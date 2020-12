Estrazione Superenalotto di oggi 7 dicembre, ecco i numeri vincenti

I giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono un appuntamento fisso per milioni di persone. Ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20, vengono estratti i numeri. Una eccezione è stata fatta per martedì 8 dicembre, giornata festiva durante la quale non avvengono le estrazioni che sono state anticipate e posticipate a lunedì 7 dicembre per il Superenalotto e a mercoledì 9 dicembre per il Lotto e il 10eLotto.

"Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar”

Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocati, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Jackpot del Superenalotto del 7-12-2020: 73.300.000 €

Sono stati estratti i 6 numeri del 7 dicembre 2020 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.

La combinazione vincente è: 1 - 6 - 20 - 25 - 70 - 90

Il numero Jolly è: 89

Il numero Superstar è: 45

Il jackpot della prossima estrazione, del 10-12-2020 sarà di: 75.000.000 €

Prossima estrazione del Superenalotto: i numeri ritardatari

I numeri ritardatari del Superenalotto sono:

11 (manca da 75 estrazioni) - 66 (da 50) - 71 (da 42) - 72 (da 40) - 83 (da 40) - 42 (da 37)