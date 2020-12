Oroscopo di oggi 19 dicembre scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 19 dicembre.

Evento del giorno è l’ingresso di Giove in Aquario segno per voi favorevolissimo. Venere nel Sagittario gratifica i nati in marzo dando loro un irrefrenabile desiderio di avventura se sono single. Dedichiamo questa giornata alla salute alimentare. Dovendo capire quali sono i sali minerali necessari al vostro segno e la loro reperibilità, scopriamo che per l’Ariete è necessario il fosfato di potassio che troviamo nelle barbabietole, nel sedano, nella lattuga, nel cavolfiore, negli spinaci e infine nel crescione.

Avvenimento del giorno è l’ingresso di Giove, vostro governatore per esaltazione, nel segno nemico amatissimo dell’Aquario alle 14 e zero 8 per la precisione. L’ingresso della Luna nel segno dei Pesci costituisce un portentoso apporto della fortuna in amore. Dedichiamo questo piccolo spazio astrologico alla nostra salute e vediamo quali sono i sali minerali necessari al vostro segno e la loro reperibilità negli alimenti. Per il Toro è necessario il solfato di sodio. Lo troviamo negli spinaci, nei cetrioli, nei cardi, nelle verze, nei ravanelli; per la frutta negli ananas e nella papaia. Infine anche nelle umili ma preziosissime cipolle.

Evento strepitoso è l’ingresso del pianeta del benessere, della gioia di vivere, dell’ottimismo, della fortuna nel segno amico fedele dell’Aquario alle 14. Luna e Venere, dai Pesci e dal Sagittario vi danno qualche blocco sentimentale, ma niente paura: il futuro sentimentale che avete davanti è radioso. Dedichiamo questo spazio a salute e benessere in questa giornata. Quali sono i sali minerali necessari al vostro segno e che possiamo reperire in alcuni alimenti? Per voi Gemelli il cloruro di potassio. E per quanto concerne le vitamine quali sono quelle indicate per il vostro segno? La B2 e la C.

Esce dopo più di un anno dal Capricorno vostro segno contrapposto Giove e l’orizzonte si sgombra dalle nubi. Urano e Nettuno continuano a rinnovare la vostra dimensione emotiva, specie se siete nati nella prima e nella seconda decade. Quale è il sale minerale che serve al meglio per il vostro organismo in base alle necessità del Cancro? Il fluoruro di calcio. Per le vitamine, invece, quali si richiedono necessarie per un vostro fabbisogno completo? La A e la E.

Accadimento che vi tocca da vicino l’arrivo di Giove nel segno nemico amatissimo dell’Aquario alle 14 e zero 8. Venere Sagittario insieme a Marte in Ariete rende il vostro cielo amoroso esplosivo. Dedichiamo questo spazio oggi alla salute, suggerendo quali sali minerali e vitamine siano necessari al segno del Leone. Il sale minerale è il fosfato di magnesio. Vediamo ora di quali vitamine il Leone ha bisogno per un corretto benessere. Si tratta della C e della D.

Esce Giove dal segno del Capricorno ed entra in un punto dello Zodiaco per voi neutro: l’Aquario. Siete un segno che non si entusiasma troppo di fronte anche agli stessi successi che state mietendo. Riserviamo questo spazio alla cura del benessere e alla salute con l’alimentazione. Quale è il sale minerale per un corretto fabbisogno, un’integrazione per le caratteristiche dell’organismo della Vergine? Il solfato di potassio. E per quanto riguarda le vitamine, quali sono necessarie alle caratteristiche organiche del vostro segno? La A e la B6.

Entra a darvi una boccata d’ossigeno Giove nel segno amico fidato dell’Aquario oggi alle ore 14 e 08 e questo è per voi un grande evento astrologico. Venere in Sagittario vi guarda benevola, mentre Marte in Ariete vi provoca. Dedichiamo una finestra all’argomento salute e alimentazione quest’oggi, osservando quali sono i sali minerali e le vitamine necessarie per il vostro benessere. Per quanto riguarda il sale minerale per la Bilancia si rivela essere il solfato di sodio. Per quanto riguarda le vitamine quali sono quelle di cui necessita il vostro organismo? La B5 e la E.

Giove entra nel segno nemico amatissimo dell’Aquario e vi rimane da ora fino al 14 maggio 2021, poi da agosto a dicembre sempre dello stesso anno. Venere dal buon vicino Sagittario favorisce il vostro gusto per l’avventura specie se siete nati in ottobre. Ci concentriamo sull’argomento alimentazione e salute questa giornata, guardando quali sono i sali minerali e le vitamine che provvedono meglio al fabbisogno dello Scorpione. Il sale minerale del segno è il solfato di calcio. Quali sono invece le vitamine previste per lo Scorpione? La C e la E.

Il vostro governatore ideale, Giove, entra nel segno amico dell’Aquario e vi resta circa un anno per tutto il 2021 con qualche interruzione da maggio e luglio. Godete del supporto combinato di Marte in Ariete e di Venere che transita proprio nel vostro segno del Sagittario. Dedichiamo questo spazio all’argomento alimentazione e salute rintracciando quali vitamine e sali minerali sono necessari per il fabbisogno del vostro fisico. Il vostro sale è il silicio. Quali sono invece le vitamine che servono per il fabbisogno del Sagittario? La A e la B5.

Fugge Giove dal vostro segno, vi ha tenuto compagnia per più di un anno e si sistema nel segno adiacente dell’Aquario fino alla fine del 2021. Non badate a qualche lieve scaramuccia che Marte, dal segno dell’Ariete potrebbe provocarvi se appartenete alla terza decade. Ritagliamo un piccolo spazio dedicato all’alimentazione salutare quest’oggi. Quali sono i sali minerali di cui il Capricorno ha bisogno? Quali le vitamine essenziali? Il sale del segno è il fosfato di calcio. Le vitamine del segno sono invece la C e la D.

Il pianeta della fortuna, del benessere, della gioia di vivere e dell’armonia, Giove, ritorna dopo 12 anni in Aquario! Vi godete l’appoggio del pianeta dell’amore, Venere, che transita in ottima posizione nel segno del Sagittario e vi gratifica se siete nati in gennaio. Di quali vitamine e di quali sali minerali avete bisogno per ottenere un completo e perfetto benessere? Per quanto riguarda il sale minerale è il cloruro di sodio. Quali sono le vitamine dell’Aquario invece? La B12 e la C.

Il benefattore dello Zodiaco, Giove, cambia segno ed entra nel vostro buon vicino Aquario. Non vi abbandonate oggi ad atteggiamenti sospirosi o peggio malinconici. Apriamo una piccola finestra su salute e alimentazione e evidenziamo quali sono vitamine e il sale minerale che corrisponde ai Pesci facendo bene a una corretta regolazione e fabbisogno del suo organismo. Per quanto riguarda il sale minerale del segno è il fosfato di ferro. Le vitamine di cui il segno ha bisogno sono invece la A e la E.