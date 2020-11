Black Friday, origini e significato

Novembre è agli sgoccioli, il che significa che si avvicina il Black Friday. Il "venerdì nero" è una ricorrenza non scritta dedicata agli amanti dello shopping di tutto il mondo. Online oppure offline, il Black Friday è un giorno in cui in tutto il mondo si mette in coda fisicamente o virtualmente per accaparrarsi le migliori offerte sul mercato (facendo attenzione a evitare le truffe). Questa usanza americana ha contagiato anche la Vecchia Europa, Italia compresa. Neanche il Covid-19 ha fermato questa tradizione commerciale, attesa per venerdì 27 novembre. Ecco le origini e il significato del Black Friday.

Cos'è il Black Friday

Dopo la festa del Ringraziamento (che viene celebrata nel venerdì precedente), il Black Friday è uno dei giorni più importanti del calendario statunitense. Il significato di Black Friday è letteralmente “venerdì nero”. Questo giorno segna tradizionalmente l'inizio del periodo di shopping natalizio. Per l'occasione, i negozianti sono disposti a offrire sconti molto convenienti. Il principio è questo: 24 ore di sconti, spesso anticipati nei giorni precedenti e prolungati in quelli successivi. Nel corso degli anni sono diventate famose le code chilometriche fuori da negozi come Walmart, negli Stati Uniti. Oggi però molte promozioni sono attivate online.

Black Friday: le origini

Il Black Friday nasce nel 1924 grazie all'intuizione dei manager della catena di distribuzione Macy's. Nel corso del tempo al "venerdì nero" si sono legate diverse teorie. Una di queste, riportata da Bbc, ha a che fare con la Guerra di Secessione e la schiavitù. Si dice che durante questo momento della storia americana i proprietari terrieri svendessero i propri schiavi in questo venerdì alle soglie dell'inverno. Ma indagini accurate hanno qualificato questa ipotesi come leggenda metropolitana.