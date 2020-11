Oroscopo di oggi 23 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 23 novembre.

Una bella Luna nel segno dei Pesci vi fa viaggiare oggi sulla stessa lunghezza d’onda con la vostra dolce metà. Teneri e nello stesso tempo non gravati da sentimentalismi, capaci di lavorare per il benessere dell’altro, pur conservando la base di autonomia e la distinzione delle due personalità all’interno della vostra coppia, trovate il saggio punto di equilibrio che consente un’armonia complessiva. Sole e Urano stimolano in voi la proiezione verso progetti futuri da condividere con persone di fiducia. Se svolgete un’attività professionale indipendente, se siete imprenditori o svolgete un lavoro creativo, gli astri vi assistono potentemente dandovi le armi che vi ci vogliono per affermarvi ed emergere.

Impegni familiari possono temporaneamente distogliervi o tenervi lontani dal vostro amore, specie se avete da poco iniziato una relazione e godete di una giovane età. Se ci sono state recenti scaramucce non ci date più di tanto peso, sapendo che il ritrovare la vostra dolce metà sempre bendisposta è la vostra più grande soddisfazione. Vi pesa un po’ di stanchezza accumulata nei giorni scorsi e oggi non vedete l’ora di tornare a casa per recuperare in relax. La posizione della Luna nel segno dei Pesci vi fa dedicare più al tempo libero e all’espressione dell’ozio, ciò può condizionarvi e rallentare un po’ la vostra operatività.

Marte vi apre il cuore alle nuove emozioni. Sappiate accogliere i doni che vi arrivano dal cielo e non cedete alla vanità dell’Io. Vi trovate a gestire il vostro lavoro in maniera impareggiabile, da grandissimi professionisti del mestiere. Anche Urano, pianeta eminentemente tecnico e pratico vi spalleggia e dal segno amico e buon vicino del Toro, facendovi trovare soluzioni inventive che sorprenderanno prima di tutti voi stessi. Questa ipotesi previsionale è più valida se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 22 al 25 del mese di maggio.

Il cuore ritorna a battere con la Luna in Pesci e Venere in Scorpione e vi costringe a dedicarvi alla vita sentimentale con più impegno e dedizione. Nettuno è il pianeta che vi dona un carisma di primordine, per conquistare chi, di recente, vi ha fatto dono di risvegliare le emozioni sopite in voi. Organizzazione mentale e capacità di tenere in mano la situazione con piglio direttivo: questo vi donano oggi i pianeti, in particolare Urano dal segno amico del Toro. Il tutto con più incisività se festeggiate il compleanno dal giorno 26 al 30 del mese di giugno.

Mercurio e Venere, Urano e Sole vi guardano imbronciati quest’oggi e non sempre vi fanno sentire in piena forma nel vostro ménage di coppia. Se qualche divergenza si presenta tuttavia, niente paura, si tratta solo di piccole incrinature passeggere, che si ricomporranno facilmente nei giorni seguenti. Sappiate per il momento pazientare e non lasciatevi frastornare dall’emotività, in special modo se festeggiate il vostro compleanno nel mese di luglio. È possibile si verifichino contrarietà, dissapori, screzi, sia pure di poco conto nell’ambiente di lavoro, ma riuscite a minimizzare il tutto benissimo. Fate attenzione soprattutto a come gestite e tenete i rapporti e non alzate i toni delle eventuali polemiche che partano da ambienti vari.

Profilo di questa giornata di novembre discreto, malgrado alcune negatività di poco conto. Plutone, Saturno e Giove, tutti in Capricorno, si dispongono in varie gradazioni di influenza, in aspetto benefico e fanno sì che il livello del desiderio in voi si alzi considerevolmente. Giove in angolatura astrologica favorevole vi spinge a qualche azzardo. Attenzione a come vi muovete, specie se svolgete un’attività autonoma. Se siete nel campo della comunicazione, del commercio e della vendita, vi servite di persone di primordine, di maestranze che vi offrono la loro bravura e una competenza di provata esperienza: i risultati che otterrete saranno davvero straordinari.

