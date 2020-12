Oroscopo di oggi 21 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 21 dicembre.

Magico giorno del solstizio d’inverno con il Sole che entra nel Capricorno alle 11 e 03 e tocca il vostro segno con un aspetto stimolante. Vi abbandonate a un momento di riflessione e di bilanci in relazione alla vostra coppia. Le conclusioni cui arrivate sono molto positive e vi consentono di riprendere il cammino insieme alla vostra dolce metà animati da un bell’entusiasmo e da una serena forza d’animo. Venere attraversa oggi il segno del Sagittario e vi propone una fase equilibrata e gioiosa sul piano emotivo e sentimentale. Saturno e Plutone pur benefici vi impongono rigore e razionalità, ma l’affettività e le passioni vanno gestiti con equilibrio specie se siete nati in marzo: converrà non peccare di superficialità e non dare nulla per scontato, specialmente negli amori di lungo corso. Per le storie d’amore giovani, si prevedono i classici facili colpi di testa arietini. I buoni risultati che arrivano in ambito lavorativo sono frutto delle vostre fatiche recenti. Vi siete guadagnati ogni soddisfazione.

Molto propizio al vostro segno il solstizio d’inverno, quando il Sole entra nel segno amico del Capricorno formando uno splendido aspetto col Toro. La notte è la più lunga dell’anno, la giornata è la più breve. Una bella vitalità vi anima, insieme alla voglia di agire per migliorare ogni cosa che nella vostra esistenza pensate debba essere sistemata. Sentite la benefica azione di Plutone nel Capricorno specie se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 16 di maggio. L’affettività è vissuta intensamente, ma esternamente con sobrietà; si accentua la possibilità di aumentare autorevolezza e forza persuasiva sulla persona amata. La programmazione di importanti progetti futuri come una convivenza, un matrimonio, la possibilità di mettere al mondo un figlio, è piuttosto vicina. In questa giornata di solstizio pensate a come le vostre capacità lavorative si stiano perfezionando rendendovi sempre più efficienti. Se siete nati in aprile non date peso a qualche pettegolezzo. La vostra serietà, la saldezza morale e la capacità di non farvi scalfire dalle chiacchiere vi faranno buon gioco in futuro.

È giunta la giornata più breve del 2020, accompagnata dalla notte più lunga. Mentre il Sole entra in Capricorno assistiamo alla fortunata congiunzione di Saturno con Giove nel segno amico dell’Aquario. C’è un’aria un po’ seria, che non sempre si confà al vostro temperamento leggiadro. Per fortuna la congiunzione Saturno-Giove occupa l’Aquario e vi porta il buonumore risvegliando il vostro mai sopito senso dell’umorismo. Sempre la fortunata e rara congiunzione acquariana crea condizioni di libertà d’azione sul piano sentimentale per molti di voi; in particolar modo saranno favoriti i nati dal 21 al 24 di maggio. Finalmente l’amore gode di momenti distensivi, l’ambiente familiare e affettivo si predispone favorevolmente. Le relazioni amichevoli saranno il vero punto di forza delle relazioni umane. La capacità di muovervi in team, di collegarvi abilmente con gli altri, di creare reti e contatti sociali, sarà oggi essenziale. Se avete abbracciato la libera professione, terrete testa, con la consueta baldanza, a ogni proposta vi venga fatta, specie se appartenete alla terza decade.

Evento della giornata è l’entrata del Sole nel segno del Capricorno. Si crea il solstizio d’inverno, con la notte più lunga dell’anno e il giorno più breve. In questa giornata magica riordinate i pensieri e vi programmate per un periodo che vi vede con tanti interessi in gioco, tante questioni lasciate in sospeso che vorrete risolvere abbastanza rapidamente. I nati in giugno siano attenti ai malanni di stagione come raffreddori e influenze. C’è la necessità di venire incontro alla persona amata e di agire per il suo bene più concretamente da parte vostra. Nettuno vi assiste specie se siete nati nella seconda decade. Uscito dalla negatività, ora Saturno diventa il vostro maestro e giudice: giovani e meno giovani si troveranno di fronte a necessari bilanci, ad una fase di confronto con sé stessi che in certi momenti potrà isolarli. Il senso del dovere ricondurrà poi tutto sul piano dell’agire pratico: concretezza, agilità mentale, estro dinamico interverranno pronti a risolvere ogni situazione. Per chi deve affrontare studi e ricerche si prospettano inevitabili fatiche intellettuali ripagate dai riconoscimenti successivi.

