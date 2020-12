Oroscopo di oggi 25 dicembre: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 25 dicembre.

Il Natale del 2020 si rivela una festa perfetta: siete in compagnia della dea dell’affettività, Venere in Sagittario e del signore dell’ottimismo Giove in Aquario. Organizzate una soirée romantica, di tutto rispetto per rimanere in intimità con la persona a voi più cara.

Vi godete la festa in compagnia di amici e conviventi nel calore del nido come a voi più piace. I pianeti della passione vi tengono compagnia in questo Natale! E potete sperimentarla e condividerla, questa passione, con chi vi è accanto da tanto o da poco.

Un Natale in cui dimostrerete tutta la vostra verve, la capacità di intrattenere, la naturale simpatia. Eros e passione sono assicurati in questa magica giornata di festa.

Transiti di Natale gioiosi e tutto sommato sereni. Fate solo attenzione agli eccessi alimentari. Nell’Olimpo planetario sono tanti i pianeti che vi assistono in questa giornata di festa.

L’anno 2020 vi regala un Natale gioioso e soddisfacente. Una splendida configurazione planetaria vi fa viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda con la persona che vi è accanto.

Giornata di Natale 2020 che vivrete nella vostra forma migliore in compagnia delle persone che vi vogliono bene. Tanti i corpi celesti che sono dalla vostra parte nell’Olimpo planetario di questa celebrazione.

Trascorrete una giornata di festa molto positiva in cui la bella angolatura astrologica di Venere nel segno amico del Sagittario vi consente una vivace comunicazione con i vostri amici, parenti e nuovi conoscenti. Vi piace dimostrare completamente la vostra devozione alla vostra dolce metà, lasciando momentaneamente da parte alcuni vostri interessi cui voi vi dedicate abitualmente.

Festa natalizia che i pianeti decretano per voi come quasi trionfale: Plutone e Nettuno sono al vostro fianco a coccolarvi. Un Olimpo planetario è pronto a sponsorizzarvi sul piano sentimentale per la festa più partecipata e sentita dell'anno. Tanto per iniziare Plutone vi dona una rara alchimia di intesa, specie di tipo erotico, col partner fisso o occasionale che sia. Non è solo Plutone, tuttavia, a sostenervi. È anche il vostro governatore Mercurio a dare manforte, in tandem con il Sole, dal concreto Capricorno, a offrirvi una lucida visione della realtà, anche quella di tipo affettivo.

Astri benefici vi preparano a una festa di Natale indimenticabile. Molti dei – pianeti dell’Olimpo zodiacale sono tutti bendisposti per voi. Tanto per incominciare Giove è ospitato nell’amico Aquario a fornirvi una fortuna in amore che vi farà sbaragliare gli avversari. Venere è al vostro fianco e collabora a darvi un fascino irresistibile, specie se appartenete al gentil sesso.

Evento di Natale mai come quest’anno gioioso, goduto, sentito. In famiglia siete il centro di contatti e scambi che vi rallegrano il cuore, in special modo, se siete genitori, con figli o anche nipotini che riempiono la casa con la loro vitalità. Momento sì con la persona cui siete legati e con cui passate una festa decisamente serena e armonica. Quasi tutti i pianeti (conosciuti nel sistema solare) vi guardano di buon occhio dall’Olimpo zodiacale e favoriscono le vostre imprese erotico amatorie.

Natale che vivete sul filo di una gaiezza che attraversa la vita familiare e amichevole. Nell’Olimpo zodiacale potete contare sulla buona disposizione di Giove ora congiunto al vostro segno e che assicura il successo delle vostre iniziative amorose specie se siete single e se siete nati in gennaio. Gli si associa anche Marte Ariete che, specie se siete nati nella terza decade, vi promette di essere sempre effervescenti e capaci di trovare il momento giusto per farvi avanti, se volete colpire l’attenzione di qualcuno.

Happening natalizio in linea con le vostre corde. L’aria di concordia che respirate in famiglia è il dono più bello che vi potevate aspettare da questa festa. L’Olimpo zodiacale dispone diversi pianeti che vi guardano amorevolmente dall’alto. Tra questi una luminosa Luna, che, dal segno buon amico del Toro fa sì che insieme alla sintonia dei sensi con la persona vostra partner, ci sia anche una bella complicità mentale.