Sperimentate un momento decisamente positivo per i sentimenti. Il Sole vi avvicina alla vostra dolce metà con particolare dedizione, intensità e calore. Le vostre grandi capacità di coordinare e di mettere l’accordo sono magnificate al massimo quest’oggi. Se fate una professione che si occupa appunto di società, di comunicazione, di relazioni col pubblico, avrete l’occasione di ottenere ottimi successi. Questa caratteristica in maggiore evidenza se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 28 del mese di settembre al 6 del mese di ottobre.

Quadro dei corpi celesti molto radioso ancora, specie sotto il profilo emotivo – erotico. È possibile, tuttavia che ci sia qualche deviazione di percorso da quella che era l’organizzazione iniziale dei piani con la vostra dolce metà. Malgrado la generale positività, una momentanea stanchezza vi può interessare oggi in ufficio, ma niente paura: si tratta di un accumulo di attivismo che avete avuto negli ultimi giorni e ora si può far sentire di più. Ne avvertirete gli effetti principalmente se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 27 del mese di ottobre al 5 del successivo mese di novembre. La sera arriva abbastanza propizia per farvi smaltire lo stress da superlavoro e per ristorarvi adeguatamente dalle fatiche passate.

Marte, Venere, Giove e il Sole vi donano l’energia per conquistare chi avete puntato da tempo e ha colpito il vostro cuore. Non vi fate limitare da timidezze, esitazioni, analisi, che potrebbero alla fine farvi desistere dall’impresa. Andate avanti quasi mettendo in moto la vostra ideale carica di cavalleria, senza timore di fallire. Capacità di attenzione e lucidità sono alla vostra portata. Mercurio e Saturno vi aiutano a gestire mirabilmente la vostra vita lavorativa. Marte vi dona capacità espressive e comunicative nonché una velocità nell’esecuzione notevolissima. Plutone, invece, è ospitato nel segno buon vicino del Capricorno e esalta le qualità della razionalità sempre vivida, pronta e efficiente, specie nel tenere presente dati e risultati acquisiti.

Giove e Plutone in tandem, si occupano di darvi una forza di fascino persuasivo e di appeal erotico che non ha rivali, specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. Attenzione costante a quel che si svolge attorno a voi tanto da non farvi mai scappare nulla con lucida percettività: queste sono le caratteristiche fornitevi oggi da Nettuno. Non vi lasciate trascinare questa giornata in provocazioni o sfide. Una lieve dissonanza da Marte nel segno dell’Ariete potrebbe manifestare questo tipo di situazione, in particolare se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 5 al 10 del mese di gennaio.

Oltre alla Luna positiva, avete anche Marte e Giove che, tra Ariete e Capricorno, innalzano potentemente il vostro fascino e vi rendono irresistibili. È possibile che questa giornata, se vivete una relazione fissa e stabile, vi sentiate in totale sintonia con la persona amata e possiate viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda. Il lavoro d’equipe è quello dove rendete meglio e la dimensione dove date il massimo, anche in termini di estro e di creatività. La Luna, sempre in angolo benefico per voi oggi, amplifica queste doti, per tutti e trenta i gradi dell’Aquario e per qualsiasi professione siate chiamati a svolgere.

Marte e Plutone sono in ottimo aspetto per il vostro segno, specie se siete nati dal giorno 7 al 16 del mese di marzo. Se siete in cerca dell’anima gemella potrete in questa giornata contare sull’appoggio di queste due forze celesti per farvi valere. Nettuno insieme alla Luna in transito di congiunzione nel vostro segno specie se appartenete alla seconda decade vi aiuta a lavorare bene, specie se siete artisti, se fate una professione indipendente o se siete imprenditori. Alcuni sogni che avete messo nel cassetto tempo fa, potrete adesso cominciare a tirarli fuori e riuscire a capire come farli realizzare.