È la giornata del magico solstizio d’inverno, il Sole entra in Capricorno e quest’anno lo vivete in compagnia di Venere che occupa il segno molto congeniale del Sagittario. Ciò promette un clima di maggiore sobrietà, rigore, senso di autorevolezza. La configurazione zodiacale in generale vi allieta tono e umore, specie se festeggiate il vostro compleanno in agosto. Marte nell’infuocato segno dell’Ariete vi aiuta a godere di un clima di euforia e fiducia in ambito sentimentale, specie se siete nati nel mese di agosto. Il cuore di Leonesse e Leoni potrà battere per amori antichi, rinnovati e ritrovati, ma con un’acquisita consapevolezza. In generale per tutti ci sono ambizioni di alto livello che di solito sono sempre in pole position in un volitivo segno di Fuoco come il vostro. Le storie di lungo corso in questo momento saranno attraversate da una leggerezza di spirito. Ferve la volontà attiva oggi nel lavoro. Non date peso a chiacchiere che colleghi poco garbati hanno manifestato verso di voi e procedete per la vostra strada, specie se siete nati dal 23 al 27 di luglio.

Alle ore 11 e 03 il Sole entra nel Capricorno e in cielo si crea il magico solstizio d’inverno. La notte è la più lunga che ci sia, il giorno è quello più corto. Oggi si forma anche la congiunzione precisa di Giove a Saturno nel segno dell’Aquario che evidenzia una fase di attivismo. Questo in particolare se siete nati in agosto. L’azione propizia del cielo si fa sentire sull’affettività che si nutre di contenuti profondi e durevoli. Ad avvertire i maggiori influssi benefici saranno i nati dal 24 di agosto al 2 di settembre, sui quali, a prescindere dall’essere o no in coppia, possono determinarsi interrogativi su cosa si è ottenuto in questa fase dell’esistenza: un bilancio positivo, che interesserà tutte le età. Germogliano sentimenti nuovi, profondi e durevoli come più piace alla natura schietta e autentica della Vergine: bandite le passioni cieche, i pericolosi incendi dei sensi, tutto sarà più armonico e razionale. Un discreto afflusso di denaro vi permette di pensare agli acquisti natalizi con spensieratezza disinvoltura e un pizzico di divertimento.

Il Sole entra nel segno del Capricorno dando inizio alla fase centrale dell’inverno. È questa la giornata del magico solstizio d’inverno che vi vede in uno stato ottimale per quel concerne l’umore e la forma fisica. Una Venere sorridente dal segno amico del Sagittario vi consente di trovare delle soluzioni concordate per ogni questione piccola e grande sorga nel quotidiano, specie se festeggiate il compleanno in settembre. Giove e Saturno si congiungono nel segno amico dell’Aquario. Nella vita privata emerge la volontà di dare più profondità ai sentimenti che saranno vissuti in forma sobria, misurata, senza grandi manifestazioni esteriori. Lieve aumento del senso di potere sulla persona amata, specie se siete nati dal 24 di settembre al 3 di ottobre. Fate attenzione a non diventare, senza volerlo, autoritari: lasciate sempre spazio all’altro, fate sì che esista una porta aperta al dialogo. Siete presi dalla frenesia delle spese natalizie? Giove positivo specie se siete nati in settembre vi invita a non esagerare e a mettere in campo una delle vostre qualità migliori: la selezione.

È giunta la giornata del magico solstizio d’inverno, quando la notte è molto più lunga del dì. Il clima generale di questa giornata è gaudente, ma anche teso alla conquista di risultati concreti. Malgrado l’atmosfera di pre-vacanza, c’è ancora un’ansia febbrile per la conclusione degli impegni. La congiunzione Saturno – Giove - Aquario vi fa essere un po’ svagati e disorganizzati, ma ogni tanto può succedere. Toccati dal favore del Sole nel segno del Capricorno, per il momento i nati dal 24 ottobre al 2 novembre avvertiranno la necessità di un amore solido al loro fianco. Ritorna la voglia di impegnarsi e dedicarsi al partner, oppure di avventurarsi, con la tattica del rischio calcolato, tipica scorpionica, in storie difficili. Il tutto portato comunque avanti con un mirabile autocontrollo. Non riuscite oggi a interagire nel gruppo di lavoro, a trovare elementi di accordo con gli altri. Mettete per il momento da parte eventuali progetti che prevedano il confronto e dedicatevi ad altro.

