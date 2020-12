Oroscopo di oggi 23 dicembre scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 23 dicembre.

Gioco dei transiti planetari abbastanza discreto: vi serve per fronteggiare gli innumerevoli inviti mondani e gli impegni con i familiari, i conviventi, gli amici. Giove e Venere vi facilitano la comunicazione con chi ha destato il vostro desiderio e l’interesse sentimentale. Un nuovo amore, o meglio una nuova fiamma sta premendo alle porte. Come si pone con lo Zodiaco l’Ariete? È un segno molto tradizionalista sul quale le suggestioni zodiacali possono non avere molta presa, sempre con le dovute eccezioni e osservando i grandi numeri.

Il cielo diventa sempre più blu e si sta preparando a feste natalizie tutte da assaporare con delizia, come a voi più piace! Nettuno in Pesci e Mercurio in Capricorno vi inteneriscono un po’ di più del solito con la persona che avete accanto, specie se siete nati nella prima e nella seconda decade. Difficile che un segno così misurato, concreto, realista, riesca ad approcciare un argomento considerato ufficialmente “fumoso”, o addirittura denigrato dalla cultura istituzionale, come lo zodiaco.

Moti planetari che stabiliscono buoni influssi che vi potete giocare in campo familiare, settore in cui andate oggi particolarmente forti. Giornata in cui, se siete accasati, potete godervi pienamente le gioie del nido. Come vivete, quando questo esiste, l’interesse per l’astrologia, voi nativi dei Gemelli? È la curiosità la molla che fa scattare l’interesse per gli astri in questo segno lucido e spesso dissacrante (l’ironia fa sempre capolino) e a volte la voglia di prendere in giro scherzosamente tutto allontana poi dal serio studio e da un’efficace continuità.

Ottime indicazione astrologiche sono individuabili da Nettuno e da Urano tutti in angolo benefico col vostro segno in questo giorno che precede la vigilia natalizia Il cielo vi favorisce oggi moderatamente specie se avete una relazione di lungo corso. Come il vostro segno vive il rapporto con l’astrologia? Il Cancro si scopre tra i più felici e rappresentati cultori della materia.

È una giornata che, da una fase piuttosto annoiata passa a diventare avvincente e poi gioiosa, specie nel settore della famiglia. Trascorsa la mattinata in cui la Luna orbita ancora in angolo positivo col vostro segno, dall’alleato Ariete, avvertite una voglia di tenerezza che aumenta sempre di più e vi induce a dedicarvi con particolare interesse alla persona amata. Tanti i simpatizzanti e gli astrologi, tutti emozionati (in modo, a volte, teneramente infantile) in questo segno governato dal Sole, propenso, più di quanto si immagini, ad accendersi per le avventure del pensiero esaltanti e prestigiose!

Atmosfera natalizia che respirate già felicemente da oggi, in special modo poiché avete due pianeti potenti Urano e Mercurio, signori del vostro segno, a proteggervi dai segni di Terra amici, Toro e Capricorno. Avvicinatevi con delicatezza alla persona amata e assaporate tutto il bello della spontaneità, del gusto per l’improvvisazione, senza programmazione alcuna. Sorprende nel segno più conservatore dell’intero Zodiaco incontrare sostenitori e pazienti studiosi di questa disciplina.

Profilo dei transiti abbastanza sereno per voi quest’oggi. Giove vi sostiene dal segno amico dell’Aquario, se appartenete alla prima decade sarete capaci oggi di usare sempre le parole giuste, a volte poetiche, col partner. Al cospetto di un sapere considerato dalla società “esoterico”, un segno che crede nei lumi della ragione è tra i meno attratti dalle conoscenze astrologiche, quasi esistesse una invisibile pregiudiziale aprioristica.

Profilo dei corpi celesti che vi regala tanti momenti fortunati, in special modo in serata. Plutone continua a navigare favorevole per il vostro segno e vi dona un’armonia in famiglia come non la avvertivate da tempo, specie se appartenete alla terza decade. Dopo qualche giorno in cui avete un attimino mostrato un lieve disinteresse per la parte affettiva della vostra esistenza, a partire dal pomeriggio siete di nuovo in uno stato d’animo ideale per le tenerezze e i sentimenti. Ebbene sì, lo Scorpione si lascia conquistare dal misterioso richiamo astrale senza condizionamenti, specie (sorpresa!) tra gli uomini.

Nettuno continua la sua sosta in Pesci: è opportuno non fare passi azzardati, specie in campo patrimoniale - familiare e se siete nati nella seconda decade. Gli astri richiedono sensibilità, delicatezza e un pizzico d’intuito con la persona amata quest’oggi. Un entusiasmo contagioso si irradia sui Sagittari, interessati a impossessarsi da subito di un nuovo linguaggio (quello dello Zodiaco). Eccoli poi distribuire pareri astrologici, consigli per l’uso di pianeti e case.

Un vero firmamento celeste è apportatore di buona fortuna in questa giornata di quasi festività prenatalizia. Una bella congiunzione di Mercurio vi fa viaggiare all’unisono con la vostra dolce metà, specie se siete nati proprio in questi giorni di dicembre. Serio rigoroso, dotato di una intelligenza razionale, il Capricorno appare tra i meno propensi a credere a un’influenza degli astri.

Una splendida Venere, in Sagittario in buon aspetto per il vostro segno, continua ad allietare le vostre feste natalizie. La Luna, parte sensibile ed emotiva della personalità, è nell’Ariete e favorisce in voi un’attitudine alla tenerezza e all’esclusività nel legame di coppia. Vivacemente incuriositi dallo Zodiaco, i rappresentanti di questo segno, governato dallo speculativo Nettuno, possono più facilmente di altri rimanere colpiti dall’architettura zodiacale, tanto da dedicarsi con profitto ad uno studio rigoroso.

Lo Zodiaco prepara per voi una splendida festa di Natale 2020. Pianeti lenti e potenti proiettano aspetti straordinari sul vostro segno. Sentimenti in primo piano e intenso traboccare delle emozioni non vi difetteranno! La Luna amplifica l’attrazione per un sapere ritenuto inizialmente misterioso, che i Pesci avvertono quasi come magico.