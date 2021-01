Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 12 gennaio.

Fate attenzione alle influenze esterne che potrebbero disturbare la vostra relazione d’amore. Facciano attenzione, in particolare, i nati nella terza decade: con Plutone e il Sole negativi, rischiano di commettere errori evitabili. Venere, se siete nati nella prima decade, vi induce a prendervi più pause di relax del necessario oggi in ufficio. Cercate di imporvi un comportamento più razionale e gestite meglio i vostri momenti di pausa. I nati nella seconda decade, con l’appoggio di Nettuno, misurano molto bene i tempi di lavoro e quelli di stacco.

Uscite dal guscio e apritevi a nuovi inviti se il vostro cuore è ancora libero. La dea del desiderio Venere è al vostro fianco, specie se appartenete alla prima decade. Si prospettano nuovi incontri, entusiasmanti svolte. La simpatia si dipinge sul vostro volto e senza difficoltà. Non vi dispiace dimostrare ai vostri colleghi quanto a voi il lavoro non pesi e vi renda fondamentalmente contenti. Urano tra le sue simbologie annovera proprio quella del lavoro. Soprattutto se siete nati in aprile, dimostrate quanto il lavoro nobilita l’uomo.

Chi di voi debba gestire figlioletti piccoli o genitori avanti negli anni si troverà a sacrificare qualche piccolo interesse o piacere che aveva previsto di godersi in santa pace. Mercurio vi permette di fare nuove conoscenze abbastanza entusiasmanti e promettenti, in particolare se siete single. Provate a stemperare il clima teso come sempre sapete fare voi, ovvero demistificando le situazioni seriose con il vostro provvidenziale gusto per la battuta pronta e il vostro impareggiabile sorriso. Fate attenzione a chi vi vuole proporre un affare, in realtà sta lavorando per il proprio personale interesse.

Nettuno vi stimola al rinnovamento fiducioso delle situazioni affettive. Anche se siete in una relazione stabile vi piace pensare di migliorare e far evolvere dinamicamente il vostro rapporto affettivo. Questo in special modo se appartenete alla seconda decade. Successi strepitosi attendono invece i nati nella prima decade. Urano vi rende agevole il quotidiano oggi. Sapete come muovervi, riuscite a contemperare le esigenze dei colleghi e dei capi, soprattutto se siete nati in giugno.

Se siete ancora single, la possibilità di un amore lontano continua a non farvi smettere di pensarci su, anzi non vi dà tregua. Datevi tempo e organizzate un viaggio per raggiungerlo appena si può, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 18 al 23 del mese di agosto. Attivissimi e carichi di energie procedete, spediti a riempire la vostra giornata lavorativa con efficienza, rigore, senso di responsabilità. I liberi professionisti possono contare su ottime prospettive di pubblicizzare le loro produzioni in futuro. In special modo se sono nati nella terza decade.

Fiorisce una passione per voi che siete Vergine più giovani e festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 14 del mese di settembre. Per tutti i Vergine avanti negli anni, scopriamo successi amorosi inaspettati. La Luna oggi molto positiva vi rende amabili, accoglienti e capaci di ospitare e farvi amare. Successi senza precedenti per i single che nascano ad agosto. Siete in gamba, non si discute. Lo percepite nell’ambiente dei colleghi, dei superiori, delle persone esterne che vi mostrano la loro fiducia e stima. Plutone spiana i vostri passi se siete nati nella terza decade.

Un bel Saturno, astro vostro nume tutelare, vi dona la capacità di minimizzare alcune controversie che si sono create tra la vostra coppia e altri amici, che a loro volta sono in coppia, specie se siete nati nel mese di settembre. Per il vostro temperamento pacifico è importantissimo, occorre ribadire, ritrovare l’armonia. Sarà la vostra dolce metà a collaborare attivamente nel ristabilire felicemente l’intesa. La conciliazione, la mediazione e il lavorare in team sono i vostri talenti più apprezzati. Saturno vi aiuta in tal senso in modo consistente, in particolare se siete nati dal 24 al 28 del mese di settembre.

Con transiti così belli che collaborano a creare le vostre storie d’amore, immergervi in nuovi interessi sentimentali per voi non sarà certo difficile. Nettuno e Luna dal canto loro sono sempre in angolatura armonica: entrambi non vi fanno mancare la capacità di sedurre con stile, con classe, delicatezza, avendo sempre cura di trattare la persona che vi attrae, con gentilezza. La Luna oggi vi rende efficienti, pragmatici e carichi di proposte in ogni attività. Solo se siete nati in ottobre, col pianeta Urano, in angolo negativo dal segno del Toro, potreste avvertire un aumento della stanchezza.

Nettuno non vi consente di avvicinarvi alla vostra dolce metà con la delicatezza e comprensione con cui vorreste quest’oggi, in particolare se siete nati nella seconda decade. Se, invece, il vostro cuore è ancora libero, vi dedicate all’avventura come solo voi sapete fare. Riuscirete a riscuotere non generiche simpatie, ma conquiste che lasciano il segno. La Luna vi obbliga a non demordere se i capi chiedono troppo e vi obbligano a lavorare eccessivamente. Presto i risultati del vostro impegno non tarderanno a manifestarsi e a rendervi giustizia. In special modo se siete nati tra il giorno 27 di novembre e il 3 di dicembre.

Non credete che chi vi ha mostrato un atteggiamento apparentemente distratto non sia interessato a voi. È soltanto la risposta a un vostro modo di fare un po’ altero e riservato. Cercate di mostrarvi più disinvolti e disponibili e vedrete che anche la persona che volete conquistare muterà comportamento. Nettuno e Venere favoriscono i vostri successi erotici, in particolare se siete nati nella prima e seconda decade. Nessuno ferma la vostra ascesa in campo professionale. Sappiate guardare con occhi obiettivi quante occasioni d’oro vi stanno capitando sotto mano, in special modo se svolgete un’attività autonoma.

Siete single o in cerca di nuove emozioni? Non raccogliete le provocazioni che possono arrivare da persone fatue, solo interessate ad affascinarvi superficialmente, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 14 del mese di febbraio. Se avete una relazione fissa, col partner usate tatto e diplomazia e vedrete che tutto riprenderà a scorrere liscio. Giornata molto creativa in ufficio. Riuscite con il vostro estro e quel pizzico di fantasia che non vi fa mai difetto a gestire una situazione che all’inizio della mattina era parsa particolarmente spinosa. In special modo se siete Acquario della terza decade.

Tenerezza e dolcezza fanno parte integrante del vostro modo di essere e di amare. Non vi atteggiate a duri di cuore, perché non siete affatto così. L’essere voi stessi, l’autenticità e spontaneità del carattere vi donano quella fluidità di comportamento che ricercate nei sentimenti. Urano, in congiunzione proprio nel vostro segno con l’appoggio di Venere in Capricorno, continua a rendervi adatti e disponibili al compromesso nell’ambiente lavorativo. Queste qualità oggi vi serviranno ancora di più per fronteggiare qualche nervosismo di troppo presente tra i colleghi. In particolare se siete nati in febbraio.