Evento della giornata è il solstizio d’inverno, determinato dall’ingresso del Sole nel segno amico buon vicino del Capricorno. Il luminare attivo, diurno, maschile dello Zodiaco, vi regalerà buonumore e voglia di condivisione. In cielo splende la prodigiosa congiunzione Saturno – Giove. L’atmosfera della giornata è euforica, avvertite un desiderio di condivisione, di poggiare i piedi per terra. La presenza del Sole, Giove e Saturno nell’Aquario, instaurano una base propizia per i sentimenti, specie se siete nati in novembre. Si delinea un’aria di profonda comunione degli interessi della coppia, anche d’ordine materiale e pratico. Nelle storie d’amore neonate i sentimenti saranno prontamente contraccambiati. Siete dotati della capacità di risolvere abilmente le situazioni esterne al legame, per esempio inerenti alle rispettive famiglie d’origine. Autocontrollo e serenità di giudizio vi serviranno per non farvi scalfire da alcune piccole baruffe che si determineranno tra colleghi piuttosto nervosi. Il temperamento razionale che vi anima vi permetterà di astenervi saggiamente dal fare commenti.

Vero evento del giorno, il magico solstizio d’inverno che avviene sempre nel vostro segno. Nel momento in cui la notte è la più lunga dell’anno e la giornata la più corta, voi potrete sperimentare la forza del rinnovamento e della rigenerazione. Oggi il pianeta della fortuna, Giove, si congiunge a Saturno nel segno buon vicino dell’Aquario, consentendovi di iniziare a porre le basi per diversi successi sotto tutti i punti di vista. Agite in favore del vostro amore con la solita determinazione e la sicurezza in voi stessi che non vi abbandona mai. Oltre a Giove anche Saturno, Nettuno e Plutone sono al vostro fianco e lavorano per voi, specie se siete nati nella prima e seconda decade. Come vivono i ragazzi del Capricorno il transito di Plutone nel loro segno? Spiccheranno il volo dal nido e si inseriranno agevolmente in prime esperienze lavorative, specie se nati nella terza decade. Chi sceglierà di fare l’imprenditore, il dentista, il chirurgo, avrà l’occasione di emergere ed affermarsi fino alla bellezza del 2024. Per tutti, facilitati la speculazione mentale, la ricerca, il rigore logico.

Avvenimento astrologico della giornata è il magico solstizio d’inverno, con l’ingresso del Sole nel segno del Capricorno. In questo momento la notte è la più lunga dell’anno, il giorno il più corto. Ma l’evento davvero sensazionale per voi è il crearsi della congiunzione Giove - Saturno proprio nel vostro segno: avviene all’incirca ogni sessant’anni. È possibile che ci sia un clima di gioia, di divertimento, di volontà di raggiungere risultati pratici con slancio euforico, specie se siete nati dal 21 al 25 gennaio. Venere nel Sagittario vi allieta e promette momenti felici con la persona che avete accanto. L’improvvisa sorpresa di un viaggio breve, da fare in coppia, vi rende elettrici. Vi immergerete nei febbrili preparativi, nell’organizzazione pratica di ogni dettaglio. Urano è ancora dissonante dal segno del Toro, specie se festeggiate il vostro compleanno in gennaio, e può provocare qualche malumore nell’ambiente dei conviventi. Niente paura. Il vostro temperamento leggero e capace di stemperare con battute ad effetto e un senso dell’umorismo provvidenziale consente di aggiustare e riequilibrare i rapporti.

Si determina oggi il magico solstizio d’inverno in un segno per voi propizio: il Capricorno. In questo segno è ospitato anche Mercurio che forma una serena e quanto mai benefica congiunzione. Aleggia uno spirito di contentezza, un desiderio di benessere, di concordia in famiglia, specie se siete nati in febbraio e nei primi giorni di marzo. Nella vostra fortissima affettività si assisterà ad una fase di gioia, di serenità stabilizzata che consentirà un’ulteriore evoluzione felice delle esperienze sentimentali. Per chi è in coppia, svolte concrete promettono acquisti di beni immobili che migliorano la convivenza. Non si esclude la progettazione di un matrimonio per i Pesci che festeggino il loro compleanno nella prima e nella seconda decade. Come vivono i ragazzi, gli studenti del segno, il transito attuale di Urano? Sarà un periodo molto costruttivo fino al 2026 per chi si dedica agli studi, importante per l’approfondimento di argomenti scientifici, artistici, creativi. Grande successo per i ricercatori che nascano nella seconda e terza decade. Favoriti anche coloro che intendono avvicinarsi allo studio da autodidatti.