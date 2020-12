Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 dicembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 dicembre.

Giornata molto positiva specie da un punto di vista emotivo e familiare. Nel campo professionale invece possono esserci difficoltà che riuscite però a superare con la solita grinta. Venere e il Sole benefici innalzano i vostri entusiasmi in campo sentimentale. Le nuove storie d’amore prendono il volo, specie se siete nati nella prima decade. I single si preparano ad avvincenti e appassionanti incontri, in cui sperimenteranno la voglia di rischiare e di mettersi in gioco. I segni con cui vi potreste relazionare ottimamente sono Leone, Sagittario, Toro, Scorpione e Capricorno. Più difficili gli incontri con la Bilancia, la Vergine, i Pesci, segni non proprio in sintonia quest’oggi con le vostre esigenze. Saturno, Plutone e Giove vi remano contro: non vedete l’ora di andare in vacanza per le feste natalizie. Per il momento pazientate e non vi innervosite più di tanto se capi e colleghi non si trovano proprio in sintonia con voi. In special modo se festeggiate il vostro compleanno nella prima e nella terza decade.

Quadro della giornata dicembrina molto bello, addirittura esaltante. Ottimo il clima familiare come vuole Saturno per qualche giorno in Capricorno, vivificato da un senso di completezza e di armonia, specie se siete nati nella terza decade. Splende in cielo una rara e fortunata combinazione tra Luna e Urano che intercetta il vostro segno. I sentimenti sono al top oggi, ma dovete mettere un freno alla possessività, in agguato specie se siete nati in maggio. I più fortunati in assoluto sono i nati in aprile. Gli accordi che oggi il vostro segno può realizzare da un punto di vista sentimentale e passionale sono con il segno dell’Ariete, del Cancro, dello Scorpione, del Capricorno e dei Pesci. Quelli da cui tenersi un po’ alla larga sono invece Gemelli, Leone, Sagittario, Aquario e con lo stesso Toro per via di una monotonia che potrebbe colpire la coppia. La fatica non vi pesa oggi in ufficio. Lavorare è bello, le conferme della vostra bravura vi giungono costanti. Giove e Saturno, i pianeti protettori del Toro, sono vostri alleati.

Il profilo dei transiti odierni è discreto, fate attenzione solo in famiglia a rispettare tutti gli impegni previsti. Venere infatti viaggia in orbita dissonante dal segno del Sagittario e può provocarvi lievi seccature. La configurazione generale vi porta novità entusiasmanti che vi accendono spingendovi allegramente verso il flirt, specie se siete nati nella terza decade. Attenzione invece se siete nati nella seconda decade: un’eccessiva sicurezza vi spinge a procedere come un vero e proprio carro armato per le vostre conquiste amorose. Sappiate essere più leggiadri: non vi sarà difficile, dato il vostro carattere volatile. Vi trovate particolarmente bene oggi con i segni vostri fratelli, ovvero con la Bilancia e l’Aquario, appartenenti all’elemento Aria. Non sono neanche male i rapporti con la Vergine, lo Scorpione, il Capricorno e i Pesci. Da tenere a bada invece o rinviare a un momento migliore i rapporti con Ariete, Toro, Leone, Sagittario, gli stessi Gemelli. Tenete testa a una situazione complicata in ufficio riuscendo a sbrogliarla e a portarla verso una rapida soluzione. Vi sentite soddisfatti di voi stessi, specialmente se siete nati nella prima decade.

La vostra madrina ideale, Venere, transita in posizione neutra ma felice dal segno del Sagittario, proponendo un’atmosfera familiare serena. Ricordate però che la Luna, Saturno, Giove e Plutone continuano a remarvi contro, ancora per poco, dal segno del Capricorno. Attenzione dunque anche e soprattutto in famiglia a non urtare, in modo involontario, nessuno. Sentimenti condivisi e aria di tranquillità costellano la vostra vita affettiva di questa giornata di metà dicembre. Se avete una relazione di lungo corso assaporate le gioie delle memorie da condividere assieme. Grandi successi per i single nati a luglio. I segni dello Zodiaco con cui meglio vi potrete relazionare sono Toro e Vergine, Leone, Bilancia, Scorpione. Il vostro segno preferito resta quello dei Pesci. Da evitare almeno in questo periodo l’Ariete, il Cancro stesso, il Capricorno. Qualche piccola scaramuccia sul luogo dove lavorate può portare la necessità di mediare. Ci riuscite benissimo grazie alla favorevole posizione di Urano nell’amico Toro. In maggior grado se festeggiate il vostro compleanno in giugno. Lavorate nella cultura, nel mondo della comunicazione e della bellezza? Successi artistici e conferme della bravura per i nati dal 7 al 12 di luglio.

