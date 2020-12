Il 3 dicembre è il Free comic book day: fumetti gratis per un mese

L'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, si rinnova in una veste prolungata fino all'ultimo giorno dell'anno per venire incontro alle esigenze generate dalle misure ristrettive anti-Covid. Quattro gli editori aderenti, 230 le fumetterie. Ecco tutti i titoli disponibili gratuitamente fino a esaurimento scorte

Va in scena per il quinto anno consevutivo il Free Comic Book Day Italia. La giornata dei fumetti gratis, un'iniziativa di promozione del settore che coinvolge diversi editori specializzati, quest'anno durerà tutto dicembre per venire incontro alle necessità generate dalle misure di restrizione anti-Covid. Fino alla fine del mese si potrà dunque andare nelle fumetterie aderenti (qui l'elenco) e cercare la copia omaggio degli albi speciali con contenuti inediti che si vorranno scegliere tra quelli disponibili. Fino ad esaurimento scorte, infatti, le fumetterie aderenti all’iniziativa distribuiranno gratuitamente albi inediti pensati esclusivamente per l’evento e importanti preview di volumi in uscita nei prossimi mesi.

Un evento nato negli Usa

Il Free Comic Book Day (che è nato negli Usa nel 2001 ed è arrivato per la prima volta nel nostro paese nel 2016) coinvolge quest’anno quattro tra i principali editori di fumetti in Italia: Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Edizioni Star Comics e Saldapress. Una partnership che rafforza un’iniziativa che vede importanti team editoriali in prima linea per la promozione del fumetto.

Aderiscono 230 fumetterie

Sono oltre 230 le fumetterie che hanno aderito al Free Comic Book Day Italia pronte ad accogliere nel mese di dicembre, in piena sicurezza, tutti i lettori (qui la lista completa). Abbinata al Free comic book day Italia anche un'altra iniziativa patrocinata da Mini. Insieme ai loro albi, i lettori potranno ritirare gratuitamente in fumetteria una litografia della Nuova MINI Full Electric con i disegni del Velocista Scarlatto realizzata dal disegnatore italiano Carmine Di Giandomenico a Lucca Changes. La litografia conterrà un QR Code che rimanderà al sito ufficiale di Mini Republic, dove dal 9 al 24 dicembre si potrà cercare di vincere uno dei cinque buoni dal valore di 200 euro da spendere in fumetti sul sito ufficiale del gruppo Panini.

I titoli disponibili

Batman: Death Metal/Joker War (Panini Comics)

X-Men/Dark Ages (Panini Comics)

Sing "Yesterday" for me (Panini Comics)

Gli uomini della settimana (Panini Comics)

Topolino - Misteri e viaggi fantastici (Panini Comics)

Nick Raider (Sergio Bonelli Editore)

Sweet Paprika (Edizioni Star Comics)

Solo Leveling (Edizioni Star Comics)

Living Room Matsunaga-San (Edizioni Star Comics)

Red Border (Edizioni Star Comics)

Zero's Tea Time (Edizioni Star Comics);

Godzilla (Saldapress).

Fire Power (Saldapress).