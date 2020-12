Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 dicembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 30 dicembre.

Giornata di preparativi e di attese febbrili pur con quattro pianeti contrari. Oggi si aggiunge la Luna a darvi qualche lieve seccatura quotidiana. Si respira tuttavia aria di contentezza: i rapporti amichevoli e umani in genere sono caratterizzati dallo scambio fluido e concorde. Una brillante Venere ancora in angolo positivo vi sostiene nel fornirvi capacità di attenzione, specie se siete nati nella seconda decade. Una capacità di comunicazione e un’intesa perfetta caratterizza il rapporto di coppia. Chi nasce nel mese d’aprile ha modo di avvicinarsi alla dolce metà comprendendo quel che l’altro o l’altra pensa. Se invece festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 6 aprile dovrete stare un po’ in campana e mantenere un contatto aperto, uno scambio delicato. Mercurio vi guarda imbronciato e può creare facilmente forme di fraintendimento o non sempre una sintonia d’intenti. Chi di voi lavora nello spettacolo, nella cultura e nell’arte, ha dalla sua l’appoggio di un bellissimo Nettuno che gli garantisce performance di primordine.

La Luna è positiva e vi sentite ritemprati nel corpo e nella mente. Un buon riposo notturno vi ha rigenerati consentendovi di affrontare questi ultimi momenti dell’anno 2020 con spirito lieto e vigore fisico. Siete single? Un bellissimo Plutone dall’ambizioso segno del Capricorno vi infonde carisma a volontà, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 14 di maggio. Bando alla lentezza, al temperamento prudente, pacato, riflessivo. È arrivata l’ora di mettervi in gioco, di lanciarvi nell’arena, di fare in modo che il vostro cuore riprenda a battere. Se invece la vostra vita affettiva è stabile, provvedete, con tutto il vostro impegno, a risolvere un problema del partner. La vostra generosità darà prova ancora una volta di non avere rivali sul campo. Svolgete una professione per cui è necessario lavorare mentre gli altri sono in vacanza? Una bella Luna in associazione felice insieme a Nettuno vi guarda benevola, specie se siete nati nel mese di maggio.

Il vostro segno è oggi prescelto dagli effetti benefici di un magico Giove. Il temperamento gemellino, così allegro, spumeggiante, sempre in giocosa espressione del proprio Io, ha modo di esprimersi alla grande. Siete in cerca dell’anima gemella? Qual è il vostro talento migliore, se non la simpatia, la capacità di attrarre con il vostro irresistibile sorriso? Come non notare la irrefrenabile carica di coinvolgimento nei vostri interessi, giochi, passioni? Mettete in pratica queste vostre attitudini! Avete al vostro fianco il luminare femminile, ricettivo, capace di rendere vivide le idee e le proposte creative: la Luna. Vedrete che sicuramente qualcosa di inaspettato e di soddisfacente accadrà. Se il vostro cuore invece è occupato, vi dedicherete con particolare dedizione all’organizzazione dei prossimi giorni, da trascorrere in armonia con la vostra dolce metà. Se anche oggi lavorate potrete contare efficacemente su uno scoppiettante Urano, che, in buon aspetto dal Toro, se appartenete alla prima decade, vi carica di energie creative di primordine.

Dal segno con cui condividete l’elemento zodiacale dell’Acqua, i Pesci, splende un ispirato Nettuno a infondervi un’energia corroborante. Sensibilità, intuito, il senso dell’umorismo accompagneranno questa vostra giornata. Se siete nati nella seconda decade reggete alla dissonanza di Mercurio e scorrerà in armonia la vostra vita di coppia, specie se siete legati a qualcuno da tempo e in modo stabile. Più precaria e delicata la situazione dei nati nella terza decade. Plutone sta viaggiando nel segno contrapposto al vostro del Capricorno e può creare rallentamenti nel ménage di coppia. Anche Marte dall’Ariete vi fa il broncio. Sappiate guardare tutto dall’alto della vostra intelligenza, che sempre vi sorregge, permettendovi di risolvere e minimizzare qualsiasi contrarietà. Se svolgete un’attività lavorativa nelle giornate di festa, avrete oggi discrete possibilità di esprimervi, in special modo se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade.

