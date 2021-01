Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 6 gennaio.

Befana 2021 in cui i transiti planetari vi stimolano a migliorare. Se siete nati nella terza decade l’aspetto dissonante di Plutone vi invita a non azzardare conquiste con persone che sapete già vi faranno perdere la testa. Fatevi consigliare da un amico, una persona che vi conosce da tempo e che vi possa dare le dritte giuste su come muovervi. Giove vi induce a spendere e spandere, forse in occasione dei saldi di inizio anno. Regolatevi e valutate quanto vi potete effettivamente permettere. Un’istintiva saggezza e cautela, donatavi da Saturno, accompagna le vostre mosse.

Plutone e Nettuno vi consegnano una grinta vitale inesauribile sommata a una fredda ed efficace razionalità. Giornata di festa con Urano e Mercurio in angolo positivo, che esaltano la parte passionale, comunicativa ed estroversa dell’amore. Specie se appartenete alla seconda decade avrete modo di trovare una grande sintonia con la persona che avete accanto. E questo sia che siate in un legame stabile o che condividiate una relazione occasionale o di recente costituzione. Dovete fare attenzione a saper spendere bene, in special modo se festeggiate il compleanno in aprile.

Festa della Befana che vi vede in discreta forma fisica e mentale. C’è sicuramente un po’ di irrequietezza, e forse di lieve confusione, nell’ambiente familiare, ma la vostra verve inesauribile riesce poi ad armonizzare ogni rapporto. Se siete single, Giove vi dà la capacità di avvicinare una persona che vi stava facendo battere il cuore da diverso tempo, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 22 al 26 del mese di maggio. La Luna vi invoglia ad acquistare e a non badare oggi a spese. Fate attenzione, come vostro solito, a non esagerare nello shopping.

Appuntamento della Befana che vi vede in splendida forma e che, per chi di voi ne abbia la possibilità, è vissuto con tutte le persone care di famiglia a circondarvi con il loro sincero affetto. Cercate di non essere troppo impulsivi e veementi con la persona che avete accanto. Un team celeste che coinvolge Urano nel Toro, segno del denaro, con Nettuno, vi consente di pensare di spendere più del necessario in allegria e senza porvi grossi problemi. Ma se le vostre decadi sono la prima e l’ultima dovete fare più attenzione. In ogni caso la prudenza non è mai troppa e gli astri vi ricordano di usarla.

Profilo dei transiti che vi trova spumeggianti come sempre e dotati della vostra voglia di primeggiare in ogni settore. Avete ancora il cuore libero? Allora non potrete quest’oggi resistere alle seduzioni di una persona che vi corrisponde con tutto il suo affetto. Incoraggiatela e date modo alla vostra natura autentica, quella più passionale, di emergere. La posizione di Venere nel segno del Sagittario e la Luna nella Bilancia vi condizionano negli acquisti. C’è l’invito a essere prudenti nelle spese e non esagerare nei vostri tendenziali lussi.

Epifania con la Luna amica del vostro segno dalla vicina Bilancia a innalzare il livello della sensibilità, dell’intuito e dell’empatia con l’ambiente familiare circostante. Siete espansivi e briosi, l’ideale per riuscire a colpire il cuore di chi vi interessa. Se siete nati nell’ultima decade fidatevi del vostro intuito. Il buon aspetto di Urano e Plutone vi porta a osare e a essere sicuri di non sbagliarvi, anche se siete nati nella prima e terza decade. Potete abbandonarvi anche alla gioia di spendere tanto, ma state pur certi che la vostra prudenza avrà sempre la meglio e non vi consentirà di strafare.



Arriva la Befana e vi prepara un clima molto favorevole, proprio quello giusto affinché le vostre prerogative si esprimano nella maniera migliore. Avete individuato la vostra anima gemella ma non riuscite a esprimere il vostro interesse verso lui o lei? Non vi scoraggiate e dichiaratevi, esibendo tutto il vostro naturale fascino: chi vi ha toccato già il cuore qualche tempo fa non tarderà a farsi avanti. Plutone non vi permette di lanciarvi nelle spese dei saldi come voi vorreste. In particolar modo se appartenete alla prima decade. Fate attenzione e sappiate essere prudenti.

Giunge una Befana molto soddisfacente e allegra. Se avete iniziato una nuova storia sentimentale i pianeti vi danno tutte le carte giuste per dare slancio e vigore alla vostra unione, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 31 del mese di ottobre al 7 del mese di novembre. Il trio celeste formato dal Sole, da Mercurio e da Plutone nel fidato Capricorno vi assicura la capacità economica di spendere. Ciò nonostante non vi fate prendere dallo shopping selvaggio: rischiate di mettere la mano al portafoglio più del previsto.

Transiti dell’Epifania che mostrano qualche inquietudine che viene fuori dal vostro carattere e mette in rilievo il vostro temperamento vibrante e a volte impulsivo. Non vi lanciate con troppo slancio oggi in avventure che non valgono un impegno così acceso. Se potete concedetevi le gioie passeggere del flirt, senza farvi troppo coinvolgere. Giove vi facilita nelle spese permettendovi di muovervi con disinvoltura nello shopping dei saldi invernali.

Festività dell’Epifania gioiosa e serena, guidata da Urano che continua a sorridervi in angolo positivo per il vostro segno dal Toro. Combinate amore con eros e l'emozione con la passione e la strada della completezza sentimentale è per voi spianata. Che siate in una relazione di lungo corso, in un legame da poco cominciato o infine in un incontro soltanto passeggero, avrete modo di stupire o catturare completamente chi capita al vostro fianco. Giove è ben messo col vostro segno dal buon vicino Acquario: sapete spendere quel che è necessario e conveniente, lo Zodiaco vi dota della parsimonia necessaria per non esagerare mai.

Trascorrete questa giornata di vacanza dedicata all’Epifania con la consueta leggerezza di spirito. Un dialogo sincero con la vostra dolce metà aiuta a superare definitivamente alcune difficoltà che avevate incontrato di recente. Venere in Sagittario spiana i vostri passi, se siete della terza decade. Plutone continua a sorridervi dal segno buon vicino del Capricorno. Tuttavia fate attenzione alle spese, che in certi momenti potrebbero essere dettate dall’impulso e dalla voglia di possesso.

Venere nel Sagittario vi ostacola, ma avendo un parterre planetario d’eccezione a favorirvi siete in una botte di ferro. Non vi attaccate troppo alla puntualità: quando si è innamorati, il tempo va per conto suo, non segue i ritmi consueti. Urano in Toro vi fa perdonare ogni piccola mancanza da chi vi vuole bene, specie se siete nati in febbraio. Non vi manca una certa disinvoltura nello spendere in questa giornata, siate però più attenti e sappiate scegliere con oculatezza. Giove spiana la vostra strada anche in questo.