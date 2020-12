Agenda 2021: giornaliera e settimanale, 10 idee per i regali di Natale

Una selezione di dieci tipi di agende, giornaliere e settimanali, ideali come regalo di Natale per amici e familiari e, perché no, per sé stessi

Optare per un’agenda come regalo di Natale consente di combinare utilità e fantasia. Non servirà far altro che studiare attentamente lo stile della persona che riceverà l’agenda, per capire che tipologia faccia al suo caso. Ecco alcuni consigli per l’acquisto da prendere in considerazione.

Agenda Peanuts LaFeltrinelli propone un’agenda settimanale Moleskine al costo di 24,90 euro. Si tratta di un’agenda settimanale della Moleskine. Una Limited Edition in versione Peanuts. Il regalo ideale per gli amanti di uno dei brand più famosi del mondo della cancelleria, così come dei fumetti dedicati a Snoopy e i suoi amici. Si tratta della versione 2020-21, che copre un arco di 18 mesi.

Agenda Maxi IBS propone un’agenda giornaliera Legami al costo di 25,95 euro. Un’agenda dalle grandi dimensioni e dallo stile intrigante e professionale, in blue tweed, ma disponibile anche in altre colorazioni. Ideale per chi intende distinguersi e, al tempo stesso, poter sfoggiare un’agenda ideale sia per l’ambiente lavorativo che per quello privato.

Agenda Slim IBS propone un’agenda settimanale Letts al costo di 17,96 euro, invece di 18,90 euro. Si tratta di un’agenda del noto marchio Letts, decorata con la bandiera del Regno Unito, proposta in una colorazione meno vivace e più elegante. Un elemento utile nell’arco della settimana, dalla forma ridotta rispetto ai modelli classici, così da trovare spazio in qualsiasi borsa, valigetta o zaino.

Agenda Planisfero IBS propone un’agenda settimanale Paperblanks al costo di 16,00 euro. È un’agenda da 18 mesi, 2020-21, settimanale orizzontale della Paperblanks. Il formato è mini, così da trovare spazio ovunque facilmente. La copertina è davvero unica, con un planisfero decorato in maniera artistica.

Agenda smart IBS propone lo Smart Writing Set di Moleskine a 149,00 euro. Agende e taccuini del futuro (o per meglio dire del presente) devono necessariamente comunicare con i nostri smartphone, tablet e desktop PC. Chi non voglia rinunciare a un oggetto cartaceo, non sostituendolo dunque con un’app, potrà scrivere comodamente sulle pagine Moleskine digitalizzate, sfruttando l’apposita Pen, per poi vedere il tutto automaticamente salvato sul proprio dispositivo.

Agenda Me contro Te Mondadori propone un diario scolastico Me contro te al prezzo di 14,15 euro invece di 14,90 euro. Le agende non vengono utilizzate soltanto dagli adulti. Anche i bambini ne hanno bisogno e si tratta dei diari scolastici. La versione di Me contro te farà di certo felici tutti i fan del celebre duo di YouTube.

Agenda Militello Mondadori propone il diario scolastico di Cristiano Militello al prezzo di 15,20 euro invece di 16,00 euro. Un diario scolastico tutto da ridere, che raccoglie il meglio dei folli cartelli individuati da Cristiano Militello durante i suoi servizi per “Striscia La Notizia” e non solo. Un’agenda da 16 mesi, 2020-21, che regala sorrisi grazie a più di 400 foto.

Diario Sfera Ebbasta LaFeltrinelli propone un diario scolastico di Sfera Ebbasta al prezzo di 18,00 euro. Si tratta di una Limited Edition dei diari scolastici Comix, ispirato in questo caso al celebre trapper Sfera Ebbasta. Un’agenda 2020-21 da 16 mesi, arricchita da pagine scritte e illustrate dal cantante.

Diario Comix LaFeltrinelli propone un diario scolastico Comix al prezzo di 17,00 euro. Si tratta di un’agenda mini per uso scolastico della Comix, con copertina Variant rispetto a quella standard. Uno dei marchi più noti per quanto riguarda i diari, che garantisce qualche sorriso in classe.

Diario Stranger Things IBS propone un diario scolastico Stranger Things al prezzo di 18,00 euro. Si tratta dell’edizione speciale della Panini, che mostra un diario totalmente ispirato alla celebre serie Netflix “Stranger Things”. Formato medium e tante foto, scritte e stickers per veri fan dello show.