Colorazione fausta alla giornata con molti pianeti in angolo favorevole che vi aprono a diverse novità entusiasmanti, in particolare in campo amichevole. Mercurio si trova nel segno del Sagittario e vi stimola a mettervi in mostra, a circolare negli ambienti più vari, a farvi conoscere e a entrare in contatto con persone nuove. Non perdete queste buone occasioni, in special modo se festeggiate il compleanno dal 29 di luglio al 5 di agosto. Sole e Venere, entrambi benefici, vi infondono una travolgente generosità che riversate sulla persona amata. Sarete ricambiati. I nati in luglio, con Urano in rapporto negativo dal segno affettivo del Toro, facciano attenzione a non essere possessivi. Quali sono i segni con cui andare più d’accordo sotto il profilo amatorio ma anche più spiccatamente erotico? Senz’altro i vostri amici appartenenti all’elemento Fuoco: Ariete, Leone e Sagittario. Quali invece i segni da cui, momentaneamente dovrete tenervi alla larga? Toro, Scorpione, Acquario. Giocherete una partita avvincente in ufficio. Vincerla non sarà difficile. Con relativa calma e sangue freddo riuscirete a sbaragliare gli avversari.

La Luna nel segno amico del Capricorno dipinge il quotidiano di un’aria più fresca e sopportabile. Il mondo dei rapporti familiari e amichevoli è per voi una magica oasi di pace in cui rifugiarvi. Il periodo è comunque molto bello e godibile per voi, ma si sa, si vuole sempre di più. Si desidera migliorare e voi vi state impegnando perché la vostra vita abbia una svolta. Urano e Giove assecondano le vostre ambizioni. Valori dissonanti nel segno del Sagittario possono provocarvi qualche lieve dissapore con la persona che avete accanto. Niente paura. In serata ogni piccolo screzio sparirà. Urano, Luna e Plutone lavorano per la tenuta delle vostre relazioni sotto tutti i punti di vista, in special modo se siete nati nella prima e terza decade. Con quali segni state meglio da un punto di vista amatorio in questo periodo? Con Toro, Cancro, Scorpione, Capricorno. Quali sono invece i segni da cui stare alla larga momentaneamente? I Gemelli e la vostra stessa Vergine, poi ancora il Sagittario e i Pesci. Gestite con un piglio di primordine una questione un po’ complicata che si è creata in ufficio. L’aiuto di competenze esterne sarà essenziale.

Diversi pianeti vi contrastano dal segno del Capricorno. Si tratta della Luna, Giove, Saturno e Plutone. È arrivato il momento in cui alcuni nodi sono giunti al pettine e vanno sciolti. E questo vale per tutte e tre le decadi del vostro segno, toccando vari ambiti della vostra esistenza. Sappiate essere decisi e procedete spediti su un’unica via maestra. All’occorrenza rischiando anche e mettendoci la faccia. Due pianeti nel segno del Sagittario, Venere e Mercurio aumentano il vostro charme. Ideale se volete arrivare a conquistare chi vi ha rapito il cuore, specie se siete nati nel mese di settembre. Quali sono i segni che in questo momento vi possono far battere il cuore e quali invece è preferibile tenere in disparte in questa fase? Toro, Cancro, Leone e Pesci fanno senz’altro al caso vostro. Ariete, Sagittario, Vergine e Aquario sono da frequentare adesso con più attenzione. Nel lavoro di squadra siete davvero impareggiabili. Lo dimostrerete anche oggi nel gestire una questione tra colleghi che devono mettere insieme le loro reciproche competenze.

Si registrano ancora oggi moti celesti sempre in deciso, favorevole transito rispetto al vostro segno. In particolare la Luna che è nel Capricorno e vi stimola a dare grande importanza ai valori familiari, specie se crescete bimbi ancora piccoli. I nati in ottobre stiano attenti a non fare passi falsi nei rapporti con la cerchia degli amici di sempre. Sintonia e partecipazione emotiva; un’alchimia erotica sempre speciale, intensa e non scontata: cos’altro chiedere a un rapporto d’amore che si rispetti? È quello che vi attende oggi. Favoriti i rapporti fissi o anche occasionali con il l’Ariete, il Toro, il Cancro, il Sagittario, il Capricorno, i Pesci. Più difficili e sotto la minaccia della noia i legami con lo Scorpione. Da tenere alla larga invece quelli con Gemelli, Leone, Aquario. Luna, Giove, Saturno, Plutone vi stimolano a volere di più in campo professionale. Specie se siete nati in novembre, è Plutone a darvi la mano più consistente per agire e sapervi far valere. Non demordete se avete una meta da raggiungere. Ora i transiti planetari sono davvero a vostro favore, con la sola eccezione di chi di voi festeggi il compleanno in ottobre.

