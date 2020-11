Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 16 novembre.

Si consolida la sicurezza in voi stessi, in special modo se siete nati nella terza decade del vostro segno. La giornata appare distesa e, man mano, diventa per voi sempre più allegra e briosa con la vostra dolce metà. La Luna vi aiuta a sintonizzarvi per il meglio con la persona che avete accanto. Per chi di voi festeggia il suo compleanno dal giorno 3 al 10 del mese di aprile può esserci qualche impedimento esterno, non dovuto alla volontà dell’uno o dell’altro, all’ultimo minuto. Ripartite con i vostri impegni settimanali in ufficio e dopo la domenica organizzate la vostra tabella di marcia per questo produttivo lunedì.

Mercurio è in Scorpione e oggi vi mette il broncio. Nettuno insieme a Urano vi inducono a non trascurare la dimensione emotiva del vostro rapporto di coppia, in special modo se festeggiate il vostro compleanno in aprile e dal giorno 9 al 12 del mese di maggio. Vi avvicinate alla persona a voi più cara con tutta la dedizione di cui il Toro, segno profondamente affettivo, vi rende capaci. Dopo un periodo lavorativo per voi davvero faticoso, vi godete un momento meno stressante. Non date peso a qualche malumore che abita ancora nell'ambiente dei colleghi e delle persone incidentalmente interessate alla vostra attività professionale.

Cielo di metà autunno mediamente positivo. Vi godete un relax assoluto con la vostra dolce metà. Desiderate principalmente il comfort e le sue attenzioni. Un bel piglio decisionale è un punto di forza nel vostro ambiente. Venere insieme a Urano vi aiutano a centrare vittorie nel settore professionale. In alcuni casi avete anche sbaragliato avversari agguerritissimi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 4 al 10 del mese di giugno o dal giorno 16 al 21 dello stesso mese.

Orizzonte dei transiti planetari tutto sommato positivo. Momento sì negli affetti. Non vi mancherà la corrispondenza con la persona amata che vi tiene in gran conto. Successi effimeri si registrano per i single pronti a dividersi tra i loro diversi interessi amatori, specie se nati in luglio. Al lavoro avrete la strada in discesa per i vostri percorsi professionali. Il Sole vi promette di giungere alle vostre mete prima del previsto. Il vostro animo si mostra mediamente allegro. I più fortunati e baciati dalla buona sorte oggi saranno quelli che festeggiano il loro compleanno dal giorno 9 al 12 del mese di luglio e nella seconda decade in generale.

Nuovo giorno di metà autunno che vede sfilare luci e ombre. Marte esalta il vostro estro passionale. È possibile che oggi riusciate a sintonizzarvi e comprendervi proprio come voi vorreste con la persona amata. Se, tuttavia, festeggiate il vostro compleanno dal giorno 18 al 23 del mese di agosto, lasciate un po’ correre certe questioni di principio e non vi intestardite su alcune posizioni. Qualche momento di stanchezza è normale e dovete accettarlo. Non chiedete troppo al vostro fisico e alle vostre risorse mentali. Mettete da parte quest’oggi, se potete, e rinviate tranquillamente a domani, quel che non riuscite a terminare.

Previsione dei transiti planetari abbastanza interessante. L’intesa col partner, fisso oppure occasionale, vola. Specie se appartenete alla prima decade, vi attende una giornata particolarmente gioiosa e dinamica da condividere tutta con la vostra dolce metà. Soltanto chi di voi festeggi il suo compleanno dal giorno 9 al 14 del mese di settembre non si intestardisca a voler avere sempre ragione. Siete infaticabili, non vi fermate davvero mai: concludete oggi brillantemente alcune incombenze lavorative che potevano anche essere portate a termine più avanti o addirittura nella settimana prossima. È una configurazione celeste abbastanza fortunata che vi porta a non porre tempo in mezzo, mai.

Fate attenzione alle prese di posizione troppo nette e radicali che potreste assumere in famiglia, specie se siete nati in ottobre. Vi piacerà oggi condividere con la persona che vi è accanto la compagnia di amici simpatici e di vecchia data. La Luna vi regala una serata all’insegna dell’armonia e della concordia con le persone con cui avete una certa affinità, specie se appartenete alla terza decade. Una bella Venere, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 12 del mese di ottobre, vi rende determinati al lavoro e, forse, più decisi del solito. Non vi mancherà in ogni caso il vostro tipico savoir-faire.

Il vostro segno è gratificato da ottimi transiti planetari, in particolare da Saturno, Nettuno e Plutone. L’armonia con il vostro partner vi è assicurata dalla configurazione astrale. Ricongiungimento, sintonia, sensibilità attenta a ogni esigenza dell’altro: non vi manca davvero nulla per sfiorare la perfezione nella coppia. Se siete ancora single apprezzate la vostra condizione prendendovene tutti i vantaggi. I moti zodiacali vi spianano il cammino di consistenti successi professionali: toccate veramente con mano questa possibilità. Riconoscimenti vi giungono da più parti, specialmente se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade.

La Luna nel vostro segno vi alleggerisce lo spirito. “Non chiedete a un amore quel che non può dare”: così recitava un famoso verso di una canzone di Luigi Tenco, che si adatta alla perfezione alla vostra condizione sentimentale attuale, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 13 di dicembre. Gli astri vi hanno predisposto il cammino per successi professionali per i quali avete dimostrato la vostra bravura a tutto campo. In particolar modo Venere, astro che vi porta decisamente fortuna, facendovi arrivare anche discreti introiti economici.

Orizzonte astrale di metà novembre che vi fa cominciare importanti progetti anche sul piano familiare. La tenerezza e le effusioni non vi vengono a mancare, anche se siete visti solitamente come un segno impassibile. Il Sole nello Scorpione, vi consente di tirare fuori la parte giocosa, autentica e vivace di voi stessi. Nella vostra professione anche i transiti planetari “lavorano” per voi: Saturno e Mercurio, Urano e Plutone, vi aprono la strada per operazioni fortunate che si susseguono l’una dopo l’altra. Se avete abbracciato la libera professione o avete un mestiere artistico o creativo, gli astri vi donano il tocco di genio che ci vuole.

Quadro dei moti planetari che suddivide la giornata di oggi in due metà: fino alla tarda mattinata c’è un certo nervosismo, la necessità di concludere gli impegni ancora lasciati in sospeso, poi arriva la fase di calma e l’inizio di un relax meritatissimo e da voi pienamente goduto. Arrivate alla serata con un po’ di stanchezza e desiderate soltanto il comfort che l’abbraccio della persona amata sa offrire. Venere in Bilancia vi apre strade di conquista se siete single della terza decade. Attenti a che tutto nella vostra attività lavorativa si svolga in modo fluido e senza intoppi; troverete gli escamotage giusti in questa giornata per salvare una situazione che vi teneva in ansia.

Nettuno vi rende fluido il vivere quotidiano. Il vostro umore è ottimale, la vostra intuizione vi sorregge sempre. Il Sole oggi nel segno, molto propizio secondo lo schema zodiacale, dello Scorpione vi dona la capacità di osare. C’è sintonia con la persona fissa, o anche occasionale, che vi è accanto. Chi di voi è alla ricerca dell’anima gemella, può giocare tutte le sue carte in modo avventuroso e con un pizzico di fiducia in più. Avvertite un po’ di stanchezza? La Luna continua a esservi ostile in effetti. Lavorate però con il sorriso sulle labbra.