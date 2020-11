Cyber Monday 2020, le 12 migliori offerte per abbigliamento e make-up

Non solo tecnologia. Anche nel campo della cosmesi e della moda sono diverse le offerte per celebrare il lunedì che segue il giorno del Ringraziamento: da Sephora a Nike, ecco alcuni degli store che presentano gli affari migliori

Sugli store online delle principali catene specializzate in prodotti di abbigliamento e make-up è già partito il Cyber Monday. Il Lunedì Cibernetico, nato per i negozi online quando il Black Friday era solo per quelli fisici, è atteso da tutti coloro che preferiscono fare acquisti dal proprio divano o per chi in questo momento si trova in zona rossa.



Scopri tutte le offerte e le curiosità sul Cyber Monday dedicato a make-up e all'abbigliamento su Marionnaud, Sephora, Douglas, Benetton, Guess, The Clutcher, Nike, Converse, Swarovski, Fiorella Rubino I prodotti di bellezza Ecco una selezione di tre prodotti in offerta presso i principali negozi specializzati in make-up e cosmesi

1. YVES SAINT LAURENT Touche Éclat High Cover Per il Cyber Monday, Sephora prevede il 25% su tutto il catalogo e il 30% per tutti prodotti con un prezzo da listino superiore ai 169€. Il Touche Éclat Hig Cover quindi beneficerebbe del 25% partendo da una base di 38,90€ Il Touche Éclat di Yves Saint Laurent è un vero must-have amato da chi vuole puntare sullo sguardo. È un correttore illuminante più coprente della sua versione classica, con un’alta concentrazione di pigmenti, un finish luminoso che uniforma il tono della pelle, dona un look perfettamente naturale.

Touche Éclat High Cover YVES SAINT LAURENT

2. FILORGA NCEF-REVERSE Marionnaud propone la crema multi-correttrice suprema della marca francese di cosemsi a 52,50€ con uno sconto del 50% rispetto aI 105€ di partenza.

Ideale per chi teme il passare del tempo ma anche chi vuole anticiparlo, rendendo la pelle più elastica prima che perda tono. Questa crema è un vero trattamento rigenerante che contrasta l’invecchiamento. Vellutata e avvolgente è ideale per pelli secche.

FILORGA NCEF-REVERSE

3. Opium Eau de Toilette Yves Saint Laurent Douglas mette in promozione l'iconico profumo dai toni speziali/orientali a 66,74€, nella versione 50ml, anziché a 88,99€ Il profumo risulta all'olfatto caldo e avvolgente. Il preludio fruttato e aromatico svela la struttura del prodotto, caratterizzato da una proposta di spezie che richiama l'Oriente e sprigiona un carattere sfiorito e voluttuoso. Un profumo adatto al periodo invernale.

Opium Eau de Toilette Yves Saint Laurent

Abbigliamento in offerta Di seguito una selezione dei capi in offerta presso i principali negozi specializzati di moda 4. Cappotto in lana e alpaca di Benetton L'azienda italiana propone in promozione un capo versatile a 83,30€ invece di 119€, grazie ad uno sconto del 30%. Il cappotto in lana e alpaca può essere usato anche come cardigan, sia per l'ufficio sia per la casa. Elegante ed essenziale è dotato di un'apertura a bottoni e presenta una lavorazione con giochi di punti. L'utilizzo di lana, alpaca e viscosa lo rende particolarmente caldo e adatto ai mesi invernali. Il cappotto è disponibile in diverse colorazione: Nero, Grigio, Bianco e Beige

Cappotto in lana e alpaca di Benetton

5. JEANS SKINNY STRASS by Guess Per il Cyber Monday, Guess mette in offerta l'intero catalogo al 20%. Tra i denim in offert anche i classici skinny che possono essere acquistati al prezzo di 71,92€ invece che 89,90€. Per un periodo limitato, inoltre, per le giacche viene applicato un ulteriore 20% di sconto.

Un capo classico, ma allo stesso tempo versatile, adatto ai look più disparati. Guess li propone nella versione cotone strecth, con vita media, gamba e fondo skynny. Il modello è classico e presenta 5 tasche, la chiusura è con bottoni e cerniera

JEANS SKINNY STRASS Guess

6. Trench Fiorella Rubino Lo store online dell'azienda lombardia offre tutto al 50% compreso il suo Trench a 69,50€ (prezzo di listino 139 euro). L'arrivo del freddo costringerà probabilmente a metterlo nell'armadio per qualche mese, ma acquistarlo in occasione del Cyber Monday consente un importante risparmio su un prezzo di catalogo che non subisce le mode. Il trench presenta coulisse in vita da regolare a piacere; bottoni per chiusura doppiopetto; maniche con pinces al fondo e nstri nello tessuto tessuto da annodare; fodera in tinta.