In scena è oggi la vostra freschezza, la naturale simpatia di cui siete dotati. In famiglia siete mattatori instancabili, riuscite a tenere sempre banco e a non smettere di far ridere. Sono i colpi di scena che vi dona Marte nel segno dell’Ariete. Ne sentite gli effetti in modo più pronunciato se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. Ricevete un messaggio o una notizia che vi riscaldano il cuore. E un sogno d’amore a lungo accarezzato sembra proprio sul punto di tramutarsi in realtà, specie se siete nati in agosto. Fidatevi anche in questo caso delle vostre sensazioni, del vostro sempre fedele intuito, e non ve ne pentirete. I nati in luglio debbono reggere alla contrarietà di Giove, Saturno, Urano: attenti a non fare passi falsi. Se anche oggi state svolgendo un’attività lavorativa sappiate che gli astri vi vogliono gratificare. Il Sole, pur non avendo rapporti di sorta col Leone, ma formando aspetti molto belli da un punto di vista della sua posizione celeste, vi dona un estro vincente, una capacità di attrazione e di comunicazione che non ha rivali.

Prospetto planetario decisamente positivo per questi ultimi giorni di fine anno. I corpi celesti vi danno grandi di possibilità di affermarvi e di emergere in ogni campo. Sappiate dare il meglio che potete. Il contatto con la persona che amate risplende di nuovo e intenso vigore. Pianeti passionali e dinamici vi sorreggono. Se siete single, Plutone, Sole e Mercurio vi stimolano a farvi avanti, a proporvi decisamente e con inusitato slancio verso chi vi fa battere il cuore. Urano dona colpi di fulmine ai single di agosto. Alcuni di voi hanno definitivamente chiuso gli impegni lavorativi del 2020, altri continuano ad attivarsi nel quotidiano. Se svolgete una professione legata all’intrattenimento, alla creatività e alla comunicazione, avrete oggi ottimi supporti planetari su cui contare. Da Plutone a Urano, per finire con la potentissima Luna. Se nascete nella prima e nella terza decade attendete considerevoli successi e riscontri di tipo economico non indifferenti.

Clima generale abbastanza propizio ai preparativi di fine anno. Giove benevolo in Aquario porta un’atmosfera serena in famiglia. Quadro dei transiti per l’amore molto bello e positivo. Il vostro astro governatore, Venere, è in angolo positivo, specie se siete nati in settembre e nei primi giorni di ottobre. La congiunzione Giove – Saturno vi trovare sempre le modalità più morbide, di concordia e di unione, anche quando i pareri, le opinioni, i punti di vista, sono diversi o addirittura divergenti. Questo in special modo se siete nati in settembre. Il bilancio che traete per questo 2020 è di tutto rispetto: avete prodotto e costruito, siete riusciti ad arrivare lontano, specie se avete avuto la fortuna di nascere nella prima decade e dunque avete goduto appieno di transiti più morbidi. Anche per i nati nella seconda decade il cielo è stato discreto. Gli astri li hanno aiutati a fare scelte magari scomode, coraggiose, ma che li hanno condotti verso un miglioramento delle condizioni precedenti.

Prefigurazione dei transiti odierni a tratti monotona, che può rendervi noiosa questa giornata, specie in ambito familiare e nel gruppo amicale con cui vi relazionate più spesso. Qualche punto di vista diverso, un approccio che parte da premesse contrapposte, può condizionare i rapporti interpersonali. Nulla di grave: lasciate passare questa fase e già da domani la situazione migliorerà. Un’alleanza felice dei pianeti crea le condizioni migliori per intendervi oggi con la persona che avete al vostro fianco. Specie se siete nati in novembre, potrete contare sulla capacità di mettere a posto alcune questioni pratiche e gestire molto bene le serate assieme al vostro amore. I nati nella seconda decade assaporano invece appieno l’influsso di Nettuno e, se sono single, godono di un momento di completa raccolta di consensi del loro fascino. Se vorranno potranno cogliere la mela del desiderio molto facilmente. Nel lavoro portate concordia tra due persone che non si stavano capendo. E questo è il regalo migliore che la fine d’anno vi fa.

