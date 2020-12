Dieci regali di Natale a meno di 20 euro

Une selezione di dieci prodotti diversi dei migliori marchi, per lui e per lei, con una caratteristica comune: il costo inferiore ai 20 euro. Per un dono bello e di qualità, con la giusta spesa

Per sorprendere con un bel regalo non è indispensabile spendere tanto. Con meno di 20 euro si possono trovare proposte adatte a tutti i gusti, dalla cura di sé alla cucina, dallo sport agli accessori. Eccone una selezione, per lui e per lei.

1 Aspira aria da vino con due tappi Kasanova propone un aspira aria da vino a 6,90 euro anziché 12,90 euro. Un oggetto utile per i pranzi e le cene di tutti i giorni, quando si apre una bottiglia di vino ma non la si termina subito. L’aspira aria da vino è dotato di due tappi dorati in abs e chiusura in silicone. Tramite la pompa interna, permette di estrarre l'ossigeno dalla bottiglia di vino per evitarne l'ossidazione. I due tappi in dotazione assicurano una conservazione ottimale per diversi giorni, grazie alla chiusura ermetica in silicone. I tappi possono essere lavati in lavastoviglie.

2 Cofanetto Hugo Boss Da Sephora il Confanetto Hugo Boss a 11 euro, anziché 13,90 euro. Un cofanetto da uomo in confezione regalo contenente Eau de Toilette Hugo Boss da 5 ml e il gel doccia della stessa fragranza da 50 ml. Hugo Boss è un classico dei profumi da uomo. Equilibrato da una nota di testa fresca e fruttata, ha sentori di geranio con accenti floreali speziati. La nota di fondo è affidata a legno di sandalo, cedro e vetiver.

3 Pallone da calcio Nike Sullo store online il pallone da calcio Nike Skills a 11,97 euro anziché 13 euro. Il classico pallone da calcio Nike Skills unisce qualità e prestazioni. Un oggetto ideale sia per l'allenamento sia per il gioco ricreativo, adatto a giocatori amatoriali e anche ai bambini. La grafica ad alto contrasto permette di seguire agevolmente ogni traiettoria.

4 Shaker Pro in metallo Myprotein propone il suo Shaker Pro in metallo a 13,99 euro. Un regalo perfetto per tutti gli sportivi e per chi segue un’alimentazione equilibrata. Lo Shaker Pro in metallo è un’alternativa agli shaker in plastica, per frullati omogenei. Realizzato in acciaio, è l’ideale per miscelare integratori fuori casa: dagli integratori per l'aumento del peso e le miscele proteiche, agli aminoacidi e alla creatina.

5 Cofanetto Mini Mist Trattamento Viso Mario Badescu Douglas offre la Collezione Mini Mist Cofanetto Trattamento Viso Mario Badescu a 14,96 euro anziché 19,95 euro. Un set di spray per il viso da viaggio o per la cura quotidiana della pelle. I Mini Mist si vaporizzano a piacere su viso, collo o capelli per una carica di freschezza post-makeup, per illuminare il trucco o per arricchire qualsiasi idratante. Il kit contiene quattro spray da 59 ml: ringiovanente e schiarente con aloe, erbe e acqua di rose; rinfrescante e riparatore a base di aloe, cetriolo e tè verde; illuminante e rilassante con aloe, camomilla e lavanda; energizzante e reintegrante con aloe, salvia e fiori d’arancio.

6 Zaino Adidas 23 litri Da Decathlon lo Zaino Adidas da 23 litri a 14,99 euro anziché 18,99 euro. Uno zaino unisex leggero e compatto, per portare con sé tutto ciò che serve durante la giornata, in occasione di una passeggiata o di un’escursione, così come al lavoro o in palestra. È dotato di tasca frontale e di porta borraccia laterale, con lacci regolabili a livello delle spalle. Realizzato in poliestere riciclato, nella parte inferiore è rinforzato per garantirne la durata nel tempo.

7 Cantinetta portabottiglie in legno chiaro BricoBravo propone una cantinetta portabottiglie in legno chiaro a 17,90 euro. Una piccola cantinetta da casa, per conservare fino a 16 bottiglie di vino. Realizzata in legno di colore beige, con un design essenziale che si adatta a diversi ambienti, misura 50 cm di lunghezza, 42 cm di altezza e 24 cm di profondità.

8 Charm con lavorazione openwork I Love You Uno charm di Pandora in argento con lavorazione openwork a 19 euro. Lo charm I Love You di Pandora, con lavorazione openwork, è realizzato in Argento Sterling 925. Il ciondolo, composto dalla frase I Love You, si può indossare al collo o al polso, per arricchire una catenina liscia d’argento o un braccialetto. Da solo, oppure insieme ad altri.

9 Agenda Moleskine 18 mesi settimanale Peanuts Da Libraccio l’agenda settimanale Moleskine Peanuts a 19,90 euro. La mitica agenda Moleskine in versione Peanuts, per gli amanti dei personaggi di Charles M. Schulz. L’agenda è un planning settimanali da 18 mesi. Sulla doppia pagina, l’intera settimana e un ampio spazio per le annotazioni. Con elastico, tasca laterale porta documenti, cartolina e segnalibro con i disegni dei Peanuts.

10 Borsa Bandoliera – Gioia – Carpisa Carpisa propone la Borsa Bandoliera – Gioia a 19,95 euro. La borsa bandoliera della linea Gioia di Carpisa ha uno stile raffinato e classico che la rende adatta a essere indossata in diverse occasioni: un passe-partout. Una borsa dal design semplice e sobrio, con forma rettangolare, chiusura a zip sulla parte superiore e tracolla regolabile. Disponibile in diversi colori: nero, beige e lilla.

Puoi vedere e acquistare tutte le offerte sui siti Kasanova, Sephora, Nike, Myprotein, Douglas, Decathlon, BricoBravo, Pandora, Libraccio, Carpisa