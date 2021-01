Oroscopo di oggi 11 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 11 gennaio.

Continua l’avvenimento planetario del periodo, la congiunzione di Mercurio con Giove e Saturno che si verifica per voi nel segno fedele alleato dell’Acquario. Siete alla ricerca di un’intesa che sfiori la perfezione, d’altronde il vostro è un segno che tende a primeggiare, a ricercare sempre il meglio, a maggior ragione in campo amoroso. La congiunzione capricornina tra il Sole e Plutone tende a rendervi un po’ tesi oggi nell’ambiente di lavoro.

Avvertite i buoni influssi di Venere nel segno amico del Capricorno, poiché come il Toro quest’ultimo appartiene all’elemento Terra. Non vi lasciate frastornare, tuttavia, da alcune tentazioni di sentimentalismo e piuttosto procedete, come vostro solito, verso la serena strada di un’affettività solida e senza grilli per la testa. Sapete usare il vostro savoir-faire in ufficio per tenere a bada alcuni seccatori che possono spuntar fuori, tanto dall’ambiente dei colleghi circostanti, quanto da personaggi esterni.

Si verifica quest’oggi un evento decisamente positivo in cielo. Si tratta della congiunzione di Mercurio, il vostro nume tutelare, con Giove e Saturno nel segno dell’Acquario. Questa configurazione si rivela un grande elemento portatore per voi di stabilità e razionalità. C’è un grande desiderio di fare pulizia, di mettere ordine, di razionalità nei sentimenti. Vi si chiedono patti chiari in ordine a una scelta di carattere professionale piuttosto importante e impegnativa.

Venere, il vostro nume tutelare, è ospitata nel segno del Capricorno e vi mette un po’ in subbuglio il tono, l’umore e i rapporti familiari, specie se siete nati in giugno. Attenzione a non fare troppi capricci in questa in questa giornata di gennaio in cui avete in contrapposizione frontale di ben tre pianeti (Plutone, Sole e Venere) dal Capricorno. Mettete a frutto i risultati dell’esperienza che avete maturato e procedete spediti nel vostro percorso professionale, senza farvi intimidire da nulla e nessuno.

Avvenimento di una certa rilevanza è la congiunzione che si forma in cielo tra Mercurio, Saturno e Giove nel segno dell’Acquario. Se siete in cerca dell’anima gemella potete provare a fare l’esperienza di un tuffo nei social media che consentono relazioni e incontri in modo abbastanza facile. Fermezza di propositi e grande ambizione: è questo che ci vuole per raggiungere gli obiettivi che vi siete dati in ogni campo.

Vero avvenimento che capita per farvi ribaltare posizioni preesistenti e per darvi coraggio nelle iniziative che si riveleranno vincenti, sarà oggi la marcia di avvicinamento in congiunzione dell’astro del nostro sistema planetario, il Sole, con Plutone, nel segno amico del Capricorno. Siete nati dal 10 al 15 settembre? Tale congiunzione vi investe in pieno preparandovi una giornata estremamente soddisfacente sul piano affettivo. Concreti e disciplinati, date il vostro esempio in ufficio ai colleghi pigri e sfaticati.

Il duo Sole–Plutone, non in buon rapporto con la Bilancia nel segno del Capricorno, vi porta stimoli contraddittori nel quotidiano; prontamente risolti, tuttavia, dalla vostra razionale fermezza. Non vi accanite su questioni di principio che potrebbero far mal disporre la persona amata. I capi possono un pochino tartassarvi a lavoro. Invocate il rispetto dei tempi e dei modi di intervento, fermo restando che vi accertiate prima di avere diritto e ragioni sufficienti.

Un parterre planetario d’eccezione vi riserva in questa giornata diversi corpi celesti in angolo positivo a rallegrarvi la giornata. Irresistibili, brillanti, vivaci, dotati di sex - appeal: così vi vogliono i numi planetari! Una situazione lavorativa complicata, che altri hanno deciso che va archiviata, viene da voi risolta con lucida determinazione e spirito infaticabile.

Conclude la sua sosta nel vostro segno una strepitosa Luna e propone momenti esaltanti per i nati in dicembre anche oggi. Favoriti dalla Luna, Venere, Marte, Plutone e Giove siete uno dei segni al top e potrete dare sfogo alla vostra tipica tendenza all’avventura. Grandi successi vi attendono, se avete una libera professione, se gestite un’attività pubblica o avete a che fare con transazioni economico - finanziarie.

La Luna in serata e poi Venere, il Sole e Plutone splendono nel vostro segno, coadiuvati oggi dalla concomitante presenza di Urano nell’amico Toro, e vi portano una carica notevole di energia vitale sommata a un grande bisogno di piacere. Avete un’intensa voglia di tenerezza e non ne fate mistero, esprimendola al vostro partner, fisso o occasionale che sia. Siete fiduciosi che la risposta a una richiesta inoltrata nella vostra azienda o nel vostro circuito lavorativo possa giungere a soddisfare le vostre attese.

La rara e fausta congiunzione di Saturno con Mercurio e Giove si forma proprio nel vostro segno dell’Acquario. Ma Marte dissonante se siete nati dal 21 al 24 gennaio tende a creare un po’ di confusione o anche di possibili fraintendimenti nel normale rapporto di coppia. Avete abbracciato una libera professione? Un'ottima posizione della Luna, ospitata nel segno fidato alleato del Sagittario, in mattinata vi consente di riuscire a risolvere delle questioni in tempi rapidi e con efficienza, ottenendo un grande risultato.

Configurazione planetaria decisamente positiva per il vostro segno con la sola Luna che continua ad osteggiarvi dal segno del Sagittario, ma solo fino al pomeriggio e in particolare nel settore dei rapporti con figlie e figli, sorelle e fratelli. Se siete nati dal giorno 8 al 14 del mese di marzo vi assiste la splendida protezione di Nettuno, astro governatore del vostro segno, per illuminare il vostro cammino sentimentale a partire da quest’oggi. I moti planetari, a maggior ragione se avete abbracciato una libera professione, vi danno in mano le carte vincenti per sfondare.