alla possibilità dell’Io di allontanarsi dall’ambiente consueto e portarsi lontano, facendo arrivare in quel territorio la propria esperienza e conoscenza. È il settore di chi porta lontano la sua parola, materialmente e moralmente.

Un cielo limpidissimo si staglia su di voi. Si sa che questa, per voi, di solito è la parte migliore dell’anno; quella in cui festeggiate, in maggioranza, il vostro compleanno. Tutti i pianeti sono dalla vostra parte, compresa anche Venere in buon aspetto col vostro segno in congiunzione a sorreggervi potentemente. Cosa volere di più? Un’unica raccomandazione: non provate a dominare troppo le situazioni dall’alto, specie se appartenete alla terza decade, e non chiedete troppo alla sorte. Sappiate accontentarvi di quello che avrete, e oggi sarà tanto. Avvertite un’urgente e quasi irresistibile voglia di tenerezza. Ne siete contraccambiati dal partner. Colpi di fulmine e soddisfazione erotica per i nati in dicembre. Al vostro segno, numero 10 della successione dei segni, si associa la decima casa del settore oroscopico. Questa casa coincide con l’autonomia, con la capacità di volare fuori dal nido, di gestire la propria vita con piglio determinato. L’indipendenza, per voi Capricorno è infatti una parte integrante del vostro equilibrio mentale ed emotivo.

Con quattro pianeti nel vostro segno (Saturno, Giove, Mercurio e il Sole), e con la Luna in Gemelli, il vostro calore umano è al top: lo esibite in famiglia e nel gruppo degli amici fidati di sempre. Avete fatto una nuova conoscenza che adesso vi sta coinvolgendo ed entusiasmando. Non ponete freni o limiti a questa bella voglia di innamorarvi e di stupirvi giorno per giorno. I nati in gennaio gravati dal quadrato di Urano e Marte siano più prudenti con le nuove conquiste e sappiano valutare prima di tuffarsi a capofitto. Il vostro segno porta il numero 11 nella successione zodiacale e undicesima è la casa che corrisponde all’Aquario. Ma quale significato si lega a questo settore oroscopico? È il luogo della conquista di un sereno equilibrio, della mediazione e del raggiungimento del compromesso. È la casa che corrisponde alla cura delle amicizie fidate. Esprimete al meglio la vostra personalità nel settore amicale, nella dimensione di una socialità scelta e selezionata.

Quadro dei transiti planetari che vi trova in splendida forma malgrado la dissonanza della Luna in Gemelli. Le maggiori soddisfazioni le ottenete in famiglia dove siete il centro di scambi, di confidenze, di consigli preziosi dati e ricevuti. Venere vi sorride amabile dal Capricorno. Riprendete una piena corresponsione emotiva con la vostra dolce metà, specie se nati in marzo. Alcune incomprensioni passeggere dei giorni scorsi saranno completamente allontanate. Successi per i single in cerca di avventure, specie se nati nel mese di febbraio. Exploit erotici per i single avventurosi nati in marzo. Il vostro segno corrisponde al numero 12 nella successione zodiacale e dodicesima è la casa oroscopica che si lega ai Pesci. Questo settore corrisponde all’isolamento, al distacco dalla norma, all’avvicinamento al divino. È inoltre il settore del lavoro libero, imprenditoriale, di professioni che si staccano dal comune pensiero. Non vi dispiace a volte la solitudine e il vostro è il segno che più di tutti ricerca la spiritualità.