Passaggi planetari positivi in linea di massima per voi Sagittario. In particolare una bella congiunzione Giove - Saturno continua a darvi manforte nel segno amico dell’Aquario, favorendo il successo delle vostre iniziative. Vi piace preparare sorprese di ogni tipo alla vostra dolce metà. L’arrivo di queste prossime feste vi rende euforici e vi fa riunire in una forma più intima e familiare con chi amate. La Luna Cancro e Venere nel vostro segno spianano i vostri passi in amore. Vi arrivano alcuni impegni di troppo che non attendevate questa giornata ma, con la consueta pazienza, riuscite a svolgerli con facilità. Il bilancio di questo anno lavorativo appare molto positivo, a maggior ragione se siete della terza decade e avete goduto della lunga protezione di Giove e Marte. C’è stato chi ha cambiato lavoro e chi ha potuto maturare e crescere all’interno della propria attività professionale. Il 2021 parte da queste premesse e indica già una strada luminosa con solide basi dove poggiare i piedi e continuare sereni il cammino.

Mercurio continua il suo viaggio nel vostro segno e voi camminate radiosi, con in tasca un regalo che il pianeta benefico generosamente vi fa: si chiama ottimismo e vi accompagna per cominciare in bellezza il 2021. Tre pianeti nel vostro segno non sono pochi: si tratta, nell’ordine, di Plutone, Mercurio e del Sole. L’amore è per voi una cosa meravigliosa, lo sperimentate specie se siete nati nelle due prime decadi. Il senso del valore dei rapporti, la costruzione paziente e rigorosa dei legami sono al primo posto, specie se siete nati in questi giorni di dicembre. Lavorate pure oggi? La chiusura dell’attività porta nuovi impegni e incombenze che dovrete rinviare al prossimo anno. Si tratta però di mansioni facili che svolgerete con piacere. Il bilancio sul 2020 diventa positivo, malgrado le aspettative non proprio rosee che si erano annunciate all’inizio e che poi erano proseguite fino a metà d’anno. Ora il cielo sembra essersi completamente schiarito (specie se appartenete alla prima e alla seconda decade) e vi fa intraprendere un cammino di successi.

Non vi sentite proprio nella vostra forma migliore questo penultimo giorno dell’anno? Niente paura! Urano vi contrasta dal segno del Toro e vi invita a non fare passi falsi se nati in gennaio. I rapporti familiari richiedono da parte vostra delicati sforzi diplomatici. Forse alcuni componenti del vostro clan domandano il vostro aiuto per risolvere una complicata questione patrimoniale. Giove e Saturno, Venere e Marte, Mercurio, Plutone e Nettuno sono pronti a darvi una vigorosa mano. C’è armonia nel vostro ménage di coppia quest’oggi, grazie a un bello stato d’animo che vi invita al sentimento e della fusione emotiva. Il senso dell’umorismo alleggerisce alcuni aspetti troppo romantici dell’amore che voi non accogliete tanto favorevolmente, specie se siete nati nella seconda decade. Si chiude l’anno lavorativo e il bilancio si annuncia completamente positivo. Avete seminato bene, lavorato con gioia e raccolto quel che vi spettava, specie a metà anno.

Movimenti planetari che vi favoriscono interamente. Quasi tutti i pianeti sono dalla vostra parte. Potete considerarvi insieme al Capricorno il segno più fortunato in assoluto in questi ultimi giorni del 2020. L’intesa con la persona amata vola oggi grazie alla Luna in bell’aspetto dal romantico Cancro. Con pacatezza e la convinzione che il vostro procedere sia quello giusto, vi dedicate alla costruzione di un rapporto che si annuncia sempre più sereno e appagante. Rispetto degli impegni e dei patti, rigore e concretezza nel modo di agire: sono queste le parole chiave che un benefico Saturno vi ispira in campo professionale. Con questi nuovi intenti, procedete sulla strada di un sicuro successo. Il cammino può non essere facile, specie se avete deciso di abbracciare la libera professione, ma il cielo vi appoggia con un vigoroso ottimismo. E la fortuna non vi abbandona. Giove vi sostiene specie se siete nati nel mese di febbraio. Plutone è positivo e ne sentite gli effetti benefici, anche in termini di tranquillità economica, se festeggiate il compleanno dal 10 al 15 di marzo.