Continua la scia delle giornate brillanti e appaganti sotto lo scettro protettivo di tre astri che vi appoggiano incondizionatamente: Venere, Sole e Mercurio. Il bell’aspetto celeste tra Luna e Urano pur senza toccare direttamente il vostro segno gioca positivamente di riflesso. Potrete cogliere “la prima mela”, se vorrete non essere più single, specie se appartenete alla prima e alla terza decade. Quali sono i segni con cui oggi vi potete intendere? Senz’altro i vostri compagni di Fuoco, l’Ariete e il Leone, cui possiamo aggiungere anche il vostro stesso segno del Sagittario. Nel vostro caso l’accoppiata Sagittario – Sagittario appare esente dalla noia che prende i segni simili che si uniscono. Gli amici fidati Bilancia e Aquario potrebbero fare al caso vostro, cui possiamo aggiungere anche i dialettici e complementari Gemelli. Con quali segni invece al momento è opportuno non incontrarsi? Il Capricorno e lo Scorpione. La vostra indubbia bontà d’animo vi consente di mettere accordo tra due colleghi che non si stavano capendo e rischiavano di litigare. Chiudete la giornata in ufficio con serena soddisfazione.

Girotondo dei transiti esaltante in questa giornata di metà dicembre. Sappiate riconoscere la vostra fortuna, perché non sempre la dea bendata passa e vi favorisce come sta facendo in questo momento. In special modo per i nati nella prima decade, che ricevono il doppio appoggio celeste della Luna, in congiunzione nel loro segno e di Urano nel Toro, in aspetto magnifico. Atmosfera serena e rilassata nel vostro ménage di coppia, dove potete trovare il momento giusto per organizzare una prossima vacanza. I nati nella seconda decade vedono giungere a compimento le loro iniziative amorose. Quali i segni con cui vi potete intendere e avere la benedizione degli astri? In questo momento il vostro carisma è così intenso da potervi far catturare chiunque, ma i vostri prescelti sono i due segni di Terra Toro e Vergine, immediatamente seguiti da Pesci e Scorpione. Più fatica dovrete fare (ma questo può non dispiacervi) nel conquistare i cuori di Ariete, Bilancia e Cancro. Un segno operoso e ambizioso come il vostro gode dei successi lavorativi che gli si stanno aprendo adesso. Solo Marte tra tutti i pianeti conosciuti vi rema contro. Approfittatene.

Orizzonte dei transiti abbastanza soddisfacente specie da un punto di vista familiare e sociale. Le amicizie sono sempre il punto forte nel cammino della vostra vita. Venere, Mercurio e Sole vi danno la forza per attivare lo spirito di condivisione e di inclusione amicale che c’è in voi. In modo più decisivo se siete nati nella prima e terza decade. La sensibilità e il tocco di delicatezza che possedete vi aiutano a risolvere e chiarire una questione lasciata in sospeso con la vostra dolce metà. È sempre Mercurio, nel segno amico del Sagittario, a collaborare per farvi giungere al successo di questa operazione. Vi relazionate oggi bene con i segni appartenenti allo stesso elemento di cui fate parte, l’Aria, i Gemelli e la Bilancia. Rischi di monotonia si presentano invece per l’accoppiata Aquario con Aquario. Una nuova collaborazione professionale, un collega venuto da fuori o assunto da poco fa passare la monotonia che respirate nell’ambiente di lavoro. Con grande leggerezza e un pizzico di senso dell’umorismo riuscite a far sentire a casa propria questo nuovo componente dello staff. Da veri figli di Urano e Nettuno avete la facoltà di intrattenere e di creare ponti.

Previsione astrale che mostra un cielo sereno – variabile, ma tutto sommato positivo. La Luna continua a spalleggiarvi con tutta la sua dedizione. Solo Venere oggi è in posizione contraria dal segno del Sagittario: attenzione ai rapporti familiari. Cercate di gestirli con la vostra consueta dolcezza e il carattere mite e conciliante che vi contraddistingue. Diversi pianeti che affollano il Sagittario rendono un po’ “combattuta” la vita affettiva, ma niente paura. Con la vostra affabilità ogni dissapore sparisce. E poi a voi piace un po’ di pepe nella relazione di coppia. Quali segni oggi vi si legano maggiormente? Senz’altro i vostri compagni di elemento, l’Acqua: il Cancro e lo Scorpione, cui possiamo anche aggiungere la Bilancia e il Toro. Tenetevi invece lontani da Leoni, Arieti, Gemelli. Un po’ più di caos in ufficio non vi spaventa. Siete capaci di navigare e governare molto bene il disordine. Accertatevi, tuttavia, che questo non mandi in tilt colleghi di lavoro meno abituati a trovarsi nel mare magnum delle tante incombenze. Voi riuscite poi a fare tutto, a portare a compimento ogni impresa, gli altri possono invece arrestarsi.