Oroscopo di oggi 5 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 5 gennaio.

Vigilia dell’Epifania con transiti positivi per il vostro segno. “Fiducia e stima” sono la base essenziale del rapporto amoroso. Se festeggiate il vostro compleanno in marzo e avete da poco cominciato una relazione sentimentale abbiate cura di non dimenticare mai queste parole. Venere in Sagittario è al vostro fianco, specie per i nati nella terza decade. Sentite la grande tranquillità e la consapevolezza di aver già prodotto molto, se il vostro è un lavoro indipendente o imprenditoriale. Se siete nati in marzo vi preparate a ricevere soddisfazioni dai capi nella settimana entrante.

Ottime posizioni delle due componenti dell’eros, Plutone e Nettuno in Capricorno e in Pesci, vi concedono una giornata intensa da un punto di vista sentimentale ed emotivo, specie se siete nati in maggio. Oggi, Urano spiana la strada per essere efficienti al lavoro per chi festeggia il compleanno dal 25 al 30 aprile. Se invece foste in vacanza possedete in tasca l’organizzazione di parte dell’attività lavorativa della prossima settimana.

Attesa dell’Epifania che vi rallegra il cuore, come tutte le feste che si rispettino! Vi dividete equamente tra famiglia e legame di coppia tenendo sempre in mano le redini della vostra capacità di gestire i rapporti di ogni tipo con leggerezza di tocco. I nati nella terza decade facciano attenzione alle battute troppo caustiche. Riprendete fiato con il prossimo break festivo, dopo una settimana stancante. Marte in Ariete in ottimo aspetto vi restituisce buonumore e anche una discreta forma fisica, specie se siete della terza decade.

Il transito celeste di Nettuno nel segno amico dei Pesci è la carta vincente per ogni mossa che abbiate intenzione di compiere. Giorno di vigilia in cui vi date da fare per creare una sicura armonia con la persona amata. Un ottimo aspetto di Nettuno, vi dona il suo consistente contributo per farcela. La festa di domani arriva proprio al momento giusto per interrompere una fase di stanchezza avvertita in questi giorni e nella fase appena trascorsa. Godetevi la meritata imminente vacanza di relax.

È sempre Marte in Ariete il paladino dei vostri successi di questo momento. La configurazione celeste odierna vi fa comunicare con la persona amata al momento opportuno, specie se avete in progetto una conquista amorosa che da tempo non vi dà tregua. Favoriti i nati in agosto. Oggi accoglierete una richiesta d’aiuto che vi viene da un vostro collega in difficoltà: dando un’ennesima prova, se ancora ce ne fosse bisogno, di disponibilità e buon cuore.

Mercurio vi rallegra dal segno amico del Capricorno e vi prepara a una festività dell’Epifania che vivrete in una quasi totale serenità familiare. Un Sole generoso vi assicura la sensibilità per avvertire i segreti moti dell’animo della vostra dolce metà, specie se siete nati nella seconda decade. Sapete di stare per chiudere questa prima fase di gennaio con un bilancio super positivo. I prossimi appuntamenti, se avete abbracciato la libera professione, saranno per voi una passeggiata.

Configurazione planetaria che vi comincia a favorire pian piano, dopo un inizio di mese con alti e bassi. Un gruppo di pianeti ostili non ferma le vostre mete sentimentali. Non badate ai capricci della vostra dolce metà: in serata scompariranno come per incanto. Chiusa questa prima fase dell’anno con molto impegno, state certi che la prossima settimana lavorerete molto di meno e sarete pienamente soddisfatti.

Mercurio vi predispone felicemente alla festa della Befana, già a partire dalla vigilia. Col sorriso riuscite a ristabilire una situazione che era sembrata un po’ tesa con la persona amata. Vi organizzate l’indomani di festa in perfetta letizia. Venere contrasta i capricci che un Giove dissonante crea. Avete assodato in questa giornata prefestiva che il vostro capo è contento di voi e vi fa capire che presto sarete ricompensati a dovere. Ne siete soddisfattissimi!

Un bel parterre zodiacale è volto oggi a favorirvi. Solo Nettuno è in angolo dissonante. C’è bisogno di un atteggiamento comprensivo con la vostra dolce metà che oggi appare capricciosa e imbronciata. Sappiate essere all’altezza, specialmente se siete nati nella seconda decade. Non vi innervosite se non tutto fila come vorreste in ufficio: la perfezione non esiste, anzi gli errori a volte contribuiscono a rendere meno monotona la vita!

Non vi scoraggiate di fronte al silenzio di una persona che volete conquistare da tempo. Dovrete cambiare tattica e continuare a tenere duro: vedrete che cederà a breve. Mercurio e Nettuno, l’intelligenza e l’adattabilità, sono le vostre carte vincenti e spianano i vostri passi. Oggi fate un bilancio: avete trasformato l’esperienza in risorsa, avete fatto dell’urgenza una parte integrante delle vostre attuali qualità e competenze. I vostri capi se ne sono accorti e ve ne danno ampio merito.

La vostra capacità di dialogo vi assicura una intensa corrispondenza con una persona il cui rapporto è destinato a diventare qualcosa più di un’amicizia. Seguite gli sviluppi di questa amicizia pronta a trasformarsi in un passionale amore. Lavorate come liberi professionisti? Gestite una questione professionale con la consueta diligenza, il rigore e la costante competenza e vi assicurate vantaggi che vi meritate senza ombra di dubbio.

Urano in Toro e Mercurio in Capricorno vi fanno seri e coscienziosi in campo sentimentale. Specie chi di voi ha una relazione di lungo corso e, specie se è nato a marzo, provvede a mantenere un comportamento coerente e fedele con la persona che ha accanto. Prendete in mano una situazione lasciata in sospeso in ambito professionale e ve la cavate in un battibaleno, specie se festeggiate il vostro compleanno in febbraio.