Due le colorazioni disponibili: beige e verde.

Trench Fiorella Rubino

Abbigliamento sportivo in offerta Ecco una selezione di alcuni capi imperdibili in offerta presso i principali negozi specializzati in sport 7. Nike Pro HyperWarm Lo store online del popolare brand sportivo propone in offerta dei pantaloni termici per la corsa scontati del 25%. Il prezzo al carrello è di 79 euro I tights Nike Pro HyperWarm offrono un caldo strato isolante, foderato in fleece per rimanere in movimento anche quando la temperatura scende. Sono adatti per la corsa ma anche per l'allenamento in casa o all'aperto. L'avvolgente design compression fit allontana il sudore per mantenere la pelle asciutta e il sostegno ideale per tutta la durata della sessione. Il colore è Nero/Bianco/Metallic Silver

Nike Pro HyperWarm

8. Nike Swoosh Icon Clash Tra gli altri capi in sconto sullo store online del brand c'è anche un pratico reggiseno sportivo a 26,25€ invece di 34,99€ Il design del bra Nike Swoosh Icon Clash è ispirato al Kintsugi, l'arte giapponese che consiste nell'utilizzo di oro liquido per la riparazione di oggetti in ceramica. Il reggiseno è morbido e liscio ed è dotato di un'imbottitura monopezzo rimovibile che non si sposta e non si piega, per un fit confortevole e affidabile.

Nike Swoosh Icon Clash

9. Extra High Platform Chuck Taylor All Star High Top Converse propone in offerta la classica Chuck Taylor rivisitata e in pelle a 70€ invece di 100€. La classica scarpa nata per il basket, è stata negli anni rivisitata. Questo modello è Ispirato ai look iconici delle girl band degli anni '90. La pelle premium dona un look elegante ed informale. Inoltre, quando piove, il piede non si bagna a differenza della classica versione in tela, rendendola ideale anche nei mesi più piovosi.



Chuck Taylor All Star High Top Converse

Gli accessori in offerta Non mancano gli sconti anche sugi accessori: ecco alcune delle offerte negli store online dei principali negozi di moda. 10. ZAINO IN PELLE DA DONNA - by NIKY Carpisa Per il suo zaino in pelle, Carpisa propone uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino. Il modello NIKY - disponibile nelle colorazioni rosa, nero e rosso - può essere acquistato a 69,95€, anziché 99,95.



Lo zaino da donna in vera pelle NIKY by Carpisa è una borsa dalla costruzione morbida, corredata da tasche funzionali realizzate in vera pelle. Dotata di bretelle regolabili e di chiusura magnetica con patta dai bordi curvi e coulisse interna. Dispone di due tasche laterali e una posteriore zippate al suo esterno, mentre al suo interno presenta tre vani, di cui uno con zip per i vostri accessori. Lineare e capiente, adatto a ogni tipo di look.

ZAINO IN PELLE - NIKY by Carpisa

11. EMILY BRACELET Swarovski Per il Cyber Monday, Swarovski propone il luminoso braccialetto a 66,50€ invece di 89€. Un braccialetto classico secondo lo stile Swarovki. La chiusura è dotata di una fibbia pieghevole, mentre il filo di cristalli trasparenti si distende su un elegante bracciale di argento rodiato. Un accessorio dal design curato e minimalista, ideale per tutte le amanti di braccialetti.

BRACCIALE EMILY Swarovski

12. DÉCOLLETÉ LOVE 85 MARRONE Jimmy Choo The Clutcher sul suo store online propone le scarpe del famoso stilista Jimmy Choo a 393€ invece di 525€. Le Décolleté a punta di Jimmy Choo sono un oggetto del desiderio per molte amanti della moda. In occasione del Cyber Monday, The Clutcher le mette in vendita con uno sconto del 25%. L'interno in pelle, il tacco a stiletto e la suola in cuoio le rendono adatte per integrare un formale look da ufficio, ma anche per una serata elegante.

DÉCOLLETÉ LOVE 85 MARRONE Jimmy Choo