Oroscopo di oggi 17 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 17 gennaio.

Giove nel segno amico dell’Aquario vi regala una giornata allegra, brillante, vitale sotto diversi punti di vista. Sarete capaci di alleviare oggi temporanee difficoltà (non certo gravi) di alcuni componenti della vostra famiglia. Lavorate anche oggi che è domenica? Mostrerete una rapidità che risulta anche a voi particolarmente sorprendente, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 17 al 20 di aprile. Quando volete siete veri e propri Speedy Gonzales, pur conservando la vostra efficienza e il rigore.

Vi godete ottimi auspici planetari con la benedizione di uno dei pianeti vostri numi tutelari, Venere nel razionale e lucido Capricorno. Assisterete a una rapidità nell’azione e un aumento della forza di speculazione intellettuale, specie se siete studenti delle superiori e dell’università e se siete nati nella seconda decade. La congiunzione di Plutone al Sole vi rende instancabili nelle attività casalinghe. Ne vedono gli effetti i vostri conviventi, specie se siete nati dal 14 al 18 di maggio.

Qualche piccolo calo del tono e dell’umore, forse dovuto a qualche momentanea divergenza in ambito familiare, non vi deve inquietare: la Luna nel segno tecnicamente ostile sulla ruota zodiacale al vostro, i Pesci, vi provoca tutto questo, specie se appartenete alla seconda decade gemellina. Godetevi il weekend: lasciatevi alle spalle le preoccupazioni che vi avevano interessato nei giorni scorsi. La settimana prossima riprenderete la consueta giostra.

La coppia formata da Sole e Plutone vi disturba un poco dal segno del Capricorno. È opportuno in questo momento non fare passi falsi e cercare strategie di difesa (come anche di attacco) che si rivelino utili e vi proteggano da sollecitazioni esterne non sempre gradite, in particolare se siete nati dal 14 al 17 luglio. Adesso le disponibilità finanziarie non vi mancano: lasciatevi convincere a fare un investimento davvero fruttuoso di cui in seguito non vi pentirete.

Domenica in ottima forma psicofisica, grazie a una bella posizione del Sole anche se non direttamente in rapporto col vostro segno. Vi dona slancio e serenità interiore il vedere la vostra famiglia in un’armonia, soprattutto con figlie e figli, sorelle e fratelli. Siate prudenti nelle manovre finanziarie: con un Marte e Urano nel segno dell’economia, il Toro, potreste strafare, specie se appartenete alla prima decade.

La Luna imbronciata in Pesci mostra qualche lieve contrarietà che potreste avvertire nell’ambito amichevole quest’oggi, in particolare se siete nati nella seconda decade. Niente di grave, con il vostro buon senso e la capacità diplomatica di primordine, riuscite ad aggiustare tutto. Non siate diffidenti come sempre e provate a farvi tentare da un investimento in beni immobili particolarmente interessante. Venere è al vostro fianco.

Un Mercurio propizio vi presenta una giornata positiva per quanto concerne la vita familiare. Lo stato del tono e dell’umore è buono, fate attenzione però alla salute, che oggi potrebbe risentire di qualche acciacco momentaneo. Venere in angolo dissonante potrebbe esporvi al rischio di lievi malanni di stagione. Non esagerate oggi nello shopping selvaggio. Diversi pianeti tra cui quello delle risorse, Plutone, vi sono contro. Maneggiate i soldi con cura e concedetevi solo quel che potete, in particolare se nati in ottobre.

Un parterre planetario di tutto rispetto vi guarda di buon occhio. Si tratta del Sole, di Venere, della Luna, di Nettuno e di Plutone. Le forze affettive, vitali, intellettive, razionali e creative sono tutte dalla vostra parte. Vibra ancora oggi una congiunzione rarissima, quella tra il Sole e Plutone. Approfittatene se volete compiere un investimento e se siete nati dal 15 al 18 di novembre.

Giornata gratificata dal bel Giove amico del vostro segno, che vi vivacizza in primo luogo l’attività sportiva, poi anche quella amicale. Non vi fate incantare da un facile investimento oggi in beni immobili, ma chiedete tutti i lumi del caso a chi di dovere, prima di farvi coinvolgere direttamente.

Continua a mostrarsi un cielo quasi completamente sgombro di nubi per voi quest’oggi. Su dodici pianeti ben dieci (quelli conosciuti astronomicamente) si trovano in angolo per voi favorevole. Tale configurazione è davvero eccezionale e vuole dare al vostro segno momenti di vera gloria. Approfittatene ora (perché questi momenti poi non sono così lunghi) per realizzare con convinzione quel che vi sta a cuore. Avete concluso brillantemente gli impegni in ufficio adesso vi organizzate mentalmente e accuratamente la tabella di marcia della settimana successiva.

Giove continua a essere benefico per voi, soprattutto se appartenete alla prima decade. Vi rimarrà ancora per quasi tutto l’anno. Potete approfittare di un momento in cui la vostra espansività sarà al top. In famiglia godete di un momento di armonia, di quiete, di unione tra le diverse anime che compongono il vostro variegato clan, pur nella relativa diversità dei caratteri. Lasciate perdere oggi una proposta di investimento che non vi conviene. Urano e Marte nel Toro non vi danno il fiuto giusto, specie se siete nati nella prima decade.

Prospettiva astrologica che continua ad essere fortunata per tutti voi Pesci. Su dodici pianeti, dieci sono a voi propizi. Gli altri due sono ancora da avvistare astronomicamente e solo loro potrebbero ostacolarvi, ma resta la schiacciante maggioranza dei corpi celesti. Un aspetto felicissimo di Plutone ora nel segno della finanza, il Capricorno, vi aiuta a depositare i vostri guadagni in un posto sicuro, dove frutteranno interessi cospicui.