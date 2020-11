Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 28 novembre.

Venere si mostra oggi variabile, ma per voi risulterà molto stimolante. Il Sole vi fa dare un consistente spazio alle emozioni, specie se festeggiate il vostro compleanno in marzo. Che abbiate una relazione stabile o un rapporto vissuto in maniera occasionale, avrete la possibilità di veder fiorire le emozioni e il trasporto emotivo. Giocate ad armi pari con un collega, che ha ingaggiato con voi una sfida per una “partita professionale” che vi sta particolarmente a cuore. Plutone vi rema ancora contro, specie se siete nati tra il 12 e il 16 di aprile, ma voi non demordete.

Configurazione planetaria che manifesta un po’ di alti e bassi, soprattutto nel privato. La Luna evidenzia la bellezza del vostro temperamento affettuoso, avvolgente, capace di riempire la vita della persona amata. Giove vi è costantemente alleato e vi dona una bella passionalità che spendete felicemente con il partner. Chi invece è single potrebbe non sentirsi pronto a cominciare una nuova storia. Dimostrate di essere “i primi della classe” in ufficio risolvendo un’incombenza lavorativa che aveva lasciato incerti i vostri colleghi e collaboratori.

Profilo dei transiti planetari che mostra per voi quest’oggi influssi variabili, ma tutto sommato positivi. La Luna non vi ostacola più, suggerendo di ascoltare le vostre emozioni. Il Sole però crea dubbi, provoca battute d’arresto e gioca un ruolo di freno razionalizzante e penalizzante dal lato affettivo. La vostra competenza e abilità nel contesto lavorativo non si discutono: siete persone di valore e conviene che i vostri avversari se ne facciano una ragione. Vi esprimete alla grande oggi in ufficio e le vostre quotazioni salgono vertiginosamente.

Previsione dei transiti che prospetta oggi una variabilità generale. Venere è in posizione benefica per il vostro segno in questa giornata di fine mese, specie se siete nati in giugno. Non darete peso eccessivo a qualche variazione d'umore, vostra o della persona che avete accanto. Qualche piccolo malumore passeggero vi prende comunque oggi in ufficio, più probabilmente se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 20 luglio. Niente paura, la vostra capacità di distrarvi e trovare poi la forza di ricominciare meglio di prima è alta

Lo Zodiaco vi prospetta una giornata molto soddisfacente. Siete appassionati e conquistatori e potete muovervi in base agli impulsi del cuore anziché seguire i dettami della mente. Guadagnate punti e fate consistenti passi in avanti nel vostro contesto lavorativo, in particolar modo se avete un’attività dipendente, mettendoci tutta la forza della vostra abilità e di un'innegabile competenza. Se svolgete una libera professione, invece, Marte vi aiuta a travolgere gli ostacoli per arrivare ai traguardi prefissati prima del previsto.

Moto dei transiti planetari discreto con alcuni pianeti, tuttavia, non proprio positivi per il vostro cammino. La Luna vi fa trovare quasi senza volerlo a giocare una partita amorosa in cui mettete alla prova il vostro carattere programmatore. Tutto questo in modo più netto e incisivo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 25 del mese di agosto al 9 del mese successivo di settembre. Attenti e diligenti, vi volgete verso un ottimo affare che vi viene proposto oggi da una persona competente e che vuole farvi ottenere importanti risultati.

Marte, Giove, Saturno e Plutone, in contrasto al vostro segno, non vi danno modo di vedere che qualcuno bussa oggi alle porte del vostro cuore. Nuovi amori potrebbero infatti sorgere; tuttavia al contempo i transiti planetari non danno la possibilità al vostro temperamento di esprimersi come normalmente fa quando è innamorato. Organizzate un piano d’attacco solidissimo per arrivare a tenere testa a una sfida che si crea all’interno del vostro entourage professionale, se svolgete una professione autonoma. Questo in special modo se siete nati tra il giorno 13 e il 20 del mese di ottobre.

Vi attende un nuovo giorno abbastanza positivo. Il vostro cuore si colma di gioia per una relazione d’amore che adesso sta andando davvero a gonfie vele. In una fase di decisa contentezza sono anche i single del vostro segno, che vedono arrivare conferme del loro fascino. Le abilità di cui siete dotati non si discutono. I pianeti, tutti in angolo favorevole rispetto allo Scorpione, hanno il potere di metterle in luce collaborando a esaltare la vostra bravura. Che abbiate abbracciato una libera professione, oppure che svolgiate un'attività dipendente, saprete mettervi in evidenza, senza peraltro comportamenti bruschi o poco corretti verso i vostri colleghi o i potenziali rivali.

Cielo abbastanza radioso, con piccole dissonanze che i discreti successi riescono a minimizzare del tutto. Il vostro spirito così entusiasta e caloroso vi permette successi amorosi. Marte, in questa giornata in splendida posizione, vi promette consistenti conferme del vostro slancio vitale avventuroso, con cui travolgete e potete conquistare i vostri attuali interessi sentimentali. La configurazione fa sì che i vostri piani d’azione siano vincenti anche sul lavoro, poiché guidati da mosse azzeccate e scelte condivise. Diverso il discorso se invece siete nati dal 9 al 12 di dicembre.

Una vivacità di spirito che vi rende simpatici è il biglietto da visita che esibite in questa giornata se siete single. Sarete invitati a vari eventi e troverete il modo di mostrare il lato espansivo di voi stessi, quello che spesso tendete a occultare. Piccoli “ostacoli del cuore” se siete in coppia aiuteranno invece a rafforzare ancor di più il legame sentimentale, a farlo crescere, specie se siete nati nel mese di gennaio. Qualche lieve screzio, che può verificarsi oggi in seno al gruppo di lavoro di cui fate parte, non vi deve destabilizzare più di tanto.

Scenario decisamente positivo per voi oggi. Una grande forza attrattiva vi arriva in dono. Lanciatevi pure in imprese amatorie che vi gratificano nello spirito e nella dimensione fisico-passionale. Siete in un momento importante di un’attività dove ci sono progetti in cui siete coinvolti in prima persona? Un Marte molto bello vi stimola ad agire, dandovi le giuste capacità e i mezzi per ottenere le conferme e i risultati che vi siete preposti. Tutto ciò ancor più se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 5 al 10 del mese di febbraio.

In arrivo un giorno sereno, malgrado il Sole oggi in contrasto con il vostro segno possa darvi momenti di lieve nervosismo, che gestite però benissimo. Aggiungete, con grande sapienza e leggerezza di tocco, in questa giornata la tenerezza (che mai vi fa difetto) all’ardore passionale nella vostra vita sentimentale. Risultate infaticabili, malgrado il vostro segno sia talvolta visto come pigro: se svolgete una professione libera, avete la possibilità di inserire il tocco distintivo della vostra personalità in ciò che fate quest’oggi, senza alterare più di tanto il decorso del vostro lavoro.